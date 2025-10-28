Boralex annonce la nomination de Ted Di Giorgio au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex Inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d’annoncer la nomination de Ted Di Giorgio au sein de son conseil d’administration.

« Tous les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Ted Di Giorgio. Grâce à sa carrière exceptionnelle à titre d’associé d’audit, M. Di Giorgio constituera un atout pour notre conseil, qui bénéficiera de son expertise financière, de son approche pragmatique et de sa compréhension approfondie des contextes commerciaux complexes, notamment de son expérience dans l’accompagnement d’importantes sociétés publiques québécoises. Nous prévoyons que M. Di Giorgio jouera un rôle clé au sein de notre conseil d’administration », a déclaré André Courville, président du conseil de Boralex.

Au cours de sa carrière de près de 35 ans chez EY, M. Di Giorgio a conseillé des sociétés ouvertes et fermées œuvrant dans un large éventail de secteurs, notamment la fabrication (dont l’aérospatial et le transport ferroviaire), les services financiers, la technologie, les médias et le divertissement. Il s’est distingué à titre de haut dirigeant dans le réseau mondial de la firme. Par ailleurs, il a récemment fait partie du conseil d’administration et du comité d’audit d’Héroux-Devtek Inc., de mars 2023 à février 2025. M. Di Giorgio a également été nommé Fellow de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

