Dato: 28. oktober 2025
Ringkjøbing Landbobank udsteder Tier 2-kapital
Ringkjøbing Landbobank har indgået aftale om udstedelse af Tier 2-kapital for i alt SEK 500 mio. med virkning fra den 5. november 2025.
Udstedelsen har en løbetid på 10,25 år med første call (indfrielsesmulighed) efter 5,25 år.
Renten på udstedelsen er for hele løbetiden aftalt til en 3 måneders Stibor-rente + en margin på 165 basispunkter og med rentefastsættelse hver tredje måned.
Udstedelsen er swappet til danske kroner, så rentesatsen udgør 3 måneders Cibor + en margin på 134 basispunkter.
Udstedelsen sker som led i bankens løbende kapitalplanlægning.
