Déclaration des transactions sur actions propres Du 20 Octobre au 24 Octobre 2025

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 28 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 20 Octobre au 24 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 20 Octobre au 24 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI20/10/2025FR000012548640 695120,898900XPAR
VINCI20/10/2025FR000012548630 192121,350300CEUX
VINCI20/10/2025FR00001254863 937120,909500TQEX
VINCI21/10/2025FR000012548643 727120,762300XPAR
VINCI21/10/2025FR000012548623 740120,717900CEUX
VINCI21/10/2025FR00001254863 580120,614400TQEX
VINCI22/10/2025FR000012548640 990121,934200XPAR
VINCI22/10/2025FR000012548623 723121,729100CEUX
VINCI22/10/2025FR00001254863 553121,492300TQEX
VINCI23/10/2025FR000012548643 435122,346800XPAR
VINCI23/10/2025FR000012548620 680122,641300CEUX
VINCI23/10/2025FR00001254863 541122,289200TQEX
VINCI24/10/2025FR000012548681 947119,793200XPAR
VINCI24/10/2025FR000012548647 356119,688900CEUX
VINCI24/10/2025FR00001254867 229119,376900TQEX
      
  TOTAL418 325120,9265 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 20-10-25 au 24-10-25 vF

Recommended Reading