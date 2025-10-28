Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 au 24 oct. 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 20 AU 24 OCTOBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 20 au 24 octobre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 20/10/2025 FR0010451203 66 000 28,8417 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 21/10/2025 FR0010451203 42 500 28,7051 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 22/10/2025 FR0010451203 39 000 28,8417 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 23/10/2025 FR0010451203 38 000 29,0626 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 24/10/2025 FR0010451203 34 826 29,1832 XPAR TOTAL 220 326 28,9074

Pièce jointe