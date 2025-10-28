OP Yrityspankki Oyj

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025

Pörssitiedote 28.10.2025 klo 9.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025

OP Yrityspankki Oyj:n liikevoitto kasvoi 32 prosenttia 442 miljoonaan euroon (336).

liikevoitto kasvoi 32 prosenttia 442 miljoonaan euroon (336). Tuotot yhteensä kasvoivat 9 prosenttia 621 miljoonaan euroon (568). Korkokate kasvoi 10 prosenttia 427 miljoonaan euroon (387). Tuotot sijoitustoiminnasta olivat 103 miljoonaa euroa (102). Nettopalkkiotuotot laskivat 3 prosenttia 51 miljoonaan euroon (53). Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 58 prosenttia 41 miljoonaan euroon (26).

Saamisten arvonalentumisia palautui 39 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 15 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä, 218 miljoonaa euroa ja ne olivat vertailukauden tasolla (217). Kulu-tuottosuhde parani ja oli 35 prosenttia (38).

Luottokanta kasvoi vuodessa 4,3 prosenttia 28,7 miljardiin euroon (27,5). Talletuskanta laski vuodessa 1,0 prosenttia 16,1 miljardiin euroon (16,2).

OP Yrityspankki Oyj kuuluu OP Ryhmään, joka muutti nimensä OP Pohjolaksi 28.10.2025 alkaen. OP Yrityspankki vastaa OP Pohjolan tukkuvarainhankinnasta yhdessä OP-Asuntoluottopankki Oyj:n kanssa.

Yrityspankki ja pääomamarkkinat -segmentin liikevoitto kasvoi 24 prosenttia 268 miljoonaan euroon (216). Korkokate kasvoi 14 prosenttia 237 miljoonaan euroon (207). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 4 miljoonaan euroon (3). Tuotot sijoitustoiminnasta olivat 97 miljoonaa euroa (99). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 5 prosenttia 93 miljoonaan euroon (88). Saamisten arvonalentumisia palautui 17 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 9 miljoonaa euroa. Kulu-tuottosuhde vahvistui 27 prosenttiin (28).

-segmentin liikevoitto kasvoi 24 prosenttia 268 miljoonaan euroon (216). Korkokate kasvoi 14 prosenttia 237 miljoonaan euroon (207). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 4 miljoonaan euroon (3). Tuotot sijoitustoiminnasta olivat 97 miljoonaa euroa (99). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 5 prosenttia 93 miljoonaan euroon (88). Saamisten arvonalentumisia palautui 17 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 9 miljoonaa euroa. Kulu-tuottosuhde vahvistui 27 prosenttiin (28). Rahoitusyhtiöpalvelut ja maksuliike -segmentin liikevoitto kasvoi 23 prosenttia 152 miljoonaan euroon (123). Korkokate oli 161 miljoonaa euroa (162). Nettopalkkiotuotot laskivat 43 miljoonaan euroon (44). Liiketoiminnan kulut laskivat 3 prosenttia 85 miljoonaan euroon (88). Saamisten arvonalentumisia palautui 20 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 9 miljoonaa euroa. Kulu-tuottosuhde oli 39 prosenttia (40).

-segmentin liikevoitto kasvoi 23 prosenttia 152 miljoonaan euroon (123). Korkokate oli 161 miljoonaa euroa (162). Nettopalkkiotuotot laskivat 43 miljoonaan euroon (44). Liiketoiminnan kulut laskivat 3 prosenttia 85 miljoonaan euroon (88). Saamisten arvonalentumisia palautui 20 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 9 miljoonaa euroa. Kulu-tuottosuhde oli 39 prosenttia (40). Baltia -segmentin liikevoitto laski 29 miljoonaan euroon (31). Korkokate kasvoi 6 prosenttia 46 miljoonaan euroon (44). Nettopalkkiotuotot olivat 8 miljoonaa euroa (8). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 15 prosenttia 28 miljoonaan euroon (24). Kulu-tuottosuhde heikkeni 50 prosenttiin (46).

-segmentin liikevoitto laski 29 miljoonaan euroon (31). Korkokate kasvoi 6 prosenttia 46 miljoonaan euroon (44). Nettopalkkiotuotot olivat 8 miljoonaa euroa (8). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 15 prosenttia 28 miljoonaan euroon (24). Kulu-tuottosuhde heikkeni 50 prosenttiin (46). Ryhmätoiminnot -segmentin liiketappio oli 7 miljoonaa euroa (35). OP Pohjolan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina.

-segmentin liiketappio oli 7 miljoonaa euroa (35). OP Pohjolan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina. OP Yrityspankki Oyj:n CET1-vakavaraisuus oli ennallaan 14,2 prosentissa (14,1), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 5,4 prosenttiyksiköllä. EU:n vakavaraisuusasetuksen muutoksilla (CRR3), jotka tulivat voimaan 1.1.2025, oli vähäinen heikentävä vaikutus vakavaraisuuteen.



OP Yrityspankki Oyj:n avainlukuja

Milj. € 1–9/2025 1–9/2024 Muutos, % 1–12/2024 Liikevoitto (-tappio), milj. € 442 336 31,6 473 Yrityspankki ja pääomamarkkinat 268 216 23,7 307 Rahoitusyhtiöpalvelut ja maksuliike 152 123 23,4 167 Baltia 29 31 -6,0 39 Ryhmätoiminnot -7 -35 — -40 Tuotot yhteensä 621 568 9,4 773 Kulut yhteensä -218 -217 0,8 -298 Kulu-tuottosuhde, % 35,2 38,2 -3,0* 38,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,4 7,6 1,8* 7,9 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,62 0,46 0,16* 0,48 30.9.2025 30.9.2024 Muutos, % 31.12.2024 CET1-vakavaraisuus, % 14,2 14,0 0,1* 14,1 Luottokanta, milj. € 28 723 27 536 4,3 28 295 Takauskanta, milj. € 2 712 2 727 -0,6 2 660 Muut vastuut, milj. € 5 262 5 398 -2,5 5 238 Talletukset, milj. € 16 060 16 229 -1,0 17 155 Järjestämättömät saamiset vastuista, % 1,3 2,0 -0,7* 1,8 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % -0,17 0,07 -0,23* 0,00

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos, prosenttiyksikköä.

Näkymät

Luottamus talouteen on kohentunut kauppapoliittisen epävarmuuden vähennyttyä. Korkeammat tullit heijastuvat kuitenkin kielteisesti talouden näkymiin lähitulevaisuudessa. Geopoliittisten kriisien laajeneminen tai kaupan esteiden lisääntyminen voivat vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin sekä OP Yrityspankin ja sen asiakkaiden taloudelliseen toimintaympäristöön.

Arvio vuoden 2025 tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan OP Pohjolan osalta OP Pohjolan tilinpäätöstiedotteessa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa.

OP Yrityspankin tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.



Taloudellinen informaatio

Vuoden 2025 raporttien julkaisuajankohdat:



Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025 11.2.2026 OP Yrityspankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2025 Viikko 11 Selvitys OP Yrityspankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025 Viikko 11



Vuoden 2026 taloudellisten raporttien julkaisuajankohdat:

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026 6.5.2026 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026 23.7.2026 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2026 27.10.2026

Helsingissä 28.10.2025

OP Yrityspankki Oyj

Hallitus



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi, puh. 010 252 1387

Viestintäjohtaja Piia Kumpulainen, puh. 010 252 7317



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Pohjolaa, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssialan toimijaa. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Pohjolan keskuspankkina.