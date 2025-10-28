EB5 Capital anuncia la primera aprobación de la petición I-526E para The Bazaar DC by José Andrés (JF33)

WASHINGTON, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital se complace en anunciar la primera aprobación de la petición I-526E para un inversionista en su proyecto The Bazaar DC por José Andrés (JF33). La petición se presentó en octubre de 2023 y fue aprobada tras aproximadamente 24 meses de procesamiento por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Ubicado en 1100 Pennsylvania Avenue NW en Washington, DC, The Bazaar DC by José Andrés es un restaurante de alta cocina con capacidad para 240 comensales y una superficie de 9,481 pies cuadrados, situado dentro del histórico hotel Waldorf Astoria. Este hotel ocupa el Old Post Office Pavilion, uno de los monumentos más emblemáticos y arquitectónicamente significativos de la capital. Desarrollado por José Andrés Group, el restaurante lleva la innovadora visión culinaria del reconocido chef al corazón de la ciudad, combinando creatividad, cultura y alta gastronomía para ofrecer una experiencia inmersiva que complementa la grandeza del entorno histórico.

"Esta aprobación subraya el compromiso de EB5 Capital con la integridad y la excelencia en cada etapa del proceso EB-5”, afirmó Mariana Gómez, Esq., vicepresidenta sénior de Cumplimiento en EB5 Capital. "Estamos igualmente orgullosos de los abogados y socios especializados que acompañan a nuestros inversionistas a lo largo del proceso EB-5. Su experiencia y capacidad de adaptación son fundamentales para navegar los estándares cambiantes de adjudicación del USCIS".

Hasta la fecha, EB5 Capital ha recaudado fondos de inversionistas para más de 45 proyectos EB-5 en todo Estados Unidos. The Bazaar DC de José Andrés se suma al creciente portafolio de desarrollos hoteleros de la firma, que generan un impacto económico significativo y fomentan la creación de empleos a nivel nacional.

