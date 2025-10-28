Abcourt obtient son certificat d’autorisation environnementale d’usinage à forfait pour l’usine de Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer la réception de son certificat d’autorisation environnementale pour l’usinage à forfait à son usine Géant Dormant de minerai provenant de gîte à l’extérieur du site.

Ce certificat d’autorisation permet à Abcourt de débuter des discussions commerciales avec des clients potentiels, accélérer le processus d’autorisation environnementale et débuter le traitement de minerai aurifère de compagnies minières n’ayant pas d’usine pour extraire l’or de leur minerai. La construction d’un complexe de traitement de minerais pour extraire l’or et entreposer les pulpes peut être un processus de quelques années et peut coûter plusieurs centaines de millions de dollars. Pour plusieurs sociétés aurifères, l’option de négocier un usinage à forfait peut s’avérer plus rapide et économique.

Selon notre étude économique préliminaire (EEP) de la mine Géant Dormant publiée le 7 juin 2023, l’usine Géant Dormant utilisera moins de 40% de sa capacité pour traiter le minerai provenant de la mine Géant Dormant. Le débit quotidien autorisé de l'usine est de 950 tonnes par jour, et le débit moyen prévu est de 340 tonnes par jour dans l’EEP. À long terme, l’objectif d’Abcourt est de définir des ressources minérales additionnelles à la mine Géant Dormant afin de maximiser l’utilisation de son usine avec du minerai provenant de sources internes. À court terme, Abcourt aura la possibilité d’usiner du minerai d’autres sites et ainsi bénéficier de sources de revenues additionnelles en plus d’exécuter son plan d’affaire avec la production provenant de Géant Dormant.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, déclare: « Les régions de l’Abitibi et d’Eeyou Istchee regorgent de gîtes aurifères trop petit pour justifier l’investissement initial de construire un complexe de traitement aurifère. Abcourt offre maintenant une alternative intéressante pour accélérer le développement de ces gîtes. De plus, ce type d’usinage à forfait nous permet de maximiser l’utilisation de notre usine, l’augmentation de nos revenues et la valeur de notre actif, et finalement nous permettre d’évaluer la synergie possible avec des gîtes nous entourant. »

Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, Ing, Président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne développant la mine Géant Dormant et d’exploration pour ses autres propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses opérations.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Réseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com





