Une nouvelle étude montre que le sentiment pro-canadien croissant renforce la confiance dans le système alimentaire canadien

TORONTO, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien pour l’intégrité alimentaire a publié son rapport annuel sur la confiance du public, révélant que les Canadiens font preuve d’un optimisme renouvelé et d’une confiance croissante envers le système alimentaire canadien. Mais la confiance, bien qu’en hausse, demeure fragile.

Les données de cette année révèlent un changement important : près de la moitié (45 %) des Canadiens estiment que le système alimentaire va dans la bonne direction – une hausse de 14 points par rapport à 2024, alors que seulement 31 % partageaient cet avis.

La confiance du public envers le système alimentaire a rebondi pour atteindre un sommet en cinq ans, mais le contexte demeure important. Tout comme le mouvement « Soutenez le Canada » durant la pandémie de COVID-19, le sondage de cette année a été réalisé dans un contexte de nouvelle vague de sentiment pro-canadien, alimentée par les tensions commerciales et l’incertitude politique mondiale.

« Bien que les circonstances diffèrent de 2020, le résultat est similaire : le rôle essentiel, mais souvent sous-estimé, du système alimentaire canadien a une fois de plus été mis en lumière, tant au niveau national que local », a déclaré Ashley Bruner, directrice de la recherche et de l’engagement des parties prenantes au Centre canadien pour l’intégrité alimentaire. « Les impressions positives sont en hausse, mais elles restent fragiles. »

Pour conserver cette confiance élevée, le secteur doit transformer une attention passagère en lien durable. Les cotes de confiance et de transparence pour les scientifiques (44 %) et les agriculteurs (42 %) restent en tête, soulignant l’importance croissante de la science et de la recherche dans la formation de la perception du public.

« Pour maintenir et renforcer cet élan, le système alimentaire canadien aura besoin de plus qu’une visibilité passagère : il a besoin de continuité. Cela nécessitera une collaboration continue et l’engagement de toutes les parties prenantes du secteur pour en renforcer l’importance », a déclaré Lisa Bishop-Spencer, directrice exécutive du Centre canadien pour l’intégrité alimentaire.

Le sondage a également demandé aux Canadiens de partager leur niveau d’inquiétude concernant plus de 20 enjeux différents, notamment le coût des soins de santé, l’inflation et l’économie. Les résultats montrent que le coût de l’alimentation, bien qu’en baisse de 4 points par rapport à l’an dernier, demeure la principale préoccupation de 47 % des Canadiens.

La confiance du public est le fondement d’un système agroalimentaire solide et résilient. La façon dont les Canadiens perçoivent l’orientation du système alimentaire, sa transparence et la crédibilité de ceux qui produisent et fournissent la nourriture est importante pour tous les intervenants. En mesurant et en suivant ces indicateurs au fil du temps, le CCIA offre une vision claire de l’état actuel de la confiance et de son évolution face aux nouveaux défis et aux attentes.

« Le système alimentaire n’est pas une simple chaîne, mais un réseau tissé dans la vie des Canadiens, reliant l’économie, la santé, la culture et la communauté. Cette prise de conscience devrait nous inciter tous à transformer ce moment en élan », a déclaré Mme Bishop-Spencer.

Pour en savoir plus et consulter l’intégralité de l’étude sur la confiance du public 2025, visitez : www.integritealimentaire.ca/recherche

À propos du CCIA

Le Centre canadien sur l’intégrité alimentaire (CCIA) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif dédié à promouvoir la confiance du public dans le système alimentaire canadien. Grâce à la collaboration, à la recherche et à l’engagement, le CCIA travaille avec les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur afin d’améliorer la compréhension, de favoriser la transparence et de veiller à ce que le système alimentaire canadien demeure un pilier de la fierté et de la résilience nationales.