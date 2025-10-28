Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 20. oktober til 24. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.110.666 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 238,0232 pr. aksje.
Den tredje transjen av Equinor ASA sitt tilbakekjøpsprogram for 2025 er nå fullført.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|20. oktober
|OSE
|238.795
|233,5442
|66.278.676,24
|CEUX
|TQEX
|21. oktober
|OSE
|280.796
|234,1377
|65.744.929,61
|CEUX
|TQEX
|22. oktober
|OSE
|282.000
|237,0239
|66.840.739,80
|CEUX
|TQEX
|23. oktober
|OSE
|264.075
|248,0352
|65.499.895,44
|CEUX
|TQEX
|24. oktober
|OSE
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.110.666
|238,0232
|264.364.241,09
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|15.834.456
|248,8990
|3.941.180.354,84
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|15.834.456
|248,8990
|3.941.180.354,84
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|16.945.122
|248,1862
|4.205.544.595,93
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|16.945.122
|248,1862
|4.205.544.595,93
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 43.642.612 egne aksjer, tilsvarende 1,71% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 33.322.310 egne aksjer. tilsvarende 1,30% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
