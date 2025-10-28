EB5 Capital anuncia la primera aprobación de la petición I-526E para Aspen Mountain Hotel (JF43)

WASHINGTON, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital se complace en anunciar la primera aprobación de una petición I-526E para un inversionista en su proyecto Aspen Mountain Hotel (JF43). La petición se presentó en julio de 2025 y fue aprobada tras menos de cuatro meses de procesamiento por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Ubicado en 333 East Durant Avenue en Aspen, Colorado, Aspen Mountain Hotel (JF43) es un proyecto de reurbanización que transformará el histórico Mountain Chalet Aspen en un hotel de lujo de 59 habitaciones. El proyecto preserva el encanto clásico del chalet mientras incorpora comodidades modernas, entre ellas un spa de lujo, tres restaurantes, un bar y salón, y un club privado para miembros. Situado a pocos pasos de la góndola de Aspen Mountain, el hotel con más de 63,600 pies cuadrados ofrecerá a sus huéspedes acceso durante todo el año a la gastronomía, las compras y las actividades al aire libre de clase mundial que caracterizan a Aspen. "Cada aprobación EB-5 destaca el esfuerzo colectivo detrás de nuestro trabajo en EB5 Capital", afirmó Brian Ostar, presidente de EB5 Capital. "Valoramos las relaciones de confianza que hemos construido con nuestros inversionistas y socios, y agradecemos a los abogados experimentados que guían cada petición hacia el éxito. Su colaboración continúa fortaleciendo los cimientos de nuestro programa".

Hasta la fecha, EB5 Capital ha recaudado fondos de inversionistas para más de 45 proyectos EB-5 en todo Estados Unidos. Aspen Mountain Hotel (JF43) se suma al creciente portafolio de desarrollos hoteleros de lujo de la firma, que generan un impacto económico significativo y fomentan la creación de empleos a nivel nacional.

Acerca de EB5 Capital

EB5 Capital ofrece a los inversionistas extranjeros calificados oportunidades de inversión en proyectos inmobiliarios comerciales que generan empleo, bajo el Programa de Inmigración por Inversión EB-5 de Estados Unidos. Como uno de los operadores de centros regionales más antiguos y activos del país, la firma ha recaudado más de mil millones de dólares en capital extranjero a través de más de 45 proyectos EB-5. Con sede en Washington, D. C., la destacada trayectoria y liderazgo de EB5 Capital en la industria han atraído inversionistas de más de 75 países. Para más información visite, www.eb5capital.com.

Contacto:

Bianca Martínez

Asociada sénior, marketing & comunicaciones

media@eb5capital.com

