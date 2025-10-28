OP Pohjola

Delårsrapport 1.1–30.9.2025

Börsmeddelande 28.10.2025 kl. 9.00

OP Pohjolas delårsrapport 1.1–30.9.2025: OP Pohjolas rörelsevinst 1 715 miljoner euro – tredje kvartalet rekordstarkt

OP Gruppens namn är OP Pohjola från och med 28.10.2025. OP Pohjolas struktur, företagens officiella namn och affärsenheternas marknadsföringsnamn har inte ändrats.

från och med 28.10.2025. OP Pohjolas struktur, företagens officiella namn och affärsenheternas marknadsföringsnamn har inte ändrats. Rörelsevinsten uppgick till 1 715 miljoner euro (1 948). Rörelsevinsten minskade med 12 %, dvs. med 234 miljoner euro från jämförelseperioden. Det tredje kvartalets rörelsevinst ökade till 725 miljoner euro (720).

Räntenettot minskade med 13 % till 1 776 miljoner euro (2 039). Resultatet från försäkringstjänster ökade med 90 % till 181 miljoner euro (95), och provisionsnettot ökade med 1 % till 602 miljoner euro (599). Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot minskade totalt med 6 % till 2 559 miljoner euro (2 733).

Nedskrivningar av fordringar återfördes för 46 miljoner euro (-72). Nedskrivningarna av fordringar utgjorde -0,06 % av kredit- och garantistocken (0,10).

Placeringsintäkterna minskade med 15 % till 426 miljoner euro (499).

De totala kostnaderna ökade med 6 % till 1 725 miljoner euro (1 629). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 51 % (45).

Utlåningen ökade på ett år med 2 % till 100,2 md euro (98,0) och inlåningen med 5 % till 79,8 md euro (76,2).

CET1-kapitaltäckningen var 21,0 % (21,5), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,7 procentenheter. Kapitaltäckningen försvagades av förändringar i hanteringsprocesserna för säkerheter. Ändringarna i EU:s tillsynsförordning (CRR3) som trädde i kraft vid början av året försvagade kapitaltäckningen en aning.

Segmentet Andelsbankers rörelsevinst minskade med 31 % till 740 miljoner euro (1 079). Räntenettot minskade med 17 % till 1 334 miljoner euro (1 616). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 7 miljoner euro (-57). Provisionsnettot uppgick till 540 miljoner euro (541). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 62 % (49). Utlåningen ökade på ett år med 1 % till 71,5 miljarder euro (70,6) och inlåningen med 5 % till 65,6 miljarder euro (62,4). De förvaltade medlen ökade på ett år med 9 % till 101,8 miljarder euro (93,2).

rörelsevinst uppgick till 102 mn euro (4). Placeringsintäkterna på 68 miljoner euro (4) ökade till följd av förändringar i verkligt värde på aktier. OP Pohjola förnyar ägarkundsförmånerna från 1.1.2026 då lagen som gäller ändring av beskattningen av bonusar i finansbranschen träder i kraft. OP-bonus höjs då från normalnivån 2022, det samlas bonus för fler tjänster än tidigare och kunderna kan välja vad de vill använda sin OP-bonus till. Det sammanlagda värdet på OP-bonus och dagliga banktjänster utan månadsavgift för ägarkunderna uppgick under rapportperioden till 311 miljoner euro.

OP Pohjolas nyckeltal

Mn € 1–9/2025 1–9/2024 Förändr. % 1–12/2024 Rörelsevinst, mn € 1 715 1 948 -12,0 2 486 Andelsbanker** 740 1 079 -31,4 1 328 Företagsbank** 454 376 20,9 520 Försäkring 429 458 -6,3 578 Gruppfunktioner 102 4 – 19 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -244 -233 4,7 -314 Intäkter totalt 3 393 3 650 -7,0 4 844 Kostnader totalt -1 725 -1 629 5,9 -2 262 Kostnads-intäktsrelation, %* 50,8 44,6 6,2 46,7 Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent* 88,1 95,0 -6,9 92,3 Räntabilitet på eget kapital (ROE), %* 9,8 12,3 -2,5 11,6 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %* 11,2 13,7 -2,6 13,0 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %* 1,13 1,30 -0,18 1,24 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %* 1,28 1,46 -0,18 1,39 30.9.2025 30.9.2024 Förändr. % 31.12.2024 CET1-kapitaltäckning, %* 21,0 21,4 -0,4 21,5 Utlåning, md € 100,2 98,0 2,2 98,9 Inlåning, md € 79,8 76,2 4,7 77,7 Förvaltade medel, md €*** 101,8 93,2 9,3 93,3 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %* 2,14 2,91 -0,77 2,64 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %* -0,06 0,10 -0,15 0,09 Ägarkunder, 1 000 pers. 2 132 2 107 1,2 2 115



Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2024. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2024 om inte annat nämns.

*Förändringen i relationstalet anges i procentenheter.

**OP Kapitalförvaltning Ab, OP-Fondbolaget Ab och OP Kiinteistösijoitus Oy med dotterföretag rapporteras som en del av segmentet Andelsbanker från och med 1.1.2025. Uppgifterna för jämförelseperioden 2024 har justerats. ***Uppställningen av förvaltade medel har ändrats i början av 2025. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.



Kommentar från OP Pohjolas chefdirektör:



Ny förmånshelhet för ägarkunder, och OP Gruppen heter nu OP Pohjola

OP Gruppen har bytt namn och heter från och med 28.10.2025 OP Pohjola. Namnet betonar den unika helhet av tjänster som vi tillhandahåller våra över 2,1 miljoner ägarkunder: Hos oss får våra kunder alla bank-, försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster som de behöver från ett och samma ställe.

Vi har också offentliggjort en ny förmånshelhet för ägarkunderna. Den träder i kraft vid början av nästa år och ger våra ägarkunder ännu bättre och tydligare förmåner hos OP Pohjola. Syftet med förnyelsen är att tillhandahålla våra ägarkunder en unik helhet av förmåner och fördelar. I bakgrunden finns också den ändring i beskattningen av bonus inom finansbranschen som träder i kraft 1.1.2026.

Våra ägarkunder drar framöver ännu mer nytta av OP-bonus: Bonusen höjs från normalnivån och samlas för fler av OP Pohjolas tjänster än tidigare. Dessutom kan kunderna i fortsättningen fritt välja hur de vill använda sin bonus: till att betala försäkringspremier och avgifter för banktjänster eller exempelvis till att spara i placeringsfonder. Ju mer bank- och försäkringsärenden en ägarkund koncentrerar till OP Pohjola, desto mer förmåner får hen.

Omvärlden präglades av en gradvis återhämtning i ekonomin efter turbulensen i våras

De ekonomiska utsikterna har förbättrats betydligt efter de geopolitiska spänningarna och hoten om handelskrig under den första hälften av året. Början av året kännetecknades av osäkerhetsfaktorer, men under sommaren och den tidiga hösten gav centrala konjunkturenkäter positivare signaler. Den ekonomiska tillväxten väntas fortsättningsvis vara stabil, om än något långsammare än långtidsgenomsnittet. När penningpolitiken lättas upp börjar världsekonomin igen småningom ta fart och återgå till en genomsnittlig tillväxttakt.

Inom euroområdet växte ekonomin under början av året med en takt på 1,5 procent, och tillväxtutsikterna är relativt stabila. Särskilt återhämtningen i Tysklands ekonomi är gynnsam för Finland. Arbetslösheten i euroområdet ligger för närvarande på de lägsta nivåerna sedan euron infördes. Inflationen inom euroområdet har stabiliserats kring två procent och på den nivån förväntas den stanna under de närmaste åren.

Den ekonomiska återhämtningen i Finland bromsade in under början av 2025, men förtroendet för ekonomin har därefter ökat till en nivå över euroområdets genomsnitt. Enligt ekonomiska indikatorer har ekonomin börjat stärkas igen under den senare hälften av året, och BNP väntas växa med en genomsnittlig takt på nära två procent under 2026–2027. Exporten väntas öka med 3,2 procent i år.

Företagens investeringar visar en uppåtgående trend, och den djupaste svackan inom byggsektorn är på väg att passeras. Offentliga satsningar på försvaret samt det kommande stora isbrytarprojektet ökar investeringarna och driver på Finlands BNP-tillväxt de närmaste åren.

Arbetslöshetsgraden steg till cirka tio procent under sommaren 2025. När den ekonomiska tillväxten återhämtar sig börjar sysselsättningen bli bättre och arbetslöshetsgraden minska.

Nedgången i marknadsräntorna väntas vara över, vilket bidrar till stabilitet på finansmarknaden. Den vanligaste referensräntan för bolån, 12 månaders Euribor, var vid slutet av september 2,19 procent, vilket är 0,55 procentenheter lägre än året innan.

Utvecklingen på aktiemarknaden har varit stark efter det betydande kursfallet i april. Under hösten har aktiekurserna fortsatt att stiga, drivna av de positiva ekonomiska utsikterna och den tekniska utvecklingen. De globala aktieindexen var vid slutet av september mätt i dollar 16 procent högre än vid början av året, men på grund av dollarns kraftiga försvagning har avkastningen i euro stannat vid 1,6 procent. I Europa steg aktiekurserna med 9 procent från årsskiftet. På Helsingforsbörsen var uppgången 13 procent.

OP Pohjola redovisar ett rekordresultat för kvartalet

OP Pohjolas rörelsevinst utvecklades bättre än väntat under januari–september 2025 och uppgick till 1 715 miljoner euro. Även om resultatet försämrades med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år, var rörelsevinsten för det tredje kvartalet rekordstark. Den utmärkta resultatutvecklingen berodde särskilt på ett mycket starkt resultat från försäkringstjänster, en god kvalitet på kreditstocken, som återspeglades i återförda nedskrivningar av fordringar, samt goda intäkter från placeringsverksamheten. Med stöd av vår starka resultatutveckling kan vi även framöver erbjuda våra ägarkunder mycket konkurrenskraftiga förmåner.

Intäkterna från OP Pohjolas kundrörelse dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot minskade totalt med sex procent från året innan och var 2 559 miljoner euro. Räntenettot minskade med 13 procent till följd av nedgången i marknadsräntorna. Provisionsnettot ökade med en procent till totalt 602 miljoner euro. Resultatet från försäkringstjänster ökade med hela 90 procent till 181 miljoner euro.

Intäkterna från placeringsverksamheten utvecklades positivt och var 426 miljoner euro. Placeringsintäkterna minskade dock med 15 procent från jämförelseperioden främst på grund av att aktieplaceringsintäkterna var mindre än året innan.

OP Pohjolas kostnader i januari–september ökade från året innan med 6 procent och var totalt 1 725 miljoner euro. Kostnaderna ökade särskilt som en följd av en ökning i satsningarna på ICT-utveckling samt högre personalkostnader. Inom ICT-utvecklingen har fokus legat på en bred användning av AI, utveckling av datakapaciteten samt uppgradering av bassystemen för bank- och försäkringsverksamheten. OP Pohjolas kostnads-intäktsrelation var trots ökade kostnader 51 procent, alltså fortfarande på en mycket konkurrenskraftig nivå.

Av våra tre segment presterade Företagsbank bäst. Segmentets rörelsevinst i januari–september ökade från jämförelseperioden med 21 procent till 454 miljoner euro. Också segmentet Andelsbankers rörelsevinst var riktigt bra, 740 miljoner euro, trots en försvagning på 31 procent. Segmentets rörelsevinst försvagades särskilt av att räntenettot minskade till följd av sjunkande marknadsräntor. Segmentet Försäkrings resultat låg också på en god nivå, trots att rörelsevinsten minskade med 6 procent från året innan till 429 miljoner euro särskilt på grund av minskade intäkter från placeringsverksamheten. Däremot ökade resultatet från försäkringstjänster klart från året innan, och skadeförsäkringens totalkostnadsprocent förbättrades till en mycket konkurrenskraftig nivå, det vill säga 88 procent.

OP Pohjolas starka kapitaltäckning och utmärkta likviditet skapar trygghet i en osäker omvärld. CET1-kapitaltäckningen var 21,0 procent vid slutet av september, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,7 procentenheter. OP Pohjola är en av de mest solida stora bankerna i Europa.

OP Pohjolas likviditet och finansieringsposition var fortsatt utmärkta. En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet samt kundernas och andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. Hos OP Pohjola är alla de här faktorerna i utmärkt skick.

OP Pohjolas utlåning och inlåning ökade klart och kreditriskerna var rekordlåga

Inlåningen ökade på ett år med 5 procent och uppgick totalt till 79,8 miljarder euro vid slutet av september. Inlåningen från hushåll ökade på ett år med 6 procent till över 50 miljarder euro. OP Pohjolas marknadsandel av inlåningen har under de senaste par åren klart ökat i Finland.

OP Pohjolas utlåning ökade från året innan med 2 procent till 100,2 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 19,3 miljarder euro. OP Pohjola behöll sin starka position som marknadsledande inom bostadsfinansiering i Finland med en marknadsandel på över 39 procent. Bolånemarknaden har visat tecken på återhämtning till följd av sjunkande marknadsräntor och hushållens ökade disponibla inkomster. OP Pohjolas kunder tog ut nya bolån för 4,3 miljarder euro i januari–september. Det är nästan 16 procent mer än under jämförelseperioden. OP Pohjolas bolånekunder har fortfarande skött sina lån föredömligt.

Under januari–september återfördes undantagsvis nedskrivningar av fordringar för 46 miljoner euro. Ett år tidigare däremot bokfördes nedskrivningar av fordringar för 72 miljoner euro. Kvaliteten på OP Pohjolas kreditstock på över 100 miljarder euro är utmärkt, och kreditriskerna är väl under kontroll.

Fortsatt kraftig ökning inom regelbundet fondsparande – OP-fonderna har nu över 1,5 miljoner andelsägare

Regelbundet fondsparande intresserade våra kunder mer än tidigare. Under rapportperioden ingicks det 142 000 nya sparavtal, alltså 16 procent fler än under motsvarande period i fjol. Antalet fondandelsägare i OP:s placeringsfonder är nu över 1,5 miljoner. Värdet av de placeringstillgångar som förvaltas av OP Pohjola ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till nästan 102 miljarder euro.

OP Pohjola satsar mer än tidigare på företagskundrörelsen – vi påskyndar tillväxten hos sme-företag

Under början av året sågs en positivare utveckling i efterfrågan på företagsfinansiering när investeringarna småningom kom i gång. Även efterfrågan på finansiering av rörelsekapital ökade. OP Pohjolas utlåning till företag ökade i januari–september med en procent från årsskiftet och uppgick till över 28 miljarder euro. Också inom företagskrediter var de nödlidande fordringarna tydligt på nedgång.

OP Pohjola är Finlands största företagsfinansiär. Marknadsandelen av kreditgivningen till företag är cirka 38 procent. Såväl stora företag som sme-företag är mycket viktiga kunder för OP Pohjola. En stark kapitaltäckning, en god lönsamhet och en utmärkt kvalitet på kreditportföljen möjliggör en omvärdering av kriterierna för kreditgivning till företag.

Vi är därför redo att öka risktagningen inom företagsfinansieringen under kontrollerade former. På det sättet vill vi bidra till att påskynda tillväxten hos finländska företag och i hela den finländska samhällsekonomin. Vi fortsätter även att utveckla kreditprocessen för sme-kunder för att finansierbara företag och projekt ska få den finansiering de behöver så smidigt som möjligt.

OP Pohjola har ett gott anseende och ett ytterst konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke

I undersökningen Luottamus ja maine, som mäter förtroende och anseende, placerade sig OP Pohjola bland de tio främsta aktörerna i Finland med starkast anseende. Vi är den enda finansiella aktören bland tio i topp. Ett pålitligt anseende är särskilt viktigt inom bank och försäkring, och det förstärker våra förutsättningar för framgång också i framtiden.

I Universums undersökning som mäter arbetsgivarvarumärket har OP Pohjola nu för andra gången i rad valts till den attraktivaste arbetsgivaren i Finland bland proffs inom handelsbranschen. Bland IT-proffs kom vi på fjärde plats jämsides med de internationella teknikjättarna. Vårt långsiktiga arbete för att skapa en god arbetstagarupplevelse återspeglas starkt i resultaten. För vår konkurrenskraft på längre sikt är det särskilt viktigt att OP Pohjola upplevs som en attraktiv arbetsplats.

AI är en stark komponent i OP Pohjolas uppdaterade strategi. AI-kompetens är en förmåga som avgör vilka som i framtiden klarar sig inom finansbranschen. Vi tror att AI gör oss bättre på vårt arbete. Därför vill vi se till att AI-kunnandet utvecklas i hela organisationen. Vi gör det möjligt för varje arbetstagare att använda AI i sin vardag. Exempelvis har Copilot i dag över 11 000 aktiva användare i OP Pohjola, och under 2025 har det ordnats cirka 400 AI-utbildningar som redan haft över 50 000 deltagartillfällen. Jag tror att vår satsning på att ta i bruk nya verktyg och allmänt på att lära sig nytt också har förbättrat arbetstagarupplevelsen.

Ett varmt tack till alla våra kunder för ert förtroende för OP Pohjola. Vi vill vara värda ert förtroende också i fortsättningen. Ett stort tack också till våra anställda och förvaltningspersoner för ert utmärkta arbete. Tack vare det har vi också i år varit riktigt framgångsrika.

Timo Ritakallio

chefdirektör



Januari–september

OP Pohjolas rörelsevinst uppgick till 1 715 miljoner euro (1 948). Rörelsevinsten minskade med 12,0 procent från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster minskade totalt med 6,4 procent till 2 559 miljoner euro (2 733). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 50,8 procent (44,6). Den nya OP-bonus som samlats av ägarkunderna ökade med 4,7 procent till 244 miljoner euro.

Räntenettot minskade med 12,9 procent till 1 776 miljoner euro efter en nedgång i marknadsräntorna. I segmentet Andelsbanker minskade räntenettot med 17,4 procent till 1 334 miljoner euro och ökade i segmentet Företagsbank med 7,7 procent till 445 miljoner euro. OP Pohjolas utlåning ökade på ett år med 2,2 procent till 100,2 miljarder euro och inlåningen med 4,7 procent till 79,8 miljarder euro. Inlåningen från hushåll ökade på ett år med 5,5 procent till 50,4 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 19,3 miljarder euro (15,0).

Nedskrivningar av fordringar återfördes för 46 miljoner euro, främst till följd av att kundernas ekonomiska situation förbättrats. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 72 miljoner euro. De slutgiltiga kreditförlusterna uppgick till 69 miljoner euro (38). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 710 miljoner euro (824), varav 60 miljoner euro (77) var extra avsättningar enligt ledningens bedömning. De nödlidande fordringarna minskade och uppgick till 2,1 procent (2,9) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar för krediter och övriga fordringar var -0,06 procent (0,10) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot ökade med 0,5 procent till 602 miljoner euro. Provisionsnettot från betalningstjänster ökade med 4 miljoner euro till 179 miljoner euro. Provisionsnettot från bostadsförmedlingen minskade med 5 miljoner euro till 38 miljoner euro.

Resultatet från försäkringstjänster ökade med 90,1 procent till 181 miljoner euro. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 400 miljoner euro (387). Skadeförsäkringens nettopremieintäkter inklusive återförsäkringens andel ökade med 3,5 procent till 1 345 miljoner euro. Nettoförsäkringsersättningarna efter återförsäkringens andel minskade med 8,6 procent till 785 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent förbättrades till 88,1 (95,0).

Placeringsintäkterna, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, minskade med totalt 14,5 procent till 426 miljoner euro. Placeringsintäkterna minskade på grund av sämre intäkter från aktieplaceringar än under jämförelseperioden. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettokostnader visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Pohjolas försäkringsbolags totala avkastning på placeringar till verkligt värde var 3,0 procent (6,4).

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 904 miljoner euro (1 605), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -435 miljoner euro (-689). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var 185 miljoner euro (565).

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade till 136 miljoner euro (123) till följd av värdeförändringar i derivat.

De övriga rörelseintäkterna uppgick till 8 miljoner euro (31). De övriga rörelseintäkterna minskade på grund av en värderingsjustering på 23 miljoner euro för fordringar relaterade till patientförsäkringsavtal med full självrisk.

De totala kostnaderna ökade med 5,9 procent till 1 725 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 4,2 procent till 814 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda samt löneförhöjningar. Antalet anställda i OP Pohjola ökade på ett år med nästan 600 personer. Antalet anställda ökade inom försäljningen och kundtjänsten, tjänsteutvecklingen samt riskhanterings- och compliancefunktionerna. Upplösning av tilläggspensionsansvar minskade personalkostnaderna med 20 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 10,3 procent till 96 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 9,9 procent till 815 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 427 miljoner euro (372). Utvecklingsinsatserna hade en kostnadseffekt på 302 miljoner euro (249), och de aktiverade utvecklingsutgifterna uppgick till 40 miljoner euro (43). Myndighetsavgifterna uppgick till 1 miljon euro (1). EU:s gemensamma resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) samlar inte in stabilitetsavgifter av bankerna för 2025.

Ägarkundernas OP-bonus som ingår i resultatet, 236 miljoner euro (227), har delats upp baserat på hur OP-bonusen insamlats: 116 miljoner euro (118) under ränteintäkter, 68 miljoner euro (61) under räntekostnader, 39 miljoner euro (36) under provisionsintäkter från placeringsfonder och 12 miljoner euro (12) under resultat från försäkringstjänster.

Inkomstskatten uppgick till 345 miljoner euro (388). Rapportperiodens effektiva skattesats var 20,1 procent (19,9). Totalresultatet efter skatt var 1 462 miljoner euro (1 664).

OP Pohjolas eget kapital uppgick till 19,2 miljarder euro (18,1). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,1 miljarder euro (3,3), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Pohjolas finansieringsposition och likviditet är starka. OP Pohjolas LCR-relationstal var 193 procent (193) och NSFR-relationstalet var 131 procent (129).



Utsikter för återstoden av året

Förtroendet för ekonomin har förbättrats efter att den handelspolitiska osäkerheten minskat. De högre tullarna har dock en negativ inverkan på de ekonomiska utsikterna i den närmaste framtiden. Geopolitiska kriser som utvidgas eller ökade handelshinder kan påverka placeringsmarknaden samt OP Pohjolas och dess kunders ekonomiska omvärld.

OP Pohjolas rörelsevinst uppskattas år 2025 ligga på samma nivå som eller bli bättre än rörelsevinsten år 2023, som var 2 050 miljoner euro.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Pohjolas resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i placeringsmiljön och utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.



