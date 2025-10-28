Nanterre, le 28 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 20 Octobre au 24 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 20 Octobre au 24 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 20/10/2025 FR0000125486 40 695 120,898900 XPAR VINCI 20/10/2025 FR0000125486 30 192 121,350300 CEUX VINCI 20/10/2025 FR0000125486 3 937 120,909500 TQEX VINCI 21/10/2025 FR0000125486 43 727 120,762300 XPAR VINCI 21/10/2025 FR0000125486 23 740 120,717900 CEUX VINCI 21/10/2025 FR0000125486 3 580 120,614400 TQEX VINCI 22/10/2025 FR0000125486 40 990 121,934200 XPAR VINCI 22/10/2025 FR0000125486 23 723 121,729100 CEUX VINCI 22/10/2025 FR0000125486 3 553 121,492300 TQEX VINCI 23/10/2025 FR0000125486 43 435 122,346800 XPAR VINCI 23/10/2025 FR0000125486 20 680 122,641300 CEUX VINCI 23/10/2025 FR0000125486 3 541 122,289200 TQEX VINCI 24/10/2025 FR0000125486 81 947 119,793200 XPAR VINCI 24/10/2025 FR0000125486 47 356 119,688900 CEUX VINCI 24/10/2025 FR0000125486 7 229 119,376900 TQEX TOTAL 418 325 120,9265

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

