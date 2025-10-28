MAXIMA GRUPĖ išpirko 240 mln. EUR obligacijų emisiją

MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau - MAXIMA GRUPĖ) spalio 27 d., pasinaudodama išankstinio išpirkimo teise, iš obligacijų savininkų išpirko visas 240 mln. EUR nominalios vertės obligacijas.
2022 m. liepos 12 d. išplatinta 240 mln. EUR penkerių metų trukmės obligacijų emisija su 6,25 proc. metinėmis fiksuotomis palūkanomis (6,50 proc. metiniu pajamingumu). Priėmus sprendimą obligacijas išpirkti anksčiau laiko, faktinis metinis obligacijų pajamingumas sudarė 8,40 proc.
Kaip skelbta anksčiau, MAXIMA GRUPĖ nusprendė obligacijas išpirkti prieš terminą, kad galėtų sklandžiai įgyvendinti pokyčius, susijusius su „Vilniaus prekybos“ įmonių grupėje vykdoma struktūros pertvarka.
2025 m. spalio 27 d. šios obligacijos išbrauktos iš Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių bei „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržos sąrašų.
Papildoma informacija
MAXIMA GRUPĖ, UAB valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse.
MAXIMA GRUPĖ, UAB priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei. UAB „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Kontaktinis asmuo
Lukas Radžiūnas
Korporatyvinių ryšių ir komunikacijos vadovas
lukas.radziunas@maximagrupe.eu