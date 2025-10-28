FEMSA Anuncia Resultados del Tercer Trimestre 2025

MONTERREY, México, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia sus resultados operativos y financieros para el tercer trimestre de 2025.

FEMSA: Los Ingresos Totales Consolidados crecieron 9.1% y la Utilidad de Operación creció 4.3% en comparación con el 3T24.

y la en comparación con el 3T24. FEMSA Retail 1 : Los Ingresos Totales de Proximidad Américas incrementaron 9.2% y la Utilidad de Operación incremento 7.1% en comparación con el 3T24.

y la en comparación con el 3T24. SPIN: Spin by OXXO tuvo 9.9 millones de usuarios activos 2 representando un 20.5% de crecimiento comparado con el 3T24 , mientras que Spin Premia tuvo 27.7 millones de usuarios activos 2 en el programa de lealtad representando un 16.4% de crecimiento comparado con el 3T24 y un tender 3 promedio de 48.2 % que incrementó de un tender 3 de 38.5% en el 3T24.

representando un comparado con el 3T24 mientras que representando un comparado con el 3T24 y un tender promedio de % que incrementó de un tender de 38.5% en el 3T24. COCA-COLA FEMSA: Los Ingresos Totales y la Utilidad de Operación crecieron 3.3% y 6.8%, respectivamente en comparación con el 3T24.

Resumen Financiero del Tercer Trimestre 2025

Cambio contra el mismo periodo del año anterior

Ingresos Totales Utilidad Bruta Utilidad

de Operación Ventas

Mismas-Tiendas Reportado 3T25 9M25 3T25 9M25 3T25 9M25 3T25 9M25 FEMSA Consolidado 9.1% 8.4% 8.0% 8.6% 4.3% 3.0% Proximidad Américas 9.2% 7.7% 11.0% 9.3% 7.1% (1.6%) 1.7% (0.1%)

Proximidad Europa 10.1% 19.3% 10.1% 16.6% 29.1% 25.0% N.A. N.A. Salud 2.9% 12.7% 2.8% 12.7% (4.0%) 7.6% 0.8% 9.5%

Combustibles 5.0% 2.5% 0.1% 3.6% (0.8%) 0.8% 8.3% 6.3%

Coca-Cola FEMSA 3.3% 5.0% 0.9% 4.3% 6.8% 4.3% Comparable FEMSA Consolidado 4.9% 3.6% 7.7% 5.4% 6.5% (0.2%) Proximidad Américas 4.8% 2.8% 8.8% 6.8% 6.6% (6.6%) 1.8% N.A. Proximidad Europa 3.3% 3.4% 3.4% 1.0% 20.7% 8.0% N.A. N.A. Salud 4.5% 6.1% 5.0% 6.0% (1.3%) 1.0% 4.1% N.A. Combustibles 5.0% 2.5% 0.1% 3.6% (0.8%) 0.8% 8.3% 6.3%

Coca-Cola FEMSA 5.1% 4.9% 2.4% 4.7% 6.2% 2.8%



José Antonio Fernandez Carbajal, director general de FEMSA, comentó:



"Durante el tercer trimestre, nuestros resultados mostraron una mejora secuencial moderada en México, un cambio de tendencia bienvenido en relación con la primera mitad del año a pesar de que seguimos enfrentándonos a un entorno desafiante en nuestro mercado principal, incluida una dinámica de consumo débil.

Nos resulta particularmente alentador la eficacia de la amplia gama de iniciativas tácticas que nuestros equipos implementaron en los últimos meses, lo que contribuyó a mejorar los resultados en OXXO y Coca-Cola FEMSA. También nos resulta alentadora la resiliencia y la fortaleza de nuestra plataforma diversificada geográficamente, ya que otros mercados, particularmente en Sudamérica y Europa, ayudaron a mitigar las tendencias más débiles en México.

A medida que entramos en la recta final de 2025, somos cautelosamente optimistas de que nuestros resultados continuarán mejorando en nuestras unidades de negocio en el cuarto trimestre, y también nos estamos preparando para lo que debería ser un 2026 emocionante, que incluye una Copa Mundial de la FIFA que se jugará parcialmente en México por tercera vez, así como el 100 aniversario de Coca-Cola en México. Nuestros equipos ya están trabajando arduamente para prepararse para el próximo año.

Llevo cerca de 40 años en FEMSA. De cara al futuro, estoy muy seguro de que nuestra empresa y nuestras unidades de negocio están tan bien posicionadas como siempre para la creación de valor y el crecimiento a largo plazo. Quiero aprovechar esta oportunidad, al retirarme del rol de CEO, para agradecer una vez más a cada uno de mis colegas, sin duda el mejor equipo en el negocio, quienes han ayudado a convertir a nuestra empresa en el éxito que es hoy.”

SOBRE FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando CocaCola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.

1 FEMSA Retail: Proximidad Américas y Europa, Combustibles y Salud.

2 Usuario activo para Spin by OXXO: Cualquier usuario con saldo o que haya realizado transacciones en los últimos 56 días.

Usuario activo para Spin Premia: Usuario que haya realizado al menos una transacción con OXXO Premia o Spin Premia en los últimos 90 días.

3 Tender: Ventas OXXO México MXN con acumulación o redención de OXXO Premia o Spin Premia dividido entre Ventas Totales OXXO MXN, durante el periodo.