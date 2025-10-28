OP Pohjola

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025

Pörssitiedote 28.10.2025 klo 9.00

OP Pohjolan osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025: OP Pohjolan liikevoitto 1 715 miljoonaa euroa – kolmas vuosineljännes ennätyksellisen vahva

OP Ryhmän nimi on OP Pohjola 28.10.2025 alkaen. OP Pohjolan rakenne, yhtiöiden viralliset nimet tai liiketoimintojen markkinointinimet eivät ole muuttuneet.

28.10.2025 alkaen. OP Pohjolan rakenne, yhtiöiden viralliset nimet tai liiketoimintojen markkinointinimet eivät ole muuttuneet. Liikevoitto oli 1 715 miljoonaa euroa (1 948). Liikevoitto laski vertailukaudesta 12 % eli 234 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 725 miljoonaan euroon (720).

Korkokate laski 13 % 1 776 miljoonaan euroon (2 039). Vakuutuspalvelutulos kasvoi 90 % 181 miljoonaan euroon (95), ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 1 % 602 miljoonaan euroon (599). Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot laskivat yhteensä 6 % 2 559 miljoonaan euroon (2 733).

Saamisten arvonalentumisia palautui 46 miljoonaa euroa (-72). Saamisten arvonalentumiset olivat -0,06 % luotto- ja takauskannasta (0,10).

Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 15 % 426 miljoonaan euroon (499).

Kulut yhteensä kasvoivat 6 % 1 725 miljoonaan euroon (1 629). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 51 % (45).

Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % 100,2 miljardiin euroon (98,0), ja talletukset kasvoivat vuodessa 5 % 79,8 miljardiin euroon (76,2).

CET1-vakavaraisuus oli 21,0 % (21,5), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,7 %-yksiköllä. Vakavaraisuutta laskivat muutokset vakuuksien hallintaprosessissa. Vuoden alussa voimaan tulleilla EU:n vakavaraisuusasetuksen muutoksilla (CRR3) oli vähäinen heikentävä vaikutus vakavaraisuuteen.

Osuuspankit-segmentin liikevoitto laski 31 % 740 miljoonaan euroon (1 079). Korkokate laski 17 % 1 334 miljoonaan euroon (1 616). Saamisten arvonalentumisia palautui 7 miljoonaa euroa (-57). Nettopalkkiotuotot olivat 540 miljoonaa euroa (541). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 62 % (49). Luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 71,5 miljardiin euroon (70,6), ja talletukset kasvoivat vuodessa 5 % 65,6 miljardiin euroon (62,4). Hallinnoitavat varat kasvoivat vuodessa 9 % 101,8 miljardiin euroon (93,2).

liikevoitto laski 31 % 740 miljoonaan euroon (1 079). Korkokate laski 17 % 1 334 miljoonaan euroon (1 616). Saamisten arvonalentumisia palautui 7 miljoonaa euroa (-57). Nettopalkkiotuotot olivat 540 miljoonaa euroa (541). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 62 % (49). Luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 71,5 miljardiin euroon (70,6), ja talletukset kasvoivat vuodessa 5 % 65,6 miljardiin euroon (62,4). Hallinnoitavat varat kasvoivat vuodessa 9 % 101,8 miljardiin euroon (93,2). Yrityspankki-segmentin liikevoitto kasvoi 21 % 454 miljoonaan euroon (376). Korkokate kasvoi 8 % 445 miljoonaan euroon (413). Saamisten arvonalentumisia palautui 39 miljoonaa euroa (-15). Nettopalkkiotuotot olivat 64 miljoonaa euroa (64). Kulu-tuottosuhde oli 34 % (34). Luottokanta kasvoi vuodessa 4 % 28,7 miljardiin euroon (27,5), ja talletukset kasvoivat 3 % 14,8 miljardiin euroon (14,4).

liikevoitto kasvoi 21 % 454 miljoonaan euroon (376). Korkokate kasvoi 8 % 445 miljoonaan euroon (413). Saamisten arvonalentumisia palautui 39 miljoonaa euroa (-15). Nettopalkkiotuotot olivat 64 miljoonaa euroa (64). Kulu-tuottosuhde oli 34 % (34). Luottokanta kasvoi vuodessa 4 % 28,7 miljardiin euroon (27,5), ja talletukset kasvoivat 3 % 14,8 miljardiin euroon (14,4). Vakuutus-segmentin liikevoitto laski 6 % 429 miljoonaan euroon (458). Vakuutuspalvelutulos kasvoi 181 miljoonaan euroon (95). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat ja olivat 242 miljoonaa euroa (365). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani ja oli 88,1 % (95,0).

liikevoitto laski 6 % 429 miljoonaan euroon (458). Vakuutuspalvelutulos kasvoi 181 miljoonaan euroon (95). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat ja olivat 242 miljoonaa euroa (365). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani ja oli 88,1 % (95,0). Ryhmätoimintojen liikevoitto oli 102 miljoonaa euroa (4). Sijoitustoiminnan tuottoja, 68 miljoonaa euroa (4), kasvatti osakkeiden käyvän arvon muutokset.

liikevoitto oli 102 miljoonaa euroa (4). Sijoitustoiminnan tuottoja, 68 miljoonaa euroa (4), kasvatti osakkeiden käyvän arvon muutokset. OP Pohjola uudistaa omistaja-asiakasetuja 1.1.2026 alkaen, kun laki finanssialan bonuskäytäntöjen muuttamisesta astuu voimaan. Uudistuksessa OP-bonuksia korotetaan vuoden 2022 normaalitasosta, niitä kertyy palveluista yhä laajemmin, ja asiakkaat voivat halutessaan valita OP-bonustensa käyttökohteet. Katsauskaudella OP-bonusten ja kuukausimaksuttomien päivittäisten pankkipalveluiden yhteenlaskettu arvo omistaja-asiakkaille oli 311 miljoonaa euroa.

uudistaa omistaja-asiakasetuja 1.1.2026 alkaen, kun laki finanssialan bonuskäytäntöjen muuttamisesta astuu voimaan. Uudistuksessa OP-bonuksia korotetaan vuoden 2022 normaalitasosta, niitä kertyy palveluista yhä laajemmin, ja asiakkaat voivat halutessaan valita OP-bonustensa käyttökohteet. Katsauskaudella OP-bonusten ja kuukausimaksuttomien päivittäisten pankkipalveluiden yhteenlaskettu arvo omistaja-asiakkaille oli 311 miljoonaa euroa. Näkymät: OP Pohjola paransi 13.10.2025 tulosnäkymiään vuodelle 2025. Liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa tai korkeampi kuin vuoden 2023 liikevoitto, joka oli 2 050 miljoonaa euroa. Lisätietoa kohdassa “Näkymät”.

OP Pohjolan avainlukuja



Milj. € 1–9/2025 1–9/2024 Muutos, % 1–12/2024 Liikevoitto, milj. € 1 715 1 948 -12,0 2 486 Osuuspankit** 740 1 079 -31,4 1 328 Yrityspankki** 454 376 20,9 520 Vakuutus 429 458 -6,3 578 Ryhmätoiminnot 102 4 – 19 Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -244 -233 4,7 -314 Tuotot yhteensä 3 393 3 650 -7,0 4 844 Kulut yhteensä -1 725 -1 629 5,9 -2 262 Kulu-tuottosuhde, %* 50,8 44,6 6,2 46,7 Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %* 88,1 95,0 -6,9 92,3 Oman pääoman tuotto (ROE), %* 9,8 12,3 -2,5 11,6 Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %* 11,2 13,7 -2,6 13,0 Koko pääoman tuotto (ROA), %* 1,13 1,30 -0,18 1,24 Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %* 1,28 1,46 -0,18 1,39 30.9.2025 30.9.2024 Muutos, % 31.12.2024 CET1-vakavaraisuus, %* 21,0 21,4 -0,4 21,5 Luottokanta, mrd. € 100,2 98,0 2,2 98,9 Talletukset, mrd. € 79,8 76,2 4,7 77,7 Hallinnoitavat varat, mrd. €*** 101,8 93,2 9,3 93,3 Järjestämättömät saamiset vastuista, %* 2,14 2,91 -0,77 2,64 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %* -0,06 0,10 -0,15 0,09 Omistaja-asiakkaat, 1 000 hlö 2 132 2 107 1,2 2 115

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos on ilmaistu prosenttiyksikköinä.

** OP Varainhoito Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Kiinteistösijoitus Oy tytäryhtiöineen raportoidaan osana Osuuspankit-segmenttiä 1.1.2025 lähtien. Vertailukauden 2024 tiedot on oikaistu.

*** Hallinnoitavien varojen esitystapaa on muutettu vuoden 2025 alussa. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä määrittelyä.



OP Pohjolan pääjohtajan kommentti

Uusi etukokonaisuus omistaja-asiakkaille, ja OP Ryhmän nimeksi OP Pohjola

OP Ryhmä on muuttanut nimensä 28.10.2025 alkaen OP Pohjolaksi. Nimi korostaa ainutlaatuista palvelukokonaisuutta, jonka tarjoamme yli 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaallemme: asiakkaamme saavat meiltä kaikki tarvitsemansa pankki-, vakuutus- ja varallisuudenhoidon palvelut saman katon alta.

Olemme myös julkistaneet ensi vuoden alusta alkaen voimaan tulevan omistaja-asiakkaiden uuden etukokonaisuuden, jonka myötä omistaja-asiakkaamme saavat OP Pohjolasta entistäkin paremmat ja selkeämmät edut. Uudistamisen tavoitteena on tarjota omistaja-asiakkaillemme ainutlaatuinen etu- ja hyötykokonaisuus. Lisäksi taustalla on finanssialan bonusten verotusmuutos, joka tulee voimaan 1.1.2026.

Omistaja-asiakkaamme hyötyvät jatkossa entistäkin enemmän OP-bonuksista: bonusten kertymää korotetaan normaalitasosta ja niitä kertyy aiempaa laajemmin OP Pohjolan palveluiden käytöstä. Lisäksi asiakkaalla on jatkossa valinnanvapaus päättää, miten hän haluaa bonuksiaan käyttää: esimerkiksi pankki- ja vakuutuspalveluista kertyvien maksujen maksamiseen tai vaikkapa sijoitusrahastosäästämiseen. Mitä enemmän omistaja-asiakas keskittää pankki- ja vakuutusasiointinsa OP Pohjolaan, sitä enemmän hän hyötyy.

Toimintaympäristöä leimasi talouden asteittainen toipuminen kevään turbulenssista

Talouden näkymät ovat kohentuneet merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon geopoliittisten jännitteiden ja kauppasotauhkien jälkeen. Alkuvuotta leimasivat epävarmuustekijät, mutta kesän ja alkusyksyn myötä keskeiset suhdannekyselyt ovat parantuneet. Talouskasvun odotetaan jatkuvan vakaasti, vaikka hieman pitkän ajan keskiarvoa hitaammin. Rahapolitiikan keventyessä maailmantalous alkaa jälleen vähitellen elpyä ja palaa keskivertokasvuun.

Euroalueella talous kasvoi alkuvuonna 1,5 prosentin vauhtia, ja kasvun näkymät ovat verrattain vakaat. Erityisesti Saksan talouden elpyminen on Suomen kannalta myönteistä. Euroalueen työttömyysaste on tällä hetkellä euroajan matalimmilla tasoilla. Euroalueen inflaatio on asettunut kahden prosentin tuntumaan ja sen odotetaan pysyvän tällä tasolla lähivuosina.

Suomen talouden elpyminen notkahti alkuvuonna 2025, mutta luottamus talouteen on sittemmin kohentunut yli euroalueen keskimääräisen tason. Talousindikaattorien perusteella talous on alkanut elpyä uudelleen vuoden jälkipuoliskolla, ja BKT:n odotetaan kasvavan keskimäärin liki kahden prosentin vauhtia vuosina 2026–2027. Viennin odotetaan kasvavan 3,2 prosenttia tänä vuonna.

Yritysten investoinnit ovat piristymässä, ja rakentamisen syvin aallonpohja on ohittumassa. Julkiset panostukset puolustukseen sekä tulossa oleva merkittävä jäänmurtajahanke lisäävät investointeja ja vauhdittavat Suomen BKT:n kasvua lähivuosina.

Työttömyysaste nousi kesällä 2025 noin kymmeneen prosenttiin. Talouskasvun elpyessä työllisyys alkaa kohentua, ja työttömyysaste kääntyy laskuun.

Markkinakorkojen laskun odotetaan olevan ohi, mikä tuo vakautta rahoitusmarkkinoille. Asuntoluottojen viitekorkona yleisemmin käytetty 12 kuukauden euriborkorko oli syyskuun lopussa 2,19 prosenttia, mikä on 0,55 prosenttiyksikköä edellisvuotta alemmalla tasolla.

Osakemarkkinoiden kehitys on ollut vahvaa huhtikuun merkittävän kurssilaskun jälkeen. Syksyn aikana osakkeet ovat jatkaneet nousuaan, kun positiiviset talousnäkymät ja teknologinen kehitys tukevat kurssinousuja. Maailman osakeindeksi oli syyskuun lopussa dollarimääräisesti 16 prosenttia korkeammalla kuin vuoden alussa, mutta dollarin voimakkaan heikentymisen vuoksi eurotuotto on jäänyt 1,6 prosenttiin. Euroopassa osakekurssit nousivat vuodenvaihteesta 9 prosenttia ja Helsingin pörssissä 13 prosenttia.

OP Pohjolalla ennätysmäisen tuloksekas vuosineljännes

OP Pohjolan liikevoitto kehittyi ennakoitua myönteisemmin tammi-syyskuussa 2025 ja oli 1 715 miljoonaa euroa. Vaikka tulos heikkeni edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 12 prosenttia, kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli ennätyksellisen vahva. Erinomaisen tuloskehityksen taustalla olivat erityisesti erittäin vahva vakuutuspalvelutulos, luottokannan hyvä laatu, mikä heijastui saamisten arvonalentumisten palautuksina, sekä hyvät sijoitustoiminnan tuotot. Vahvan tuloskehityksemme siivittämänä voimme jatkossakin tarjota omistaja-asiakkaallemme erittäin kilpailukykyiset edut.

OP Pohjolan asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot laskivat vuoden takaisesta yhteensä kuusi prosenttia ollen 2 559 miljoonaa euroa. Korkokate pieneni 13 prosenttia markkinakorkojen laskun myötä. Nettopalkkiotuotot kasvoivat prosentin ollen yhteensä 602 miljoonaa euroa. Vakuutuspalvelutulos kasvoi peräti 90 prosenttia 181 miljoonaan euroon.

Sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät hyvin ja olivat 426 miljoonaa euroa. Sijoitustuotot pienenivät kuitenkin 15 prosenttia vertailukaudesta erityisesti osakesijoitustuottojen ollessa edellisvuotta pienemmät.

OP Pohjolan kulut tammi-syyskuussa kasvoivat edellisvuodesta 6 prosenttia ja olivat yhteensä 1 725 miljoonaa euroa. Kuluja kasvattivat erityisesti lisääntyneet panostukset ICT-kehittämiseen sekä henkilöstökulujen kasvu. ICT-kehittämisessä painopisteinä ovat olleet tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen, datakyvykkyyksien kehittäminen sekä pankki- ja vakuutusliiketoiminnan perusjärjestelmien uudistaminen. OP Pohjolan kulu-tuottosuhde oli kulujen kasvusta huolimatta 51 prosenttia eli edelleen hyvin kilpailukykyisellä tasolla.

Kolmesta segmentistä parhaiten menestyi Yrityspankki, jonka liikevoitto tammi-syyskuussa kasvoi 21 prosenttia vertailukaudesta 454 miljoonaan euroon. Myös Osuuspankit-segmentin liikevoitto oli 31 prosentin heikkenemisestä huolimatta varsin hyvä ollen 740 miljoonaa euroa. Segmentin liikevoittoa heikensi erityisesti markkinakorkojen laskun myötä tapahtunut korkokatteen pieneneminen. Vakuutus-segmentin tulos oli myös hyvällä tasolla, vaikka liikevoitto laski 6 prosenttia vuoden takaisesta 429 miljoonaan euroon erityisesti sijoitustoiminnan tuottojen laskun takia. Sen sijaan vakuutuspalvelutulos kasvoi edellisvuodesta selvästi, ja vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani hyvin kilpailukykyiselle tasolle 88 prosenttiin.

OP Pohjolan vahva vakavaraisuus ja erinomainen maksuvalmius luovat turvaa epävarmassa toimintaympäristössä. CET1-vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 21,0 prosenttia, mikä ylittää 6,7 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Pohjola on yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa.

OP Pohjolan maksuvalmius ja rahoitusasema säilyivät erinomaisella tasolla. Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle. OP Pohjolan osalta kaikki nämä tekijät ovat erinomaisessa kunnossa.

OP Pohjolan luottokanta ja talletukset selvässä kasvussa ja luottoriskit ennätyksellisen alhaalla

Talletuskanta kasvoi vuoden aikana 5 prosenttia ja talletusten kokonaismäärä oli syyskuun lopussa 79,8 miljardia euroa. Kotitalouksien talletukset kasvoivat vuoden aikana 6 prosenttia yli 50 miljardiin euroon. OP Pohjolan markkinaosuus talletuksista on viimeisen parin vuoden aikana ollut selvässä kasvussa Suomessa.

OP Pohjolan luottokanta kasvoi vuoden takaisesta 2 prosenttia 100,2 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 19,3 miljardilla eurolla. OP Pohjola säilytti vahvan markkinajohtajan asemansa asuntorahoittajana Suomessa yli 39 prosentin markkinaosuudellaan. Asuntoluottomarkkinalla on nähty piristymisen merkkejä, kun markkinakorkojen lasku ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu ovat tukeneet markkinan elpymistä. OP Pohjolan asiakkaat nostivat tammi-syyskuussa uusia asuntoluottoja 4,3 miljardilla eurolla. Tämä on lähes 16 prosenttia vertailukautta enemmän. OP Pohjolan asuntolaina-asiakkaat ovat edelleen hoitaneet lainansa mallikelpoisesti.

Saamisten arvonalentumisia palautui tammi-syyskuussa poikkeuksellisesti 46 miljoonaa euroa, kun taas vuotta aiemmin saamisten arvonalentumisia kirjattiin 72 miljoonaa euroa. OP Pohjolan yli 100 miljardin euron luottokannan laatu on erinomainen ja luottoriskit ovat hyvin hallinnassa.

Säännöllisen rahastosäästämisen kasvu jatkui vahvana – OP-rahastoissa osuudenomistajia jo yli 1,5 miljoonaa

Säännöllinen rahastosäästäminen kiinnosti asiakkaitamme aiempaa enemmän ja uusia säästösopimuksia tehtiin katsauskaudella 142 000 kappaletta eli 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. OP-sijoitusrahastojen rahasto-osuuden omistajien määrä on jo yli 1,5 miljoonaa. OP Pohjolan hoidossa olevan sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 9 prosenttia ollen lähes 102 miljardia euroa.

OP Pohjola panostaa entistäkin enemmän yritysasiakasliiketoimintaan – vauhditamme pk-yritysten kasvua

Yritysten rahoituskysynnässä näkyi alkuvuoden aikana elpymisen merkkejä investointien käynnistyessä vähitellen. Myös käyttöpääomarahoituksen kysyntä oli kasvussa. OP Pohjolan yritysluottokanta kasvoi tammi-syyskuussa prosentin vuoden vaihteesta ja oli yli 28 miljardia euroa. Myös yritysluottojen osalta järjestämättömien saamisten määrä oli selvässä laskussa.

OP Pohjola on Suomen suurin yritysten rahoittaja, ja markkinaosuus yrityksille annetusta luotonannosta on noin 38 prosenttia. Niin suuret kuin pk-yritykset ovat OP Pohjolalle erittäin tärkeitä asiakkaita. Vahva vakavaraisuus, hyvä kannattavuus ja luottosalkun erinomainen laatu mahdollistavat yritysluotonannon kriteerien uudelleen arvioinnin.

Olemmekin valmiita kasvattamaan hallitusti riskinottoamme yritysrahoituksessa. Haluamme näin omalta osaltamme vauhdittaa suomalaisten yritysten ja koko Suomen kansantalouden kasvua. Kehitämme edelleen myös pk-yritysasiakkaiden rahoitusprosessia, jotta rahoituskelpoiset yritykset ja hankkeet saisivat tarvitsemansa rahoituksen mahdollisimman sujuvasti.

OP Pohjolalla vahva maine ja erittäin kilpailukykyinen työnantajakuva

OP Pohjola sijoittui Luottamus ja maine -tutkimuksessa kärkikymmenikköön maineeltaan vahvimpien toimijoiden joukossa Suomessa. Olemme ainoa finanssialan toimija tutkimuksen kärkikymmenikössä. Luotettava maine on erityisen tärkeää pankki- ja vakuutusliiketoiminnassa ja vahvistaa siten menestymisen edellytyksiämme myös tulevaisuudessa.

Työnantajakuvaa mittaavassa Universumin tutkimuksessa OP Pohjola on valittu toista kertaa peräkkäin Suomen houkuttelevimmaksi työnantajaksi kaupallisen alan ammattilaisten keskuudessa. IT-alan asiantuntijoiden joukossa sijoituimme neljänneksi kansainvälisten teknologiajättien rinnalla. Tekemämme pitkäjänteinen työ hyvän työntekijäkokemuksen eteen näkyy vahvasti näissä tuloksissa. Pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta on erityisen tärkeää, että OP Pohjola koetaan houkuttelevaksi työpaikaksi.

Tekoäly on voimakkaasti mukana OP Pohjolan päivitetyssä strategiassa. Tekoälyosaaminen on kyvykkyys, joka ratkaisee, ketkä pärjäävät tulevaisuudessa finanssialalla. Uskomme, että tekoäly tekee meistä kyvykkäämpiä työssämme. Haluammekin huolehtia siitä, että osaaminen tekoälyn käytössä kehittyy koko organisaatiossa, ja toimimme siten, että jokaisen työntekijän on mahdollista käyttää tekoälyä arjessa. Esimerkiksi pelkästään Copilotilla on OP Pohjolassa jo yli 11 000 aktiivista käyttäjää, ja vuoden 2025 aikana järjestetyllä noin 400 tekoälykoulutustilaisuudella on ollut jo yli 50 000 osallistumiskertaa. Uskon, että panostus uusien työkalujen haltuun ottamiseen ja yleisesti uuden oppimiseen on parantanut myös työntekijäkokemusta.

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme luottamuksestanne OP Pohjolaa kohtaan. Haluamme jatkossakin olla luottamuksenne arvoisia. Suuri kiitos myös henkilöstöllemme ja hallinnollemme erinomaisesta työstä. Sen ansiosta olemme tänäkin vuonna menestyneet oikein mainiosti.

Timo Ritakallio

pääjohtaja



Tammi–syyskuu

OP Pohjolan liikevoitto oli 1 715 miljoonaa euroa (1 948). Liikevoitto laski vertailukaudesta 12,0 prosenttia. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos laskivat yhteensä 6,4 prosenttia 2 559 miljoonaan euroon (2 733). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 50,8 prosenttia (44,6). Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset kasvoivat 4,7 prosenttia 244 miljoonaan euroon.

Korkokate laski 12,9 prosenttia 1 776 miljoonaan euroon markkinakorkojen laskettua. Osuuspankit-segmentin korkokate laski 17,4 prosenttia 1 334 miljoonaan euroon ja Yrityspankki-segmentin kasvoi 7,7 prosenttia 445 miljoonaan euroon. OP Pohjolan luottokanta kasvoi vuodessa 2,2 prosenttia 100,2 miljardiin euroon ja talletukset 4,7 prosenttia 79,8 miljardiin euroon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat vuodessa 5,5 prosenttia 50,4 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 19,3 miljardia euroa (15,0).

Saamisten arvonalentumisia palautui 46 miljoonaa euroa erityisesti asiakkaiden parantuneen taloudellisen tilanteen seurauksena. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 72 miljoonaa euroa. Lopullisia luottotappioita oli 69 miljoonaa euroa (38). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 710 miljoonaa euroa (824), josta johdon harkintaan perustuvia lisävarauksia oli 60 miljoonaa euroa (77). Järjestämättömät saamiset laskivat ja olivat 2,1 prosenttia (2,9) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat -0,06 prosenttia (0,10) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 0,5 prosenttia 602 miljoonaan euroon. Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 4 miljoonaa euroa 179 miljoonaan euroon. Asunnonvälityksen nettopalkkiotuotot laskivat 5 miljoonaa euroa 38 miljoonaan euroon.

Vakuutuspalvelutulos kasvoi 90,1 prosenttia 181 miljoonaan euroon. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 400 miljoonaa euroa (387). Vahinkovakuutuksen nettomaksutuotot, sisältäen jälleenvakuutuksen osuuden, kasvoivat 3,5 prosenttia 1 345 miljoonaan euroon. Nettokorvauskulut jälleenvakuutuksen osuuden jälkeen laskivat 8,6 prosenttia 785 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 88,1 prosenttiin (95,0).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista laskivat yhteensä 14,5 prosenttia 426 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja laski osakesijoitusten vertailukautta heikommat tuotot. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoituskulut yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Pohjolan vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,0 prosenttia (6,4).

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 904 miljoonaa euroa (1 605), ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -435 miljoonaa euroa (-689). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat 185 miljoonaa euroa (565).

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot kasvoivat 136 miljoonaan euroon (123) johdannaisten arvonmuutosten seurauksena.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 8 miljoonaa euroa (31). Liiketoiminnan muita tuottoja laski potilasvakuutuksen täysomavastuisten sopimusten saamisten arvostuksen oikaisu 23 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä kasvoivat 5,9 prosenttia 1 725 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 4,2 prosenttia 814 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän kasvu ja palkankorotukset. OP Pohjolan henkilömäärä kasvoi vuodessa lähes 600 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi myynnin ja asiakaspalvelun, palvelujen kehittämisen sekä riskienhallinta- ja compliance-toimintojen tehtävissä. Lisäeläkevastuun purkaminen laski henkilöstökuluja 20 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 10,3 prosenttia 96 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 9,9 prosenttia 815 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 427 miljoonaa euroa (372). Kehittämisen kuluvaikutus oli 302 miljoonaa euroa (249), ja aktivoidut kehittämismenot olivat 40 miljoonaa euroa (43). Viranomaismaksut olivat 1 miljoonaa euroa (1). EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerää pankeilta vakausmaksuja vuodelta 2025.

Tulokseen sisältyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaille, 236 miljoonaa euroa (227), on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin 116 miljoonaa euroa (118), korkokuluihin 68 miljoonaa euroa (61), sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin 39 miljoonaa euroa (36) ja vakuutuspalvelutulokseen 12 miljoonaa euroa (12).

Tuloverot olivat 345 miljoonaa euroa (388). Katsauskauden efektiivinen veroaste oli 20,1 prosenttia (19,9). Laaja tulos verojen jälkeen oli 1 462 miljoonaa euroa (1 664).

OP Pohjolan oma pääoma oli 19,2 miljardia euroa (18,1). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,1 miljardia euroa (3,3), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,4).

OP Pohjolan rahoitusasema ja maksuvalmius ovat vahvoja. OP Pohjolan LCR-suhdeluku oli 193 prosenttia (193) ja NSFR-suhdeluku oli 131 prosenttia (129).



Näkymät

Luottamus talouteen on kohentunut kauppapoliittisen epävarmuuden vähennyttyä. Korkeammat tullit heijastuvat kuitenkin kielteisesti talouden näkymiin lähitulevaisuudessa. Geopoliittisten kriisien laajeneminen tai kaupan esteiden lisääntyminen voivat vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin sekä OP Pohjolan ja sen asiakkaiden taloudelliseen toimintaympäristöön.

OP Pohjolan liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2025 samaa tasoa tai korkeampi kuin vuoden 2023 liikevoitto, joka oli 2 050 miljoonaa euroa.

OP Pohjolan tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.



Lehdistötilaisuus

OP Pohjolan tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 28.10. klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila.

Lisätiedot: OP Pohjolan viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat osavuosikatsauksensa.



Taloudellinen informaatio



Vuoden 2025 raporttien julkaisuajankohdat:



OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.9.2025 Viikko 45 Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025 11.2.2026 Toimintakertomus (sis. kestävyysraportin) ja tilinpäätös 2025 Viikko 11 Selvitys OP Pohjolan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025 Viikko 11 OP Pohjolan vuosikertomus 2025 Viikko 11 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 2025 Viikko 11 OP Pohjolan toimielinten palkitsemisraportti 2025 Viikko 11 OP Pohjolan toimielinten palkitsemispolitiikka Viikko 11

Vuoden 2026 taloudellisten raporttien julkaisuajankohdat:

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026 6.5.2026 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026 23.7.2026 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2026 27.10.2026 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 31.3.2026 Viikko 20 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.6.2026 Viikko 34 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.9.2026 Viikko 46



Helsingissä 28.10.2025

OP Osuuskunta

Hallitus

Lisätiedot:

Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500

Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325

Viestintäjohtaja Piia Kumpulainen, puh. 010 252 7317

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi

OP Pohjola on Suomen suurin finanssialan toimija, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 14 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Pohjolan muodostavat osuuspankit sekä OP Pohjolan keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo yli 120 vuoden ajan. www.op.fi