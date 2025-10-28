Nasdaq Copenhagen

Ringkjøbing Landbobank udsteder Tier 2-kapital

Ringkjøbing Landbobank har indgået aftale om udstedelse af Tier 2-kapital for i alt SEK 500 mio. med virkning fra den 5. november 2025.

Udstedelsen har en løbetid på 10,25 år med første call (indfrielsesmulighed) efter 5,25 år.

Renten på udstedelsen er for hele løbetiden aftalt til en 3 måneders Stibor-rente + en margin på 165 basispunkter og med rentefastsættelse hver tredje måned.

Udstedelsen er swappet til danske kroner, så rentesatsen udgør 3 måneders Cibor + en margin på 134 basispunkter.

Udstedelsen sker som led i bankens løbende kapitalplanlægning.





Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

