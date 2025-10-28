BIC : Chiffre d’affaires du 3e trimestre et des 9 premiers mois 2025

Clichy, France – le 28 octobre 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE

ET DES NEUF PREMIERS MOIS 2025

Faible performance au 3e trimestre entrainant une révision des perspectives 2025

Annonce de la cession de l’activité Cello de BIC en Inde

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 s’est établi à 519 millions d’euros, en hausse de +0,3 % à taux de change constants, en baisse de -3,3 % excluant Tangle Teezer :

Human Expression : chiffre d’affaires de 192 millions d’euros au 3e trimestre, en baisse de -0,5 % à taux de change constants. La poursuite de l’amélioration séquentielle a été portée par une performance solide aux États-Unis, compensée par les faibles résultats de Skin Creative, Rocketbook et Cello.





Flame for Life : chiffre d’affaires de 175 millions d’euros au 3 e trimestre, en baisse de -4,3 % à taux de change constants. Malgré une nette amélioration depuis le début de l’année, les tendances de marché aux Etats-Unis sont restées négatives sur le trimestre. La performance a également été difficile en Europe et en Amérique latine.





: chiffre d’affaires de 175 millions d’euros au 3 trimestre, en baisse de -4,3 % à taux de change constants. Malgré une nette amélioration depuis le début de l’année, les tendances de marché aux Etats-Unis sont restées négatives sur le trimestre. La performance a également été difficile en Europe et en Amérique latine. Blade Excellence : chiffre d’affaires de 146 millions d’euros au 3 e trimestre, en hausse de +7,4 % à taux de change constants, et en baisse de -6,1 % en excluant Tangle Teezer. La détérioration des tendances de marché dans le segment des rasoirs aux Etats-Unis ainsi que la faible performance au Moyen‑Orient et en Afrique ont plus que compensé la croissance enregistrée au Brésil et en Europe.



Tangle Teezer a contribué à la croissance du Groupe à hauteur de 3,6 points pour le 3 e trimestre, avec un chiffre d’affaires en forte hausse, porté par de solides performances en Amérique du Nord et en Europe.

: chiffre d’affaires de 146 millions d’euros au 3 trimestre, en hausse de +7,4 % à taux de change constants, et en baisse de -6,1 % en excluant Tangle Teezer. La détérioration des tendances de marché dans le segment des rasoirs aux Etats-Unis ainsi que la faible performance au Moyen‑Orient et en Afrique ont plus que compensé la croissance enregistrée au Brésil et en Europe.

Annonce de la cession de l’activité Cello de BIC en Inde1: A la suite d’une revue stratégique des opérations de BIC en Inde, le Groupe a conclu que le profil de croissance et de rentabilité des activités industrielles et commerciales de Cello n’était plus en ligne avec ses ambitions.

Perspectives 2025 ajustées : Suite à la faible performance au 3e trimestre, qui devrait se poursuivre au 4e trimestre, et après une évaluation approfondie de l’environnement des droits de douane aux Etats-Unis, le Groupe envisage désormais :

Une croissance du chiffre d’affaires entre -1 % et -1,5 % à taux de change constants.

entre -1 % et -1,5 % à taux de change constants. Une marge d’exploitation ajustée d’environ 13,7 %.

d’environ 13,7 %. Une génération de flux nets de trésorerie disponible d’environ 210 millions d’euros.





Chiffre d’affaires du Groupe

en millions d’euros T3 2024 T3 2025 9M 2024 9M 2025 Chiffre d’affaires 540 519 1 679 1 595 Variation en publié (3,7) % (3,9) % (3,3) % (5,0) % Variation à base comparable +2,7% (3,3) % +3,1% (5,4) % Variation à taux de change constants +2,7% +0,3% +3,1% (1,6) %

Rob Versloot, Directeur Général, a commenté :

“Comme nouveau Directeur Général de BIC, je suis honoré de diriger une entreprise bénéficiant d’un tel héritage et d’une si grande confiance du consommateur, et je suis enthousiaste au regard des opportunités à venir.

2025 est une année difficile pour BIC : nos activités ont souffert dans un environnement mondial complexe et notre croissance a été négative sur les neuf premiers mois. Bien que notre performance aux Etats-Unis continue d’être mitigée, nous avons eu des relais de croissance dans d’autres régions grâce aux produits à valeur ajoutée et une bonne rentrée scolaire dans plusieurs pays.

Tangle Teezer continue d’afficher de solides performances. Cependant, d’autres activités dont nous avons fait l’acquisition ont un impact négatif sur notre performance financière. Une de mes premières actions a été de conclure la vente de notre activité Cello en Inde.

En conséquence, il était nécessaire de réviser nos perspectives 2025.

Mon objectif est de construire des bases solides pour le Groupe tout en nous concentrant sur nos opérations. Je suis déterminé à agir rapidement pour définir un plan d’action qui contribuera à écrire le prochain chapitre de l’histoire de BIC.”

Perspectives 2025 ajustées

Après une évaluation approfondie de l’environnement tarifaire aux États-Unis, les perspectives pour 2025 intègrent désormais l'impact total des droits de douane :

La croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants devrait être comprise entre -1 % et -1,5 % .

devrait être comprise entre . La marge d’exploitation ajustée devrait être d’environ 13,7 % .

devrait être . La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être d’environ 210 millions d’euros.







Tendances opérationnelles par division

Division Human Expression

en millions d’euros T3 2024 T3 2025 9M 2024 9M 2025 Chiffre d’affaires 200 192 652 598 Variation en publié (7,0) % (4,0) % (3,4) % (8,4) % Variation à base comparable (1,0) % (0,5) % +3,9% (5,6) % Variation à taux de change constants (1,0) % (0,5) % +3,9% (5,6) %

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 de la division Human Expression a reculé de -5,6 % à taux de change constants.

Le chiffre d’affaires de la division Human Expression au 3e trimestre 2025 a reculé de -0,5 % à taux de change constants, une forte amélioration séquentielle depuis le début de l’année grâce à une solide performance enregistrée aux États-Unis.

En Europe , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre est resté relativement stable à taux de change constants, porté par une bonne période de rentrée scolaire en Europe de l’Est, en Allemagne et au Royaume-Uni, mais compensé par une performance plus faible en Europe du Sud, en particulier en Espagne et en Italie. La poursuite des gains de distribution dans les enseignes de discount, où le chiffre d’affaires de BIC a affiché une progression à deux chiffres sur le trimestre, a également été un moteur de croissance. Par ailleurs, les produits à valeur ajoutée et les innovations récentes ont enregistré de bonnes performances, telles que le 4-Couleurs Smooth, les marqueurs peinture Intensity et le porte-mines Break Resistant.





, le chiffre d’affaires du 3 trimestre est resté relativement stable à taux de change constants, porté par une bonne période de rentrée scolaire en Europe de l’Est, en Allemagne et au Royaume-Uni, mais compensé par une performance plus faible en Europe du Sud, en particulier en Espagne et en Italie. La poursuite des gains de distribution dans les enseignes de discount, où le chiffre d’affaires de BIC a affiché une progression à deux chiffres sur le trimestre, a également été un moteur de croissance. Par ailleurs, les produits à valeur ajoutée et les innovations récentes ont enregistré de bonnes performances, telles que le 4-Couleurs Smooth, les marqueurs peinture Intensity et le porte-mines Break Resistant. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre a enregistré une croissance haute à un chiffre à taux de change constants, soutenu par une solide performance aux États-Unis. Sur le trimestre, le marché de la papeterie a légèrement progressé (+0,7 % 2 ) et BIC a maintenu sa part de marché, grâce à une forte dynamique chez des distributeurs clés et à une performance remarquable dans le segment des porte-mines. En revanche, la solide croissance observée dans les produits de papeterie a été partiellement compensée par la faible performance de l’activité Skin Creative et de Rocketbook.





, le chiffre d’affaires du 3 trimestre a enregistré une croissance haute à un chiffre à taux de change constants, soutenu par une solide performance aux États-Unis. Sur le trimestre, le marché de la papeterie a légèrement progressé (+0,7 % ) et BIC a maintenu sa part de marché, grâce à une forte dynamique chez des distributeurs clés et à une performance remarquable dans le segment des porte-mines. En revanche, la solide croissance observée dans les produits de papeterie a été partiellement compensée par la faible performance de l’activité Skin Creative et de Rocketbook. En Amérique latine, le chiffre d’affaires du 3e trimestre a enregistré une croissance négative haute à un chiffre à taux de change constants, principalement en raison d’un environnement de marché difficile au Mexique marqué par la concurrence des marques de distributeur, et ce malgré une bonne performance des produits de coloriage et des stylos gels. Au Brésil, le chiffre d’affaires a légèrement reculé sur le trimestre à taux de change constants, cela représentant néanmoins une forte amélioration par rapport au 1er semestre. Toutefois, BIC a enregistré une solide croissance des ventes de ses produits à forte valeur ajoutée telles que le 4-Couleurs et les produits de coloriage.





Au Moyen‑Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires du trimestre a légèrement progressé à taux de change constants, par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée au 3e trimestre 2024. Cette performance est due à une bonne rentrée scolaire au Moyen-Orient, ainsi qu’à la croissance du chiffre d’affaires du stylo iconique BIC Cristal et des produits Lucky Pen au Nigeria, illustrant l’excellent positionnement valeur de BIC dans la région.







Division Flame for Life

en millions d’euros T3 2024 T3 2025 9M 2024 9M 2025 Chiffre d’affaires 192 175 594 529 Variation en publié (4,3) % (8,8) % (6,4) % (10,9) % Variation à base comparable +1,3% (4,3) % (2,2) % (7,2) % Variation à taux de change constants +1,3% (4,3) % (2,2) % (7,2) %

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 de la division Flame for Life a reculé de -7,2 % à taux de change constants.

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life au 3e trimestre 2025 a reculé de -4,3 % à taux de change constants. En dépit d’une amélioration significative des tendances de marché aux Etats-Unis depuis le début de l’année, la performance est restée difficile sur le trimestre en Amérique du Nord, tout comme en Europe et en Amérique latine.

En Europe , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre a enregistré une baisse moyenne à un chiffre à taux de change constants, en raison d’une performance modeste en Europe de l’Est, en Italie et en Allemagne. La croissance du chiffre d’affaires a toutefois été solide dans d’autres pays, grâce à des gains de distribution dans le segment des briquets utilitaires, notamment en France et aux Pays-Bas. Après son lancement récent dans plusieurs pays, le briquet à valeur ajoutée de BIC EZ Reach a continué à afficher une solide performance.





, le chiffre d’affaires du 3 trimestre a enregistré une baisse moyenne à un chiffre à taux de change constants, en raison d’une performance modeste en Europe de l’Est, en Italie et en Allemagne. La croissance du chiffre d’affaires a toutefois été solide dans d’autres pays, grâce à des gains de distribution dans le segment des briquets utilitaires, notamment en France et aux Pays-Bas. Après son lancement récent dans plusieurs pays, le briquet à valeur ajoutée de BIC EZ Reach a continué à afficher une solide performance. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre a enregistré une baisse moyenne à un chiffre à taux de change constants. Aux États-Unis, le marché des briquets de poche s’est amélioré significativement depuis le début de l’année pour atteindre -2,0 % en valeur sur le trimestre, et BIC a maintenu sa part de marché. Néanmoins, le déclin du marché des briquets utilitaires s’est quant à lui accéléré au 3e trimestre, avec une baisse de -4,1% en valeur 3 . Dans ce contexte, la performance de BIC est restée difficile.





, le chiffre d’affaires du 3 trimestre a enregistré une baisse moyenne à un chiffre à taux de change constants. Aux États-Unis, le marché des briquets de poche s’est amélioré significativement depuis le début de l’année pour atteindre -2,0 % en valeur sur le trimestre, et BIC a maintenu sa part de marché. Néanmoins, le déclin du marché des briquets utilitaires s’est quant à lui accéléré au 3e trimestre, avec une baisse de -4,1% en valeur . Dans ce contexte, la performance de BIC est restée difficile. En Amérique latine , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre a enregistré une baisse d’environ -5% à taux de change constants, marquée par une faible performance au Mexique et au Brésil. Au Mexique, malgré la forte croissance des briquets décorés, BIC a fait face à une forte concurrence des briquets à bas prix. Au Brésil, bien que BIC ait continué à surperformer le segment des briquets utilitaires, la performance a été négativement impactée par le ralentissement du marché des briquets et une concurrence accrue.





, le chiffre d’affaires du 3 trimestre a enregistré une baisse d’environ -5% à taux de change constants, marquée par une faible performance au Mexique et au Brésil. Au Mexique, malgré la forte croissance des briquets décorés, BIC a fait face à une forte concurrence des briquets à bas prix. Au Brésil, bien que BIC ait continué à surperformer le segment des briquets utilitaires, la performance a été négativement impactée par le ralentissement du marché des briquets et une concurrence accrue. Au Moyen‑Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires du 3e trimestre a enregistré une croissance légère à un chiffre à taux de change constants. Bien que le chiffre d’affaires de BIC reste modeste dans cette région, BIC a enregistré une bonne croissance depuis le début de l’année, grâce à son expansion géographique, ses gains de distribution et au lancement de nouveaux produits, en particulier sur ses principaux marchés, comme le Maroc et le Nigeria.





Division Blade Excellence

en millions d’euros T3 2024 T3 2025 9M 2024 9M 2025 Chiffre d’affaires 142 146 413 448 Variation en publié +2,1% +2,6% +1,4% +8,5% Variation à base comparable +10,5% (6,1) % +10,2% (3,0) % Variation à taux de change constants +10,5% +7,4% +10,2% +12,8%

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 de la division Blade Excellence a progressé de +12,8 % à taux de change constants, principalement tiré par la contribution positive de Tangle Teezer. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a reculé de -3,0 %.

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence au 3e trimestre 2025 a progressé de +7,4 % à taux de change constants, porté par Tangle Teezer, qui a continué à afficher une croissance à deux chiffres. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a reculé de -6,1 %, en raison notamment des tendances de marché défavorables aux États-Unis et d’une faible performance au Moyen-Orient et en Afrique.

En Europe , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre a progressé de manière significative, porté par Tangle Teezer. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a légèrement progressé, tiré par des gains de distribution en Europe de l’Est et le succès continu des produits à valeur ajoutée comme les rasoirs BIC Hybrid Flex 5, BIC Soleil Click 3 et BIC Flex 5 Sensitive.



En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre a enregistré une légère baisse à un chiffre à taux de change constants. En excluant Tangle Teezer, il enregistre une baisse à deux chiffres en raison de tendances de marché difficiles dans les parapharmacies et les enseignes de discount, ainsi que d’un environnement toujours très concurrentiel. La baisse des campagnes promotionnelles proposées par BIC par rapport à l’an dernier a également impacté négativement la performance. Le déclin du marché des rasoirs non rechargeables aux États-Unis s’est accéléré au 3 e trimestre, à -4,6 % en valeur, et BIC a perdu 0,5 point de part de marché 4 . Toutefois, les rasoirs à valeur ajoutée lancés récemment, comme le BIC Flex 5 et BIC Soleil Glide, ont généré des résultats solides.



En Amérique latine , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre a enregistré une croissance basse à un chiffre à taux de change constants, alimentée par une forte performance au Brésil avec le succès des produits à valeur ajoutée à trois lames, comme BIC Comfort 3, et à cinq lames, comme BIC Soleil Escape. Cette croissance a néanmoins été partiellement compensée par une baisse du chiffre d’affaires au Mexique, en raison de tendances difficiles sur le marché et d’un environnement hautement concurrentiel.



Au Moyen-Orient et en Afrique , le chiffre d’affaires du 3 e trimestre a enregistré une baisse à deux chiffres à taux de change constants, impactée par une faible performance en Afrique du Nord et par la forte intensité concurrentielle en Afrique du Sud. Ceci a plus que compensé les gains de distribution des gammes BIC Flex et BIC Soleil au Nigeria et au Moyen-Orient.





, le chiffre d’affaires du 3 trimestre a progressé de manière significative, porté par Tangle Teezer. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a légèrement progressé, tiré par des gains de distribution en Europe de l’Est et le succès continu des produits à valeur ajoutée comme les rasoirs BIC Hybrid Flex 5, BIC Soleil Click 3 et BIC Flex 5 Sensitive.

BIC ANNONCE LA CESSION DE SON ACTIVITE CELLO EN INDE

BIC annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue de céder ses activités de papeterie Cello en Inde à un consortium d’investisseurs mené par Authum Investment & Infrastructure Limited. La finalisation de cette transaction est attendue d’ici la fin de l’année.

A la suite d’une revue stratégique des opérations de BIC en Inde, le Groupe a conclu que le profil de croissance et de rentabilité des activités industrielles et commerciales de Cello n’était plus en ligne avec ses ambitions. Cette transaction ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le chiffre d’affaires ou sur la marge d’exploitation ajustée du Groupe en 2025.

Rob Versloot, Directeur Général, a déclaré : « Cette transaction marque la première étape d’un nouveau chapitre pour le Groupe. Malgré nos efforts répétés pour redresser l’activité, la performance de Cello ne s’est pas montrée à la hauteur de nos ambitions. Il est de ma responsabilité de recentrer notre attention et d’agir rapidement, tout en continuant à investir dans les marchés où nous avons une stratégie gagnante. »

Annexes

Chiffre d’affaires par zone géographique (en millions d’euros)

2024 2025 % en publié % à base comparable % à taux

de change constants T3 Groupe 540 519 (3,9) % (3,3) % +0,3% Europe 175 183 +4,6% (0,9) % +5,6% Amérique du Nord 198 185 (6,6) % (4,3) % (0,4) % Amérique latine 99 91 (8,7) % (2,9) % (2,9) % Moyen-Orient et Afrique 45 42 (7,0) % (4,8) % (4,8) % Asie et Océanie 22 18 (19,7) % (11,9) % (11,9) % 9M Groupe 1 679 1 595 (5,0) % (5,4) % (1,6) % Europe 548 578 +5,4% (1,4) % +5,8% Amérique du Nord 622 570 (8,5) % (9,8) % (5,7) % Amérique latine 318 270 (14,9) % (4,4) % (4,4) % Moyen-Orient et Afrique 126 122 (3,3) % (2,1) % (2,1) % Asie et Océanie 65 56 (14,4) % (9,2) % (9,2) %

Chiffre d’affaires par division (en millions d’euros)

2024 2025 % en publié Impact

de change Impact de périmètre Variation

à base comparable T3 Groupe 540 519 (3,9) % (4,2) % +3,6% (3,3) % Human Expression 200 192 (4,0) % (3,5) % +0,0% (0,5) % Flame for Life 192 175 (8,8) % (4,5) % +0,0% (4,3) % Blade Excellence 142 146 +2,6% (4,8) % +13,5% (6,1) % Autres produits 7 7 +2,0% (0,0) % +0,0% +2,0% 9M Groupe 1 679 1 595 (5,0) % (3,4) % +3,8% (5,4) % Human Expression 652 598 (8,4) % (2,8) % +0,0% (5,6) % Flame for Life 594 529 (10,9) % (3,7) % +0,0% (7,2) % Blade Excellence 413 448 +8,5% (4,3) % +15,8% (3,0) % Autres produits 20 21 +2,3% +0,1% +0,0% +2,2%

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires

en % T3 2024 T3 2025 9M 2024 9M 2025 Périmètre - +3,6 - +3,8 Devises (2,7) (4,2) (2,1) (3,4) Dont USD (0,3) (2,3) (0,1) (1,0) Dont BRL (1,3) (0,4) (0,4) (0,9) Dont MXN (0,6) (0,1) - (0,6) Dont ARS (3,7) (0,4) (4,3) (0,5) Dont CAD (0,1) (0,2) - (0,1) Dont NGN (0,6) +0,0 (0,8) (0,1) Dont TRY (0,2) (0,3) (0,6) (0,2) Dont RUB et UAH +0,1 +0,1 (0,3) +0,0

Glossaire

À taux de change constants : Les variations à taux de change constants sont calculées en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente.

Les variations à taux de change constants sont calculées en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente. À base comparable : Variation à taux de change et périmètre constants.

Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site internet de BIC (www.bic.com). Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la rubrique « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de BIC déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 mars 2025.

Conférence téléphonique

Rob Versloot, Directeur Général, et Chris Dayton, Directeur Financier par intérim, commenteront le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 de BIC lors d’une conférence téléphonique et d’un webcast le mercredi 29 octobre 2025 à 8h30, heure de Paris :

Pour participer au webcast :

Pour participer à la conférence téléphonique :

Depuis la France : +33 (0) 1 70 37 71 66 Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 Depuis les États-Unis : +1 786 697 3501 Code d’accès vocal: BIC

Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

1 Voir page 6

2 Données Circana en valeur : période de juillet à septembre 2025

3 Données Circana en valeur : période de juillet à septembre 2025. Estimation pour le marché mesuré total des briquets (couverture du marché estimée à 70 %)

4 Données Circana en valeur : période de juillet à septembre 2025

Pièce jointe