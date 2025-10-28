Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 au 24 oct. 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 20 AU 24 OCTOBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 20 au 24 octobre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6220/10/2025FR0010451203 66 000 28,8417XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6221/10/2025FR0010451203 42 500 28,7051XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6222/10/2025FR0010451203 39 000 28,8417XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6223/10/2025FR0010451203 38 000 29,0626XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6224/10/2025FR0010451203 34 826 29,1832XPAR
   TOTAL 220 32628,9074 

