Meddelelse om offentliggørelse af tilbudsdokument vedrørende pligtmæssigt overtagelsestilbud

Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 30. september 2025 vedrørende pligten for Kongeriget Danmark, via Finansministeriet, til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til de resterende aktionærer i Københavns Lufthavne A/S, har Kongeriget Danmark, via Finansministeriet, i dag offentliggjort et tilbudsdokumentet, der er godkendt af Finanstilsynet, herunder en acceptbanket, i overensstemmelse med § 3, stk. 2 og § 21 i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 ("Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud").

Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S vil senest den 18. november 2025 offentliggøre en redegørelse vedrørende tilbuddet i overensstemmelse med § 23 i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud.

