Globex annonce qu’Emperor reprendra le forage sur la propriété aurifère Duquesne West

TORONTO, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) a le plaisir d'informer ses actionnaires qu'Emperor Metals Inc. (CSE : AUOZ) a annoncé la reprise des travaux de forage sur la propriété Duquesne West, située dans le canton de Duparquet au Québec, qui fait l'objet d'une option avec Duparquet Assets Ltd., détenue à 50% par Globex.

Les forages historiques et récents réalisés par Emperor totalisent environ 120 000 mètres et Emperor estime que cela ne représente que 15 % à 20 % de ce qui est nécessaire pour définir le gisement aurifère à une profondeur de 1 000 mètres. Emperor a annoncé un modèle conceptuel de gisement de 1,46 million d'onces d'or, dont 44 % pourraient être exploités à ciel ouvert et 56 % par des méthodes souterraines.

Le programme de forage devrait comprendre un total entre 10 000 et 15 000 mètres et viser à agrandir la superficie de la mine à ciel ouvert, à ajouter des onces supplémentaires dans la roche hôte entourant les lentilles à haute teneur et à jumeler certains trous de forage historiques, en particulier ceux qui ont été exclus du ERMI ou rétrogradés dans la catégorie présumée en raison de l'absence de données présumées sur les carottes ou les collets. En outre, Emperor continuera à analyser les carottes historiques non échantillonnées provenant de la bibliothèque de carottes de Globex, provenant de trous situés dans les limites conceptuelles de la mine à ciel ouvert.

Les actionnaires sont invités à lire l'intégralité du communiqué de presse d'Emperor en cliquant ici.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président exécutif et Chef de la direction de Globex, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, Géo., Dir. Acc.

Président exécutif et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

120, rue Carlton, Bur. 210

Toronto, ON M5A 4K2

Tél : (819) 797-5242

Fax : (819) 797-1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.