AB Traction: Delårsrapport januari - september 2025

Perioden juli-september
- Resultatet efter skatt uppgick till -62 (11) Mkr, vilket fördelar sig på:
- Aktiva noterade innehav -110 (-42) Mkr
- Onoterade innehav 0 (15) Mkr
- Finansiella placeringar 50 (40) Mkr
- Resultat per aktie uppgick till -4,17 (0,72) kr
- Substansvärdet per aktie minskade med med 1 (0) procent
- Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -12 (-3) procent
- Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 3 (1) procent
- Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med cirka 4 procent
- BE Group genomförde en företrädesemission om 143 Mkr som till hälften garanterades av Traction som även tecknade aktier för 40 Mkr
Perioden januari-september
- Resultatet efter skatt uppgick till 39 (354) Mkr, vilket fördelar sig på:
- Aktiva noterade innehav -58 (51) Mkr
- Onoterade innehav -45 (67) Mkr
- Finansiella placeringar 150 (243) Mkr
- Resultat per aktie uppgick till 2,63 (23,96) kr
- Substansvärdet per aktie uppgick till 281 (287) kr/aktie
- Substansvärdet per aktie ökade med 1 (9) procent justerat för lämnad utdelning
- Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -6 (4) procent
- Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 9 (20) procent
- Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med cirka 6 procent
- Aktier i OEM International avyttrades för 394 Mkr.
Händelser efter rapportperiodens utgång
- Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 54 Mkr per den 27 oktober 2025, varav aktiva innehav 22 Mkr och övriga noterade aktier 32 Mkr.
För ytterligare information kontakta:
Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2025, kl. 13.00 CET.
