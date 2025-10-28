Datavault AI, 보험·회계 데이터 토큰화를 위한 2개 혁신적 데이터 유니온 (Data Union)출시로 독립 사업자 대상 ARR 창출 본격화

뉴욕, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – 데이터 토큰화 및 데이터 관리 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)가 두 개의 혁신적인 데이터 유니온(Data Union) 설립을 오늘 발표했다. 첫 번째는 미국 독립 보험중개인협회(Big “I”) 및 전국의 독립 보험 대리인·브로커들과 협력하는 보험 데이터 유니온(Data Union)이며, 두 번째는 미국 각 주에서 상위 두 곳의 비상장 회계법인들과 협력하여 모든 산업 분야 수천 개 기업의 프라이빗 에쿼티 지수를 개발하는 회계 데이터 유니온 (Accounting Data Union)이다. 이들 데이터 유니온은 익명화된 보험 및 회계 데이터를 토큰화해 안전하고 확장 가능한 수익화를 가능하게 하며, Datavault AI의 특허 기술과 Information Data Exchange가 활용된다.

25년 이상의 업계 경험을 지닌 건강보험 영업 이사이자 Datavault AI의 오랜 자문가인 팀 바로네(Tim Varone)는 “Datavault의 특허 솔루션을 통해 혁신될 수 있는 시장이 얼마나 많은지 놀라울 따름이다. 보험과 회계만큼 데이터 자산이 풍부한 시장은 거의 없다. 스마트 계약과 고성능 컴퓨팅을 기반으로 한 데이터 유니온은 가능성의 경계를 완전히 바꾸고 있는 상황이다.”라고 밝혔다.

독립 보험 대리인과 브로커로 구성된 데이터 유니온은 각 주의 규제 영향과 무관하게 운영되며, 등록을 통해 유니온 가입 자격을 심사받을 수 있다. 유니온은 특허 기술인 DataScore, DataValue, Data Vault Bank를 통해 데이터의 완전성, 정확성, 거버넌스를 점수화해 자격을 갖춘 데이터 자산에 대해 현금 보상을 제공한다.

특허받은 에이전틱(agentic) 솔루션을 통해 모든 독립 보험사, 브로커리지, 회계법인은 지갑과 계정을 생성해 규정을 준수하고 변경 불가능하며 스마트 계약이 적용된 토큰을 활용해 데이터를 미국 통화로 전환할 수 있다. 토크노믹(tokenomics) 기반 솔루션은 데이터 자산을 표준화하고 AI를 활용해 재무적 수익을 극대화하는 동시에 실행 가능한 인텔리전스를 Web 3.0 형식으로 제공한다.

Datavault AI가 제공하는 스마트 계약은 데이터 사본 판매를 토큰화하고, 독립 대리점이 직접 판매할 때 즉시 교환 가능한 형태로 제공된다.

Datavault AI는 데이터 수익화에 조합 구성원들이 직접 참여하는 구조를 통해 토큰화된 데이터 판매, 타겟 분석, 스마트 계약 기반 거래에서 상당한 연간 반복 매출(ARR)을 창출할 것으로 기대하고 있다. 글로벌 보험 시장은 2025년 8조 달러 규모로 예상되며, 글로벌 회계 서비스 시장은 6,500억 달러 규모로 추산되어, 과소 활용된 데이터 자산을 통해 조합 구성원이 큰 가치를 창출할 수 있는 기회를 제공한다.

스마트 계약은 조합 내 모든 거래를 자동화하고 완결성 있게 처리해 보상과 관련된 분쟁을 제거하고, 즉각적이고 투명한 지급을 보장한다. 이를 통해 어떤 참여자도 미지급금 회수에 어려움을 겪지 않도록 한다. 통합 보험 데이터 유니온은 스테이트 팜(State Farm)과 같은 대형 보험사의 보유 데이터에 필적하는 수준의 자산을 집적할 수 있으며, AI 기반 인사이트와 경쟁우위를 위한 방대한 데이터 접근을 민주화할 수 있다.

추가적으로, 등기 보험(title insurance)을 부동산 토큰화와 결합하면 파니메이(Fannie Mae)와 프레디맥(Freddie Mac) 같은 기관에 확장 가능한 가치를 제공할 수 있다. 이는 실물 자산과 데이터를 활용한 수익화, 효율성 증대의 이점을 가져오며, 수십 조 달러 규모의 주택 시장에서 지분 분할 소유, 유동성 확보, 효율적인 리스크 관리를 가능하게 한다.

Datavault AI의 CEO Nathaniel Bradley는 “우리 데이터 유니온은 독립적인 전문가들이 그들의 고유한 브랜드 아래 윤리적이고 효율적으로 데이터를 수익화할 수 있도록 지원한다. 동시에 우리가 구축 중인 대규모 유니온의 데이터 관련성과 결합해 강력한 경쟁력을 제공할것이다. 데이터를 재생 가능한 자산군으로 전환하고 있으며, 데이터가 풍부한 산업 전반에서 혁신을 촉진하고 있는 상황이다. 우리의 데이터 유니온 전략은 경쟁 솔루션이 제공할 수 없는 방식으로 수익화를 가능하게 하는 기술을 열어주고 창출하고 있다.”고 밝혔다.

이러한 혁신적 이니셔티브의 핵심에는 세금 관련 데이터의 원활한 토큰화를 가능케 하는 '세금 신고서 작성 플랫폼 및 방법'에 대한 Datavault AI의 미국 특허 제12,198,201호가 있다. 이를 지원하는 또 다른 특허로는 데이터 기반 수익 모델을 가능케 하는 “포트폴리오 기반 타겟팅 광고 네트워크, 시스템 및 방법”에 대한 미국 특허 제11,315,150호; 안전한 데이터 처리를 보장하는 “사용자 데이터 관리 플랫폼”에 대한 미국 특허 제11,593,515호; 그리고 다양한 데이터 자산의 토큰화를 뒷받침하는 출원 중인 특허들로는 “기업 데이터 토큰화를 위한 플랫폼 및 방법”에 대한 17/941,550호와 “자산의 토큰화 발행, 인증 및 활용을 위한 시스템 및 방법”에 대한 17/842,139호 등이 있다. 이들 기술은 다양한 데이터 자산을 토큰화하고 관리할 수 있는 기반을 제공한다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™ (나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 인공지능(AI)을 기반으로 한 데이터 경험, 자산 평가 및 수익화 분야를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향과 데이터 과학 두 부문에서 협업 중심의 포괄적인 솔루션을 제공한다. 데이터볼트 AI의 음향과학(Acoustic Science) 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 비롯해 업계 최초의 기초 공간 및 다채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍, 동기화 및 다채널 간섭 제거에 관한 지식재산(IP)을 포함한다. 데이터과학(Data Science) 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 힘을 활용해 체험형 데이터 인식, 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 기반 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야를 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선싱을 포함한 종합 솔루션을 지원한다. 정보 데이터 교환(Information Data Exchange®, IDE)은 물리적 실물 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 초상권·이름·이미지(Name, Image, Likeness, NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성을 갖춘 책임 있는 AI 생태계를 조성한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 분석 및 데이터 관리, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공한다. 본사는 미국 오리건주 비버튼(Beaverton, OR)에 있으며, 자세한 내용은 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

이 보도자료에는 1995년 제정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권 관련 법률의 개정 규정에 따른 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “기대한다(expect)”, “~할 것이다(will)”, “예상한다(anticipates)”, “지속한다(continues)” 등의 단어와 그 변형 또는 유사한 미래지향적·조건적 표현은 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에 포함된 당사의 사업 기회와 전망, 전략, 향후 매출 기대, 라이선스 사업, 특허 관련 계획, 그리고 특허 기술의 성공적 실행에 대한 진술은 당사 및 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 유의해야 한다. 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 미래예측진술에서 나타난 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음과 같은 위험이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 즉 발행 및 승인된 모든 지식재산권(IP)을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 효과적으로 활용하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 본 보도자료에 언급된 다양한 특허를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 및 지속적인 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 일반적인 시장, 경제 및 기타 환경 요인, 계속기업(going concern)으로서의 존속 능력, 자사 보통주의 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리 및 운영·예산 계획의 실행 능력, 재무 목표 달성 능력, 라이선스 보유자가 당사 기술을 실제 제품에 적용할 정도 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산권 관련 위험 등이다. 이러한 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 공시 서류에서 보다 자세히 설명되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보나 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이 자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

