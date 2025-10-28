OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
28 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 27 October 2025 it had purchased a total of 35,876 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased35,876--
Highest price paid (per ordinary share)555.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)550.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)552.69p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,517,908 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,517,908.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
27-10-202516:28:06GBp119551.00XLONxHaNXnvXm1e
27-10-202516:28:06GBp589551.00XLONxHaNXnvXm1g
27-10-202516:28:06GBp853551.00XLONxHaNXnvXm1t
27-10-202516:28:06GBp2551.00XLONxHaNXnvXm1v
27-10-202516:21:54GBp306550.50XLONxHaNXnvXxwk
27-10-202516:21:54GBp30550.50XLONxHaNXnvXxwm
27-10-202516:17:20GBp58550.50XLONxHaNXnvXaXh
27-10-202516:17:20GBp211550.50XLONxHaNXnvXaXr
27-10-202516:17:20GBp269551.00XLONxHaNXnvXaX3
27-10-202516:17:20GBp36551.00XLONxHaNXnvXaX5
27-10-202516:17:20GBp764550.50XLONxHaNXnvXaXA
27-10-202516:11:26GBp893551.00XLONxHaNXnvXXNn
27-10-202516:01:51GBp771551.00XLONxHaNXnvXNWS
27-10-202516:01:51GBp66551.50XLONxHaNXnvXNZa
27-10-202516:01:51GBp203551.50XLONxHaNXnvXNZc
27-10-202515:53:40GBp488551.00XLONxHaNXnvXViT
27-10-202515:46:28GBp296551.50XLONxHaNXnvXPTb
27-10-202515:44:59GBp329551.50XLONxHaNXnvX7qC
27-10-202515:42:15GBp524551.50XLONxHaNXnvX5Qd
27-10-202515:33:54GBp420552.50XLONxHaNXnvXArh
27-10-202515:31:42GBp329552.50XLONxHaNXnvX87M
27-10-202515:31:42GBp38552.50XLONxHaNXnvX87O
27-10-202515:24:13GBp165552.50XLONxHaNXnvYmPD
27-10-202515:24:13GBp243552.50XLONxHaNXnvYmPF
27-10-202515:24:13GBp494553.00XLONxHaNXnvYmPI
27-10-202515:20:27GBp119554.00XLONxHaNXnvYyTA
27-10-202515:20:27GBp593554.00XLONxHaNXnvYyTC
27-10-202515:20:27GBp184554.00XLONxHaNXnvYyTE
27-10-202515:20:27GBp156553.00XLONxHaNXnvYyTL
27-10-202515:20:27GBp417553.50XLONxHaNXnvYyTP
27-10-202515:10:10GBp313554.00XLONxHaNXnvYWXs
27-10-202515:10:10GBp7554.00XLONxHaNXnvYWX9
27-10-202515:10:10GBp547554.00XLONxHaNXnvYWXB
27-10-202514:53:02GBp341553.50XLONxHaNXnvYTsY
27-10-202514:50:11GBp358554.00XLONxHaNXnvYOS9
27-10-202514:45:56GBp270554.00XLONxHaNXnvY2TC
27-10-202514:45:44GBp57554.50XLONxHaNXnvY3io
27-10-202514:45:44GBp624554.50XLONxHaNXnvY3iq
27-10-202514:45:09GBp220555.00XLONxHaNXnvY3SW
27-10-202514:42:12GBp304555.00XLONxHaNXnvYF1I
27-10-202514:39:15GBp188555.00XLONxHaNXnvYBWy
27-10-202514:30:53GBp341554.50XLONxHaNXnvZnqp
27-10-202514:30:31GBp357555.00XLONxHaNXnvZnBy
27-10-202514:30:31GBp330555.00XLONxHaNXnvZnB@
27-10-202514:30:31GBp370555.00XLONxHaNXnvZnBH
27-10-202514:30:31GBp417554.50XLONxHaNXnvZnBK
27-10-202514:18:59GBp367555.50XLONxHaNXnvZYV@
27-10-202514:11:43GBp178553.50XLONxHaNXnvZgJb
27-10-202514:09:04GBp213553.50XLONxHaNXnvZMaR
27-10-202514:04:50GBp106553.50XLONxHaNXnvZJkH
27-10-202514:04:50GBp241553.50XLONxHaNXnvZJkJ
27-10-202514:01:26GBp296553.50XLONxHaNXnvZV04
27-10-202513:53:45GBp1553.00XLONxHaNXnvZ5WT
27-10-202513:46:15GBp270553.00XLONxHaNXnvZDsn
27-10-202513:46:11GBp382553.00XLONxHaNXnvZDzD
27-10-202513:43:53GBp440552.50XLONxHaNXnvZ834
27-10-202513:42:55GBp628553.00XLONxHaNXnvZ9BQ
27-10-202513:33:01GBp1552.50XLONxHaNXnuSzPk
27-10-202513:31:34GBp481553.00XLONxHaNXnuSxQ6
27-10-202513:22:33GBp323552.50XLONxHaNXnuSWEh
27-10-202513:14:04GBp276553.00XLONxHaNXnuSh3H
27-10-202513:13:09GBp643553.00XLONxHaNXnuSehl
27-10-202513:12:43GBp204553.50XLONxHaNXnuSe2J
27-10-202513:07:48GBp263553.50XLONxHaNXnuSK1j
27-10-202512:53:48GBp747553.00XLONxHaNXnuSRJr
27-10-202512:35:54GBp453553.00XLONxHaNXnuSDEy
27-10-202512:23:48GBp262552.50XLONxHaNXnuTonW
27-10-202512:23:48GBp178552.50XLONxHaNXnuTond
27-10-202512:23:48GBp337552.50XLONxHaNXnuTonf
27-10-202512:10:38GBp207551.50XLONxHaNXnuTx06
27-10-202512:01:10GBp290550.50XLONxHaNXnuTYw3
27-10-202511:54:20GBp249551.00XLONxHaNXnuTlJ6
27-10-202511:54:20GBp360551.50XLONxHaNXnuTlJ8
27-10-202511:45:02GBp351551.50XLONxHaNXnuTNa4
27-10-202511:30:44GBp273551.00XLONxHaNXnuTTPB
27-10-202511:28:27GBp275551.00XLONxHaNXnuTR84
27-10-202511:27:49GBp4551.50XLONxHaNXnuTOfj
27-10-202511:27:48GBp290551.50XLONxHaNXnuTOfx
27-10-202511:15:18GBp355551.00XLONxHaNXnuT1E7
27-10-202511:15:18GBp508551.50XLONxHaNXnuT1E9
27-10-202510:57:01GBp275552.00XLONxHaNXnuUmU5
27-10-202510:57:01GBp362552.50XLONxHaNXnuUmU7
27-10-202510:49:59GBp302553.00XLONxHaNXnuUxjs
27-10-202510:44:40GBp468552.50XLONxHaNXnuUabu
27-10-202510:44:40GBp516553.00XLONxHaNXnuUab2
27-10-202510:15:34GBp296553.00XLONxHaNXnuUTbw
27-10-202510:15:22GBp358553.00XLONxHaNXnuUTka
27-10-202510:09:27GBp318553.50XLONxHaNXnuU6aL
27-10-202510:06:59GBp588553.00XLONxHaNXnuU7Og
27-10-202509:50:00GBp333552.50XLONxHaNXnuVspO
27-10-202509:36:55GBp414553.00XLONxHaNXnuVzrN
27-10-202509:28:31GBp257552.50XLONxHaNXnuVaNg
27-10-202509:28:31GBp2553.00XLONxHaNXnuVaNi
27-10-202509:28:31GBp14553.00XLONxHaNXnuVaNk
27-10-202509:28:31GBp14553.00XLONxHaNXnuVaNm
27-10-202509:28:31GBp393553.00XLONxHaNXnuVaNo
27-10-202509:12:33GBp299553.00XLONxHaNXnuVMiT
27-10-202509:07:33GBp309552.50XLONxHaNXnuVI5f
27-10-202509:04:24GBp286553.00XLONxHaNXnuVH1W
27-10-202509:03:46GBp412553.00XLONxHaNXnuVUlQ
27-10-202509:03:46GBp48553.00XLONxHaNXnuVUlS
27-10-202508:49:10GBp246552.50XLONxHaNXnuV2B8
27-10-202508:49:10GBp309553.00XLONxHaNXnuV2BA
27-10-202508:46:09GBp365553.00XLONxHaNXnuV1n3
27-10-202508:46:09GBp221553.00XLONxHaNXnuV1n5
27-10-202508:31:33GBp401552.00XLONxHaNXnuOrOT
27-10-202508:31:33GBp54552.00XLONxHaNXnuOrRX
27-10-202508:31:33GBp512552.50XLONxHaNXnuOrRd
27-10-202508:31:33GBp140552.50XLONxHaNXnuOrRf
27-10-202508:19:52GBp480553.00XLONxHaNXnuOx1W
27-10-202508:09:25GBp299552.50XLONxHaNXnuOZcu
27-10-202508:03:57GBp217553.00XLONxHaNXnuOii1
27-10-202508:02:56GBp356554.00XLONxHaNXnuOjXw
27-10-202508:02:56GBp551554.50XLONxHaNXnuOjX@



