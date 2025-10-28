BNP Paribas SA : MISE À DISPOSITION DU 3ème AMENDEMENT AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

MISE À DISPOSITION DU 3ème AMENDEMENT

AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 octobre 2025

BNP Paribas annonce que le 3ème amendement au Document d’enregistrement universel et Rapport financier annuel 2024 en langue française a été publié.

Cet amendement a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 octobre 2025 sous le n° D.25-0121-A03.

Ce document est disponible sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/rapports-financiers-et-sociaux et sur le site internet de l’AMF.

Pièce jointe