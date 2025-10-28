Les travailleurs des télécommunications se battent pour l’emploi et la sécurité nationale : Syndicat des Métallos

TORONTO, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vendredi 31 octobre, plus de 100 travailleurs et travailleuses du secteur des télécommunications canadien perdront leur emploi chez Ericsson, alors que l’entreprise délocalise ces postes en Inde, au milieu des efforts de ces travailleurs et travailleuses pour obtenir une sécurité d’emploi par la représentation syndicale.

« En ce moment, les travailleurs et travailleuses qui gèrent notre réseau de communications sont abandonnés par leur gouvernement. Doug Ford doit agir dès maintenant, avant le 31 octobre… Arrêtons les licenciements et protégeons les bons emplois », a déclaré Marit Stiles, cheffe de l’Opposition officielle.

« Ces emplois sont délocalisés au détriment de nos travailleurs et travailleuses ainsi que de la sécurité de notre province et de notre pays. Il s’agit de renoncer au contrôle même de la technologie qui nous permet de rester connectés », a déclaré Laura Walton, présidente de la Fédération du travail de l’Ontario (FTO).

« Il ne s’agit pas seulement de la délocalisation de notre économie, mais aussi de celle de notre vie privée et de notre sécurité nationale. Contrairement à la fermeture de Stellantis à Brampton, ces emplois ne nous sont pas enlevés par la coercition d’autres pays; nous les remettons volontairement. C’est un problème 100 % canadien, et qui peut être résolu par des mesures gouvernementales », a déclaré Michael Phillips, président de la section locale 1944 du Syndicat des Métallos.

Les techniciens d’Ericsson exploitent et maintiennent l’infrastructure en arrière-plan du réseau sans fil de Rogers. Lors de la campagne de syndicalisation, Ericsson a annoncé que ces travailleurs et travailleuses seraient licencié.e.s et que leurs emplois seraient transférés en Inde.

Pour aggraver la situation, les emplois dans les télécommunications sont réglementés au niveau fédéral. Pourtant, lorsque la section locale 1944 des Métallos a déposé une demande fédérale pour représenter ces travailleurs et travailleuses en tant que syndicat, Ericsson s’y est opposé, affirmant que les employé.e.s relèvent de la juridiction provinciale.

Lors de la période de questions du 27 octobre, Jamie West, député de Sudbury et ministre associé responsable du Travail, a demandé au premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, d’exiger d’Ericsson et de Rogers qu’ils protègent ces travailleurs et travailleuses et leurs emplois avant qu’il ne soit trop tard.

Regardez la conférence de presse du 27 octobre à Queen’s Park :

Le NDP de l’Ontario lutte pour de bons emplois syndicaux - Conférence de presse - 27 oct. 2025 - YouTube

Service de diffusion et d’enregistrement, Assemblée législative de l’Ontario

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, y compris de bons salaires, avantages sociaux et régimes de retraite.

Pour en savoir plus :

Michael Phillips, président de la section locale 1944 des Métallos, 604 818-7466, michael.phillips@usw1944.ca

Kim Hume, Communications des Métallos, 416 553-2421, khume@usw.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05c4cb06-fef2-453d-a968-e58af8a94ab3/fr