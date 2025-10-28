SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025: Portfolioinvestointi vauhditti SATOn kannattavaa kasvua

SATO Oyj, osavuosikatsaus 28.10.2025 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä SATOn tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta, joka on julkaistu kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä sekä osoitteessa www.sato.fi. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto ajalta 1.1.–30.9.2025 (1.1.–30.9.2024)

Taloudellinen vuokrausaste oli 95,2 % (95,4).

Liikevaihto oli 235,5 milj. € (227,0).

Nettovuokratuotto oli 166,2 milj. € (160,5).

Tulos ennen veroja oli 80,3 milj. € (83,5).

Tulokseen sisältyvä realisoitumaton sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 7,3 milj. € (10,8).

Asuntoinvestoinnit olivat 219,4 milj. € (31,7).

Sijoitettu pääoma katsauskauden lopussa oli 4 864,2 milj. € (4 694,3).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0 % (4,1).

Oma pääoma oli 2 663,3 milj. € (2 583,7), 31,37 €/osake (30,44).

Osakekohtainen tulos oli 0,76 € (0,84).

Vuokra-asuntoja hankittiin 968 (19) ja valmistui 0 (160).

Peruskorjauksesta valmistui 0 vuokra-asuntoa (56).

Rakenteilla oli 0 vuokra-asuntoa (189).





Yhteenveto ajalta 1.7.–30.9.2025 (1.7.–30.9.2024)

Taloudellinen vuokrausaste oli 95,8 % (95,9).

Liikevaihto oli 80,9 milj. € (76,5).

Nettovuokratuotto oli 61,9 milj. € (59,3).

Tulos ennen veroja oli 35,1 milj. € (32,5).

Tulokseen sisältyvä realisoitumaton sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 5,2 milj. € (4,0).

Asuntoinvestoinnit olivat 207,5 milj. € (8,9).

Osakekohtainen tulos oli 0,33 € (0,31).

Vuokra-asuntoja hankittiin 968 (0) ja valmistui 0 (68).

Peruskorjauksesta valmistui 0 vuokra-asuntoa (0).

Rakenteilla oli 0 vuokra-asuntoa (189).

SATOn asuntomäärä kasvoi lähes 27 000 vuokra-asuntoon.





Toimitusjohtaja Antti Aarnio:

Kolmas vuosineljännes oli edeltäjiensä tapaan haastava ja vuokramarkkinan poikkeuksellinen ylitarjonta jatkui koko katsauskauden ajan.

Toteutimme kannattavan kasvun strategiaamme investoimalla heinäkuussa uudistuotannon sijaan valmiiseen asuntokantaan: Ostimme lähes tuhat asuntoa OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastolta. Omistukseemme siirtyi yhteensä 16 kiinteistöä ja yhtiön vuokrakotien määrä nousi kaupan jälkeen lähes 27 000:een.

SATOn taloudellinen vuokrausaste pysyi vakaana haastavassa markkinatilanteessa. Vuokrausaste heikkeni lievästi vuoden takaiseen verrattuna ja oli 95,2 % (95,4). Keskineliövuokra nousi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja se oli katsauskauden lopussa 18,51 euroa/m2/kk (18,38).

Heinäkuu oli vuosineljänneksen vilkkain kuukausi ja tekemiemme vuokrasopimusten määrä nousi ennätyskorkeaksi. Vuokra-asumisen suosio jatkuu vahvana, yli 50 prosenttia asuntokunnista asuu vuokralla Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Katsauskauden jälkeen julkistetussa Global Real Estate Sustainability Benchmarkin (GRESB) arviossa SATOn vastuullisuuden johtaminen arvostettiin eurooppalaisen vertailun ykköseksi.

Avainluvut

1–9/2025 1–9/2024 1–12/2024 Liikevaihto, milj. € 235,5 227,0 304,1 Asuntojen lukumäärä, kpl 26 787 25 714 25 849 Sijoituskiinteistöt, milj. € 5 215,3 4 953,3 4 971,4 Investoinnit asunto-omaisuuteen, milj. € 219,4 31,7 48,6 Rakenteilla, kpl 0 189 0 Keskivuokra kauden lopussa, €/m2/kk 18,51 18,38 18,40 Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 64,3 60,2 88,2 Oma pääoma, milj. € 2 663,3 2 583,7 2 599,8





Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

SATOn vastuullisuuden johtaminen arvostettiin eurooppalaiselle huipputasolle Global Real Estate Sustainability Benchmarkin (GRESB) lokakuussa julkaistuissa tuloksissa. Yhtiö sai GRESB:n Management-osiosta maksimipisteet ja sijoittui ensimmäiseksi yli tuhannen arvioidun eurooppalaisen kiinteistöalan yrityksen joukossa.

Näkymät

Alkuvuoden kauppapoliittinen epävarmuus on vähentynyt Yhdysvaltojen ja EU:n solmiman kauppasopimuksen myötä, vaikka se onkin tarkoittanut tullimaksujen korotuksia euroalueelta Yhdysvaltoihin suuntautuvalle viennille.

Heikon alkuvuoden vuoksi Suomen talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna vain 0,3 prosenttia. Talouden kasvua hidastavat Yhdysvaltojen tullien korotukset ja yleinen epävarmuus. Vuonna 2026 kasvun odotetaan kiihtyvän 1,3 prosenttiin ja vuonna 2027 edelleen 1,7 prosenttiin. Kotitalouksien heikkoa kulutuskysyntää piristää vähitellen muun muassa palkkojen nousu ja maltillinen inflaatio, mutta valtiovarainministeriön ennusteen mukaan työllisyyden odotetaan kasvavan vasta vuosina 2026–2027.

Talouskehityksen epävarmuus ja sitä varjostavat kauppa- ja geopolitiikan nopeat muutokset hidastavat edelleen rakentamisen elpymistä, ja myymättömien uusien asuntojen määrä on edelleen korkealla tasolla.

Vuokramarkkinassa kilpailu hyvistä vuokralaisista jatkuu pitäen vuokrankorotukset maltillisina, eikä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino luo edellytyksiä vuokra-asuntojen uudisrakentamisen laajamittaiselle käynnistämiselle todennäköisesti vielä ensi vuonnakaan.

Rakennusteollisuuden syyskuun suhdannekatsauksen mukaan asuntorakentamisen kasvun ennakoidaan jäävän tänä vuonna yhteen prosenttiin, mutta ensi vuonna kasvun odotetaan olevan vahvempaa. Asuntomarkkinoiden toipuminen on kuitenkin kesken, eikä takeita kasvusta ole.

Vuokramarkkinalla nykyisen uudistuotannon vähyys, valtion tukeman asuntotuotannon supistuminen, kaupungistuminen ja maahanmuutto tasapainottavat jatkossa kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaa. Pääkaupunkiseudulla ylitarjonta on alkanut hitaasti vähentyä alkuvuoden jälkeen.

SATOn teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan vuokra-asumisen suosio kasvaa kaikissa ikäryhmissä. Vuokra-asuminen koetaan epävarmassa talous- ja työllisyystilanteessa kustannusten hallinnan näkökulmasta omistamista turvallisemmaksi ja joustavammaksi vaihtoehdoksi. Vuosikymmenen loppua kohti mentäessä talouskasvun, kaupungistumisen ja kasvavan maahanmuuton tueksi tarvitaan myös uusia vuokrakoteja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä.

Enemmistöomistajansa toimintamallin mukaisesti SATO Oyj ei julkista ohjeistusta vuoden 2025 tuloksesta. Balder Finska Otas AB:n emoyhtiö on Tukholman pörssissä noteerattu Fastighets AB Balder.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200, etunimi.sukunimi@sato.fi

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226, etunimi.sukunimi@sato.fi



Liitteet

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025

Osavuosikatsaus esitysmateriaali 1.1.–30.9.2025

Jakelu

Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täyttää 85 vuotta. www.sato.fi

Liitteet