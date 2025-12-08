BNP Paribas share buyback programme
Declaration of transactions in own shares
from December 1, 2025 to December 5, 2025
PRESS RELEASE
Paris, 8 December 2025
In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|Aggregated daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|01/12/2025
|FR0000131104
|48 704
|73,8259
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|01/12/2025
|FR0000131104
|260 051
|73,8036
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|01/12/2025
|FR0000131104
|32 511
|73,8310
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|01/12/2025
|FR0000131104
|498 734
|73,8012
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/12/2025
|FR0000131104
|48 177
|74,7479
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/12/2025
|FR0000131104
|254 732
|74,7556
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/12/2025
|FR0000131104
|31 865
|74,7384
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/12/2025
|FR0000131104
|475 226
|74,7613
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/12/2025
|FR0000131104
|48 885
|74,9540
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/12/2025
|FR0000131104
|258 681
|74,9309
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/12/2025
|FR0000131104
|31 963
|74,9682
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/12/2025
|FR0000131104
|500 471
|74,8947
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/12/2025
|FR0000131104
|49 080
|75,2307
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/12/2025
|FR0000131104
|261 525
|75,2772
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/12/2025
|FR0000131104
|32 652
|75,2391
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/12/2025
|FR0000131104
|456 743
|75,2897
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/12/2025
|FR0000131104
|49 161
|76,1787
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/12/2025
|FR0000131104
|251 472
|76,1581
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/12/2025
|FR0000131104
|31 947
|76,1881
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/12/2025
|FR0000131104
|477 420
|76,1362
|XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|4 100 000
|74,9706
As of 5 December 2025 included, BNP Paribas purchased 8,634,514 shares for a total consideration of EUR 634.9 million.
