Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 30. september 2025 vedrørende pligten for Kongeriget Danmark, via Finansministeriet, til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til de resterende aktionærer i Københavns Lufthavne A/S, har Kongeriget Danmark, via Finansministeriet, i dag offentliggjort et tilbudsdokumentet, der er godkendt af Finanstilsynet, herunder en acceptbanket, i overensstemmelse med § 3, stk. 2 og § 21 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 ("Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud").
Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S vil senest den 18. november 2025 offentliggøre en redegørelse vedrørende tilbuddet i overensstemmelse med § 23 i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud.
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Kontakt:
Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand
Telefon: 32312800
E-mail: cphpresse@cph.dk
www.cph.dk
CVR nr. 14 70 72 04
Vedhæftede filer
- Meddelelse om offentliggørelse af tilbudsdokument vedrørende pligtmæssigt overtagelsestilbud
- Finansministeriets meddelelse om offentliggørelse af tilbudsdokument