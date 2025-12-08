BNP Paribas share buyback programme - Declaration of transactions in own shares from December 1, 2025 to December 5, 2025

BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares
from December 1, 2025 to December 5, 2025

PRESS RELEASE

Paris, 8 December 2025

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuerIdentification code of issuer (Legal Entity Identifier)Day of transactionIdentification code of financial instrumentAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares *Market (MIC Code)
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8301/12/2025FR000013110448 70473,8259AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8301/12/2025FR0000131104260 05173,8036CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8301/12/2025FR000013110432 51173,8310TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8301/12/2025FR0000131104498 73473,8012XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8302/12/2025FR000013110448 17774,7479AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8302/12/2025FR0000131104254 73274,7556CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8302/12/2025FR000013110431 86574,7384TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8302/12/2025FR0000131104475 22674,7613XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8303/12/2025FR000013110448 88574,9540AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8303/12/2025FR0000131104258 68174,9309CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8303/12/2025FR000013110431 96374,9682TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8303/12/2025FR0000131104500 47174,8947XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8304/12/2025FR000013110449 08075,2307AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8304/12/2025FR0000131104261 52575,2772CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8304/12/2025FR000013110432 65275,2391TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8304/12/2025FR0000131104456 74375,2897XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8305/12/2025FR000013110449 16176,1787AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8305/12/2025FR0000131104251 47276,1581CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8305/12/2025FR000013110431 94776,1881TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8305/12/2025FR0000131104477 42076,1362XPAR
* Four-digit rounding after the decimalTOTAL4 100 00074,9706 

As of 5 December 2025 included, BNP Paribas purchased 8,634,514 shares for a total consideration of EUR 634.9 million.

