ORION OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1–9/2025

28.10.2025 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2025

Heinä–syyskuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto oli 423,2 miljoonaa euroa (471,3 miljoonaa euroa 7–9/2024)

Liikevoitto oli 121,0 (202,0) miljoonaa euroa

Vertailukauden liikevaihto ja -voitto sisältävät 130 miljoonaa euroa merkittäviä etappimaksuja

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,68 (1,14) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,55 (0,48) euroa

Vuoden 2025 näkymäarviota on täsmennetty: Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 640–1 720 ja liikevoiton 410–490 miljoonaa euroa. Aiemmin liikevaihdon arvioitiin olevan

1 630–1 730 miljoonaa euroa ja liikevoiton arvioitiin olevan 400–500 miljoonaa euroa.





Tammi–syyskuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto oli 1 194,2 miljoonaa euroa (1 108,0 miljoonaa euroa 1–9/2024)

Liikevoitto oli 303,5 (323,8) miljoonaa euroa

Vertailukauden liikevaihto ja -voitto sisältävät 130 miljoonaa euroa merkittäviä etappimaksuja

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,71 (1,83) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 1,67 (1,46) euroa

Avainluvut

7–9/25 7–9/24 Muutos % 1–9/25 1–9/24 Muutos % 1–12/24 Liikevaihto, milj. EUR 423,2 471,3 -10,2 % 1 194,2 1 108,0 +7,8 % 1 542,4 Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 135,1 215,0 -37,1 % 345,3 362,3 -4,7 % 509,4 % liikevaihdosta 31,9 % 45,6 % 28,9 % 32,7 % 33,0 % Liikevoitto, milj. EUR 121,0 202,0 -40,1 % 303,5 323,8 -6,3 % 416,6 % liikevaihdosta 28,6 % 42,9 % 25,4% 29,2 % 27,0 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 120,4 201,4 -40,2 % 300,7 321,5 -6,4 % 413,1 % liikevaihdosta 28,5 % 42,7 % 25,2 % 29,0 % 26,8 % Tilikauden voitto, milj. EUR 96,0 160,8 -40,3 % 239,8 256,5 -6,5 % 329,9 % liikevaihdosta 22,7 % 34,1 % 20,1 % 23,1 % 21,4 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 49,8 36,7 +35,8 % 139,8 117,1 +19,4 % 179,6 % liikevaihdosta 11,8 % 7,8 % 11,7 % 10,6 % 11,6 % Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 30,1 21,8 +37,8 % 84,6 56,3 +50,3 % 86,1 % liikevaihdosta 7,1 % 4,6 % 7,1 % 5,1 % 5,6 % Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR 4,0 > 100 % Korolliset nettovelat, milj. EUR 87,1 66,7 +30,7 % 121,7 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,68 1,14 -40,4 % 1,71 1,83 -6,6 % 2,35 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,55 0,48 +15,3 % 1,67 1,46 +14,5 % 2,09 Omavaraisuusaste, % 58,5 % 58,0 % 61,9 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 8,5 % 7,2 % 12,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 31,0 % 38,5 % 34,9 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 31,6 % 37,7 % 34,8 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 989 3 756 +6,2 % 3 712

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

Perusliiketoiminnan hyvä kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä

"Heinä-syyskuussa 2025 Orionin perusliiketoiminnan (ilman merkittäviä etappimaksuja) liikevaihto kasvoi 24,0 prosenttia 423,2 (341,3) miljoonaan euroon ja perusliiketoiminnan liikevoitto kasvoi 68,1 prosenttia 121,0 (72,0) miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi ja kannattavuus parani ennen kaikkea rojaltitulojen kasvun ansiosta. Raportoitu liikevaihtomme laski 10,2 prosenttia 423,2 (471,3) miljoonaan euroon ja liikevoittomme laski 40,1 prosenttia 121,0 (202,0) miljoonaan euroon. Sekä liikevaihdon että liikevoiton lasku johtuu vertailukaudella kirjatuista merkittävistä, yhteensä 130 miljoonan euron etappimaksuista.

Kaikki suurimmat liiketoimintamme jatkoivat kasvu-uralla kolmannella vuosineljänneksellä. Innovative Medicines -yksikön raportoitu liikevaihto laski vertailukaudesta edellä mainittujen merkittävien etappimaksujen vuoksi, mutta Nubeqan kasvu oli jälleen vahvaa. Myös Generics and Consumer Health -yksikkö jatkoi vankkaa kasvuaan. Branded Products ja Animal Health -yksiköiden kasvuvauhdit olivat hieman aiempia vuosineljänneksiä maltillisempia. Tämä selittyy pitkälti joidenkin toimitusten ajoituksella eli kyse on liiketoimintaamme kuuluvasta normaalista vaihtelusta.

Yhdysvaltojen asettamilla tariffeilla ei ollut meihin vielä vaikutusta katsauskaudella eikä lääketeollisuuden tariffien yksityiskohdista edelleenkään ole täyttä selvyyttä. Joka tapauksessa arvioimme, että tariffeilla ei ole tänä vuonna olennaista vaikutusta Orioniin.

Heinäkuussa Euroopan komissio myönsi myyntiluvan Euroopan Unionissa darolutamidille yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän (mHSPC) hoitoon. Tämä hyväksyntä osaltaan vahvistaa Nubeqan kasvun kehityskaarta.

ODM-105 ei lumehoitoon verrattuna parantanut merkitsevästi unettomuuden oireita kliinisessä Faasi 2 -tutkimuksessa, minkä vuoksi päätimme lopettaa molekyylin kehityksen unettomuuden hoitoon. Keskitämme voimavaramme ja resurssimme muiden sekä tutkimus- että kliinisessä vaiheessa olevien hankkeidemme edistämiseen. Odotamme jo innolla, että pääsemme aloittamaan ensi vuonna Faasi 2 -ohjelman ODM-212-molekyylillä, jolla näemme käyttömahdollisuuksia useissa syöpäindikaatioissa. Tämän vuoksi Faasi 2 -ohjelmasta tulee laaja. Tavoitteenamme on myös tuoda ainakin yksi biologisista lääkekandidaateistamme kliiniseen kehitysvaiheeseen ensi vuonna.

Keskitymme vahvasti Orionin tulevaisuuden rakentamiseen ja aiomme jatkaa panostuksia tutkimus- ja kehitysputkemme vahvistamiseen. Taloudelliset tavoitteemme luovat meille hyvän kehikon, jonka puitteissa voimme panostuksiamme kasvattaa."

Näkymäarvio vuodelle 2025 (täsmennetty)

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 640–1 720 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 410–490 miljoonaa euroa.

Aiempi näkymäarvio vuodelle 2025 (annettu 9.7.2025)

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 630–1 730 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 400–500 miljoonaa euroa.

Näkymien perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta mahdollisten uusien sopimusten sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2024 Orion kirjasi kaksi olennaista etappimaksua, jotka olivat yhteensä 130 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 näkymäarvio ei sisällä olennaisia etappimaksuja. Orion on oikeutettu saamaan kumppaniltaan Bayerilta vielä yhden Nubeqa®-tuotteen myyntiin liittyvän etappimaksun, joka on suuruudeltaan 180 miljoonaa euroa. Orionin tämän hetken arvion mukaan etappimaksu voitaisiin kirjata vuonna 2026 tai jopa jo vuonna 2025. Etappimaksun ajoitukseen sisältyy paljon epävarmuutta, jonka vuoksi sitä ei ole sisällytetty vuoden 2025 näkymäarvioon.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2020–2024

Vuosi 2020 2021 2022 2023 2024 Milj. EUR 42 3 234 32 134

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaamat Nubeqa®-rojaltit ja -tuotemyynti kasvavat selvästi vuonna 2025. Orionin oletus perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Voimakkaasti kasvavan tuotteen myynnin ja rojaltien tarkkaa tasoa koko vuoden osalta on kuitenkin vaikea arvioida.

Branded Products -tulosyksikön arvioidaan kasvavan vuonna 2025. Easyhaler®-tuoteportfolion ennakoidaan toimivan tulosyksikön kasvuajurina, mutta myös muiden tuotteiden odotetaan tukevan kasvua. Entakaponituotteet esimerkiksi hyötyvät siitä, että Orion on ottanut tuotteiden myynnin vastuulleen Japanissa. Animal Health -tulosyksikön ennakoidaan kasvavan hieman, ja kasvu tulee eri tuotteista. Generics and Consumer Health -tulosyksikön myynnin arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2024.

Liikevoitto

Nubeqa®-rojaltien odotetaan ajavan olennaisista etappimaksuista riisutun liikevoiton kasvua. Voimakkaasti kasvavan tuotteen rojaltimaksujen tarkkaa tasoa koko vuodelta on kuitenkin vaikea ennustaa. Pienetkin poikkeamat ennustetusta tasosta voivat vaikuttaa huomattavasti Orionin liikevoittoon. Myös mekanismi, jonka mukaan kunkin vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään aina täysimääräisesti seuraavan vuosineljänneksen rojaltimaksuista, aiheuttaa vaihtelua liikevoittoon. Vaikka tämä vaikutus liikevoittoon on vain väliaikainen, tuotetoimitusten ajoituksella voi olla huomattava vaikutus Orionin liikevoittoon yhden kalenterivuoden aikana. Orionin tulot tulevat yhä enemmän Yhdysvalloista, joten Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssin muutokset aiheuttavat vaihtelua Orionin liikevoittoon.

Tutkimus- ja kehityskustannukset ja erityisesti niiden ajoitus voivat myös aiheuttaa liikevoiton vaihtelua. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti. Orion arvioi T&K-kulujen vuonna 2025 kasvavan vuodesta 2024.

Myynti- ja markkinointikulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2024. Vuonna 2024 myynnin ja markkinoinnin kulut sisälsivät ganaksoloniin liittyvän 23,5 miljoonan euron alaskirjauksen. Vuonna 2025 alla olevia kuluja kasvattavat pääasiassa Easyhaler®-tuoteportfolion myyntiin tehtävät lisäpanostukset, myynnin ja myyntikentän kasvattaminen Japanissa sekä rojaltit, joita Orionin on Endo Pharmaceuticalsin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksettava Nubeqan myynnistä.

Investoinnit

Vuonna 2025 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2024. Investointien arvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orion on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus Orionin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Myös muut riskit, joista Orion ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Orionin oma tuotanto ja muut yhtiön toiminnot altistuvat riskeille, jotka voivat olennaisesti häiritä niiden toimintaa tai jopa keskeyttää ne ainakin väliaikaisesti. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, vahingot, luonnonkatastrofit, lakot, työntekijöiden sairastuminen, konfliktit, terrorismi, kyberhyökkäykset, hybridivaikuttaminen, häiriöt tieto- tai tietoliikennejärjestelmissä, häiriöt energian saatavuudessa sekä häiriöt toimitus- ja logistiikkaketjuissa. Orionin tuotanto ja liiketoiminnat ovat riippuvaisia globaaleista toimitus- ja logistiikkaketjuista, joiden toimimattomuus voi johtaa valmiiden tuotteiden ja tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden, lähtöaineiden, puolivalmisteiden, tarvikkeiden, välineiden sekä varaosien heikkoon saatavuuteen.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset markkinoiden kokonaiskysynnässä voivat myös vaikuttaa negatiivisesti myyntiin. Orionin tuotteisiin kohdistuvat uudet tullit tai muut mahdolliset tuontimaksut voivat vaikuttaa negatiivisesti Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen.

Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Orionin kannalta keskeisiä valuuttoja, joihin liittyy valuuttakurssiriski, ovat Yhdysvaltain dollari, Ruotsin kruunu ja Puolan zloty. Muita merkittäviä valuuttoja ovat Tanskan kruunu ja Norjan kruunu. Euroopan maiden valuutoista aiheutuvan riskin kokonaisvaikutusta vähentää kuitenkin se, että Orionilla on omia organisaatioita useimmissa Euroopan maissa, mikä tarkoittaa, että myyntituottojen lisäksi syntyy myös kustannuksia näissä valuutoissa.

Tämänhetkisten geopoliittisten konfliktien ja levottomuuksien vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Mahdollinen raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden ja etenkin reseptilääkkeiden hintoihin on hyvin vaikeaa varsinkin Euroopassa. Ilmetessään korkea kustannusinflaatio muodostaa riskin Orionin kannattavuudelle.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja -valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin, millä on vaikutus ennakoituihin kuluihin yksittäisen vuoden sisällä. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Orionin yhteistyökumppaneilleen maksamat allekirjoitus- ja etappimaksut, jotka kirjataan taseeseen sijoituksena aineettomiin oikeuksiin, sisältävät alaskirjausriskin, joka voi realisoitua, jos esimerkiksi yhteistyön piirissä oleva tutkimushanke epäonnistuu tai joudutaan muuten keskeyttämään.

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään tiistaina 28.10.2025 klo 13.30.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orionpharma.com/fi/sijoittajat . Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50050280

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon. Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti webcastin kysymyslomakkeen kautta.

Tulevia tapahtumia

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 torstai 12.2.2026 Varsinainen yhtiökokous suunniteltu pidettäväksi tiistai 24.3.2026 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2025 torstai 23.4.2026 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026 perjantai 17.7.2026 Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2026 keskiviikko 28.10.2026

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2025 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2026.

Espoossa 28.10.2025

Orion Oyj:n hallitus

Lisätietoja katsauksesta:

Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721



Julkaisija:

Orion Oyj

https://www.orionpharma.com/fi



Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite