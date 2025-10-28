Datavault AI Meluncurkan 2 Serikat Data Inovatif untuk Tokenisasi Data Asuransi dan Akuntansi, Membuka Peluang ARR bagi Para Operator Independen

NEW YORK, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), pemimpin dalam tokenisasi dan manajemen data, hari ini mengumumkan pembentukan dua serikat data terobosan: Insurance Data Union yang bermitra dengan Independent Insurance Agents & Brokers of America (Big “I”) serta agen/broker independen di seluruh Amerika Serikat; dan Accounting Data Union yang bekerja sama dengan dua firma akuntansi swasta teratas dari setiap negara bagian di A.S. untuk mengembangkan indeks ekuitas swasta yang mencakup ribuan perusahaan dari seluruh sektor pasar. Serikat-serikat ini akan melakukan tokenisasi terhadap data asuransi dan akuntansi yang dianonimkan, sehingga memungkinkan monetisasi yang aman dan dapat diukur dengan memanfaatkan teknologi berpaten milik Datavault AI serta Information Data Exchange.

Tim Varone, Direktur Penjualan Manfaat Asuransi Kesehatan yang memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri dan telah lama menjadi penasihat bagi Datavault AI menyatakan, “Banyaknya pasar yang dapat mengalami transformasi melalui solusi berpaten Datavault AI merupakan hal yang sangat mengesankan. Sedikit pasar yang memiliki aset data seperti asuransi dan akuntansi. Serikat data, yang didukung oleh kontrak pintar dan komputasi berkinerja tinggi, telah mengubah apa yang mungkin dilakukan.”

Serikat data yang beranggotakan agen dan broker asuransi independen yang beroperasi secara mandiri di setiap negara bagian dapat mendaftar untuk memenuhi syarat masuk dalam serikat tersebut. Serikat tersebut memberikan pembayaran tunai untuk aset yang memenuhi syarat yang dinilai berdasarkan kelengkapan, akurasi, serta tata kelola kualitasnya melalui teknologi berpaten DataScore, DataValue dan Data Vault Bank.

Solusi agen yang dipatenkan memungkinkan perusahaan asuransi, broker, atau akuntansi independen mana pun untuk membuat dompet dan akun guna mengonversi data menjadi mata uang A.S. melalui token yang patuh aturan, tidak dapat diubah, dan didukung oleh kontrak pintar. Solusi tokenomik menormalisasi aset data dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola kedua aset tersebut agar menghasilkan keuntungan finansial yang optimal serta menghadirkan kecerdasan yang dapat langsung diterapkan dalam format Web 3.0 yang baru.

Kontrak pintar yang disediakan Datavault AI memungkinkan penjualan salinan data sebagai token, yang dapat ditukarkan saat dijual secara langsung oleh agen independen, serta diindeks dan dikurasi untuk memaksimalkan nilainya.

Dengan mengubah anggota serikat menjadi peserta aktif dalam monetisasi data, Datavault AI memperkirakan akan menghasilkan Pendapatan Berulang Tahunan (Annual Recurring Revenue, ARR) yang signifikan melalui penjualan data yang ditokenisasi, analisis tertarget, dan transaksi berbasis kontrak pintar. Pasar asuransi global, yang diproyeksikan mencapai US$8 triliun pada tahun 2025, dan pasar layanan akuntansi global, yang diperkirakan sebesar US$650 miliar, merupakan peluang luas bagi anggota untuk menangkap nilai dari aset data yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Kontrak pintar mengotomatisasi dan menyempurnakan transaksi di dalam serikat-serikat ini, menghilangkan sengketa terkait remunerasi dengan menerapkan pembayaran instan dan transparan — memastikan tidak ada pihak yang harus menagih dana yang menjadi haknya. Serikat data asuransi terpadu dapat mengumpulkan kepemilikan yang sebanding dengan milik perusahaan besar seperti State Farm, memperluas akses terhadap kumpulan himpunan data berukuran besar guna menghasilkan wawasan berbasis AI dan meningkatkan daya saing.

Selain itu, penggabungan asuransi hak milik dengan tokenisasi real estat menghasilkan nilai yang dapat diukur bagi entitas seperti Fannie Mae dan Freddie Mac, yang dapat memperoleh manfaat dari efisiensi yang lebih tinggi, aset di dunia nyata, dan monetisasi data. Hal ini memungkinkan kepemilikan fraksional, likuiditas, serta manajemen risiko yang efisien di pasar perumahan bernilai triliunan dolar.

Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI, berkomentar, “Serikat data kami memberdayakan para profesional independen untuk memonetisasi data mereka secara etis dan efisien di bawah merek independen mereka, tetapi dengan kekuatan dan relevansi data dari serikat yang lebih besar yang sedang kami bentuk. Kami mengubah data menjadi kelas aset terbarukan, sekaligus mendorong inovasi di berbagai industri yang kaya akan data. Strategi serikat data kami membuka dan menciptakan teknologi monetisasi data yang memungkinkan kebebasan untuk beroperasi dengan cara-cara yang tidak dapat disediakan oleh solusi pesaing.”

Inti dari inisiatif inovatif ini adalah Paten A.S. No. 12,198,201 milik Datavault AI, untuk “Platform dan Metode untuk Menyiapkan Laporan Pajak,” yang memudahkan tokenisasi data terkait pajak secara lancar. Paten pendukung mencakup Paten A.S. No. 11,315,150 untuk “Jaringan, Sistem, dan Metode Periklanan Tertarget Berbasis Portofolio,” yang memungkinkan model pendapatan berbasis data; Paten A.S. No. 11,593,515 untuk “Platform untuk Manajemen Data Pengguna,” yang memastikan penanganan data secara aman; serta permohonan paten yang sedang diajukan seperti 17/941,550 untuk “Platform dan Metode Tokenisasi Data Perusahaan” dan 17/842,139 untuk “Sistem dan Metode untuk Pembuatan, Autentikasi, dan Pemanfaatan Aset yang Ditokenisasi,” yang menjadi dasar tokenisasi berbagai aset data.

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi untuk menyediakan solusi untuk persepsi data eksperiental, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, Oregon. Pelajari lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti “mengharapkan,” “akan,” “mengantisipasi,” “melanjutkan,” serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan serupa di masa depan atau bersyarat dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan dalam siaran pers ini tentang peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan masa mendatang, inisiatif pelisensian, inisiatif paten, serta keberhasilan penerapan teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

