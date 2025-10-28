Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 20. oktober til 24. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.110.666 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 238,0232 pr. aksje.

Den tredje transjen av Equinor ASA sitt tilbakekjøpsprogram for 2025 er nå fullført.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 20. oktober OSE 238.795 233,5442 66.278.676,24 CEUX TQEX 21. oktober OSE 280.796 234,1377 65.744.929,61 CEUX TQEX 22. oktober OSE 282.000 237,0239 66.840.739,80 CEUX TQEX 23. oktober OSE 264.075 248,0352 65.499.895,44 CEUX TQEX 24. oktober OSE CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.110.666 238,0232 264.364.241,09 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 15.834.456 248,8990 3.941.180.354,84 CEUX TQEX Totalt 15.834.456 248,8990 3.941.180.354,84 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 16.945.122 248,1862 4.205.544.595,93 CEUX TQEX Totalt 16.945.122 248,1862 4.205.544.595,93





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 43.642.612 egne aksjer, tilsvarende 1,71% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 33.322.310 egne aksjer. tilsvarende 1,30% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

