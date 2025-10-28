Aéroplan annonce un partenariat stratégique avec DINR pour donner l’occasion aux voyageurs canadiens de découvrir les meilleurs restaurants du Canada

Ce partenariat témoigne de l’expansion stratégique d’Aéroplan dans les domaines de l’art de vivre et de la restauration primée, visant à intégrer davantage le programme dans la vie quotidienne des membres

Les membres Aéroplan auront accès à des offres exclusives de DINR et profiteront des privilèges que propose DINR, dont un accès prioritaire à des restaurants haut de gamme, à des événements privés et à des expériences axées sur le talent des chefs





MONTRÉAL, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada en matière de voyages, s’est associé à DINR (site en anglais seulement), une jeune entreprise canadienne en plein essor dirigée par une femme qui permet d’accéder à des réservations exclusives et le jour même dans les meilleurs restaurants du pays, et à des expériences culinaires élaborées avec soin.





« Grâce à notre partenariat avec DINR, nous offrons aux membres Aéroplan la possibilité de découvrir certains des restaurants les plus en vue du Canada, de la même façon qu’ils explorent le monde : en profitant d’expériences exclusives et faciles d’accès qui donnent lieu à des moments inoubliables, a déclaré Scott O’Leary, vice-président – Fidélité et Produits d’Air Canada. Nous sommes ravis de permettre à nos membres de découvrir le meilleur de la culture et du style de vie canadiens. »

En s’appuyant sur le partenariat opérationnel entre DINR et le programme Meilleurs nouveaux restos d’Air Canada, cette annonce souligne la vision d’Air Canada d’enrichir le style de vie de ses clients non seulement lorsqu’ils sont à l’étranger, mais aussi lorsqu’ils sont chez eux. Grâce à la plateforme de DINR et à son application, les membres Aéroplan peuvent découvrir et savourer la gastronomie, créant ainsi des moments mémorables qui vont bien au-delà du voyage en avion.

« DINR a été fondée sur le principe qu’une expérience de restauration exceptionnelle doit être à la fois facile d’accès et profondément gratifiante, a déclaré Jennifer Tremblay, chef de la direction de DINR. Notre partenariat avec Aéroplan soutient cette vision avec éloquence. Nous sommes ravis de collaborer avec une marque canadienne emblématique qui partage nos valeurs en matière d’expérience, de création de liens et de qualité. »

DINR, une plateforme appréciée des chefs primés, des fines bouches et des globe-trotteurs amateurs de gastronomie, offre à ses membres les avantages suivants :

Un accès exclusif, le jour même, aux salles à manger les plus convoitées du Canada au moyen de l’application DINR.

aux salles à manger les plus convoitées du Canada au moyen de l’application DINR. Des invitations prioritaires à des collaborations intimistes avec des chefs et à des événements culinaires privés.

à des collaborations intimistes avec des chefs et à des événements culinaires privés. Des récits culinaires personnalisés , comme des conversations avec des chefs renommés et des accords mets-vins sélectionnés par des sommeliers.

, comme des conversations avec des chefs renommés et des accords mets-vins sélectionnés par des sommeliers. Des abonnements à DINR Premium, qui offrent un accès prioritaire à tout ce que DINR propose, notamment les réservations, les billets, le contenu et plus encore.





Ce partenariat stratégique témoigne de la poursuite de l’expansion d’Aéroplan dans le domaine des expériences de style de vie haut de gamme, parallèlement à ses privilèges de voyage reconnus. Pour souligner le lancement, Aéroplan proposera à ses membres des avantages spéciaux, ainsi que des offres réservées aux membres sur les abonnements à DINR Premium.

Fondé sur l’engagement d’Air Canada à promouvoir l’excellence culinaire et à faire rayonner dans le monde entier ce que le Canada a de mieux à offrir, le partenariat entre Aéroplan et DINR crée des liens plus profonds avec la communauté culinaire du Canada en faisant découvrir aux voyageurs les histoires et les saveurs qui façonnent la culture gastronomique diversifiée de notre pays. Par sa collaboration avec des restaurateurs et la mise en lumière des talents culinaires canadiens émergents, Aéroplan invite les clients à découvrir de nouvelles destinations et à planifier des voyages inoubliables conçus autour des expériences gastronomiques les plus alléchantes du pays.

À propos de DINR

Depuis sa création à Montréal, l’application DINR est devenue culte auprès des chefs primés, des gourmets exigeants et des voyageurs passionnés d’expériences culinaires et hôtelières inégalées. D’abord conçue pour faire découvrir aux utilisateurs des restaurants exceptionnels, l’application a évolué pour devenir une plateforme complète célébrant toutes les facettes de la culture gastronomique. Aujourd’hui, DINR offre à ses membres un accès à des réservations convoitées, ainsi qu’à des événements exclusifs, à l’adhésion à son service Premium et à un contenu original qui met en valeur les gens et les lieux qui définissent le paysage culinaire canadien.

Plus de moyens d’accumuler et d’échanger des points, chaque jour

Les membres Aéroplan peuvent accumuler ou échanger des points auprès de plus de 45 transporteurs partenaires pour plus de 1 300 destinations partout dans le monde, sans période d’interdiction ni suppléments. Échangez des points contre des vols aller simple court-courriers à partir de 6 000 points, accédez à plus de 9 000 partenaires hôteliers de BonPlan Aéroplan ou magasinez des produits de marques comme Amazon, Apple et Dyson dans la eBoutique Aéroplan, à compter de 3 500 points par échange.

Pour vous joindre à la communauté Aéroplan, composée de plus de dix millions de membres actifs, et commencer à transformer vos achats courants en points pour des vols, des séjours hôteliers, des cadeaux et plus encore, rendez-vous au aircanada.com/aeroplan .

Aéroplan récompensé aux prix Freddie 2025

Aéroplan a remporté la mise cette année aux prix Freddie dans trois catégories principales :

Meilleur programme de société aérienne de l’année

Meilleur programme Élite de société aérienne

Meilleure promotion d’une société aérienne pour la campagne de son 40e anniversaire





Couronné grâce à plus de neuf millions de votes de la part de membres fidèles partout dans le monde, Aéroplan est fier qu’on reconnaisse les primes et les expériences exceptionnelles que le programme offre à ses membres.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.



Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d’Air Canada : aircanada.com

À l’intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45b18bf6-8f07-4699-8435-62bfcf06147f/fr