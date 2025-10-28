Midland continue de découvrir de nouvelles minéralisations aurifères sur le projet Caniapisc Au à la Baie James

MONTRÉAL, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer les résultats aurifères du programme d’exploration de suivi fait en septembre sur les nouvelles découvertes d’or, de zinc et d’argent sur son projet Caniapisc Au, dans les régions d’Eeyou Istchee Baie-James et de Caniapiscau. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 296 droits exclusifs d’exploration (« DEE ») couvrant une superficie de 146 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Le programme d’exploration de septembre a permis avec succès d’identifier plusieurs nouveaux blocs aurifères, avec une valeur maximale de 24,5 g/t Au obtenue sur un échantillon choisi, en effectuant un suivi sur les résultats de l’été 2025;

Un total de 16 échantillons avec des valeurs en or excédant 0,5 g/t, incluant huit (8) plus élevées que 2,0 g/t Au;

Une valeur de 0,56 g/t Au a été obtenue sur un échantillon choisi provenant d’un affleurement;

Un levé géophysique magnétique et électromagnétique de 2 001 kilomètres est complété sur le projet Caniapisc Au.

Le programme d’exploration automnale sur le projet Caniapisc Au a été complété et comprenait de la cartographie géologique, de la prospection, un programme d’échantillonnage de sol, ainsi qu’un levé géophysique magnétique et électromagnétique afin de faire le suivi de plusieurs blocs minéralisés en Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) récemment identifiés lors du programme de l’été 2025 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 9 septembre 2025). Les affleurements sont rares pour le moment à cause d’une couverture de sédiments glaciaires, alors la prospection de blocs continue d’être la technique d’exploration efficace pour cet environnement. Un total de 111 échantillons de roche choisis et 112 échantillons de sols ont été prélevés lors de la campagne de suivi. Parmi les échantillons de roche, huit (8) montrent des valeurs supérieures à 2,0 g/t Au, huit (8) sont entre 0,5 et 2,0 g/t Au, tandis que 24 autres ont donné des valeurs entre 0,1 et 0,5 g/t Au. Seuls les résultats pour l’or ont été reçus jusqu’à présent, alors les assemblages métalliques seront évalués plus en détail lorsque les autres analyses seront reçues. Les résultats des échantillons de sols sont également en attente.

Tableau 1: Nouveaux échantillons de roche choisis ayant retourné une valeur supérieure à 0,5 g/t Au

Échantillon Type Est (m)* Nord (m)* Au (g/t) C563768 Bloc 480181 5954805 24,5 C563926 Bloc 479245 5955032 19,2 C563931 Bloc 479150 5955020 11,9 C563907 Bloc 481344 5956595 6,47 C563773 Bloc 479841 5954328 5,35 C563927 Bloc 479248 5955030 3,78 C563985 Bloc 479135 5954765 3,50 C563753 Bloc 481345 5956596 2,91 C563928 Bloc 479240 5955042 1,97 C563766 Bloc 479494 5955090 1,50 C563961 Bloc 481450 5956878 0,93 C563924 Bloc 479300 5954858 0,90 C563996 Bloc 480191 5954693 0,74 C563933 Bloc 480214 5954773 0,63 C563972 Affleurement 476173 5953638 0,56 C563954 Bloc 480469 5953242 0,56

*Coordonnées en UTM Zone 19 (NAD83)

Les échantillons qui ont obtenu des valeurs analytiques excédant 2,0 g/t Au, ont été prélevés sur des blocs anguleux. Le résultat maximum de 24,5 g/t Au a été obtenu sur un échantillon choisi de bloc d’amphibolite rubanée. Ce bloc spécifique est localisé au centre sud de la zone du projet, où lors de la campagne de prospection de l’été précédent, un bloc similaire a donné 2,76 g/t Au (voir le communiqué de presse de Midland daté du 9 septembre 2025). Durant le suivi des résultats anormaux d’or-manganèse (3,94 g/t Au et 6,00 % MnO) de la campagne estivale précédente dans la partie centre-sud du projet, les échantillons choisis C563926, C56393, et C563985 ont respectivement donné des résultats analytiques de 19,2, 11,9, et 3,50 g/t Au. Les observations de terrain de ces nouveaux blocs suggèrent une roche hôte intrusive riche en grenat. Le suivi et le rééchantillonnage du bloc à fuschite identifié cet été a donné une nouvelle valeur de 6,47 g/t Au dans l’échantillon C563907. Bien que les blocs soient principalement observés jusqu’à présent dans la zone du projet, un affleurement d’amphibolite dans la partie sud-ouest du projet a donné une valeur de 0,56 g/t Au en échantillon choisi.

Un levé géophysique magnétique et électromagnétique de 2001 kilomètres linéaires couvrant le projet Caniapisc Au est complété et la réception des données finales est en attente. Ce levé servira à mieux comprendre le contexte géologique et structural du projet, et à orienter le ciblage pour le programme d’exploration 2026.

À propos du projet Caniapisc Au

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. En effet, trois (3) échantillons de tills situés dans l’empreinte actuelle du projet ont livré jusqu’à 41 grains d’or délicats, 66 grains modifiés et 9 grains d’or remodelés qui, à notre connaissance, n’ont jamais fait l’objet d’un suivi détaillé (rapport public de 2014 GM67959, MRNF).

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches du projet ont été analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution à 4 acides pour les métaux, par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or, et par ICP-OES fusion pour les éléments majeurs (dont MnO). Les échantillons de sols ont été traités et analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par activation neutronique (notamment pour Au) et ICP-OES avec extraction à 4 acides (notamment pour Zn, Mn), suite à un tamisage à moins de 177 microns. La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats ont été effectuées par des personnes qualifiées, utilisant un programme d’assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie qui inclut l’utilisation en alternance de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées.

La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Centerra Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, P.Geo., Ph. D., a rédigé, vérifié et approuvé ce communiqué de presse et les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Enoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prévisions concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et des gouvernements (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

