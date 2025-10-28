AB Traction: Delårsrapport januari - september 2025

Perioden juli-september

Resultatet efter skatt uppgick till -62 (11) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav -110 (-42) Mkr Onoterade innehav 0 (15) Mkr Finansiella placeringar 50 (40) Mkr

Resultat per aktie uppgick till -4,17 (0,72) kr

Substansvärdet per aktie minskade med med 1 (0) procent

Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -12 (-3) procent

Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 3 (1) procent

Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med cirka 4 procent

BE Group genomförde en företrädesemission om 143 Mkr som till hälften garanterades av Traction som även tecknade aktier för 40 Mkr

Perioden januari-september

Resultatet efter skatt uppgick till 39 (354) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav -58 (51) Mkr Onoterade innehav -45 (67) Mkr Finansiella placeringar 150 (243) Mkr

Resultat per aktie uppgick till 2,63 (23,96) kr

Substansvärdet per aktie uppgick till 281 (287) kr/aktie

Substansvärdet per aktie ökade med 1 (9) procent justerat för lämnad utdelning

Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -6 (4) procent

Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 9 (20) procent

Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med cirka 6 procent

Aktier i OEM International avyttrades för 394 Mkr.





Händelser efter rapportperiodens utgång

Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 54 Mkr per den 27 oktober 2025, varav aktiva innehav 22 Mkr och övriga noterade aktier 32 Mkr.





För ytterligare information kontakta:

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2025, kl. 13.00 CET.

