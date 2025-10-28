La Croix-Rouge canadienne met sur pied un fonds de secours pour les personnes touchées par l’ouragan Melissa

OTTAWA, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne lance un appel aux dons au profit du Fonds de secours : Ouragan Melissa pour venir en aide aux personnes touchées par le passage de l’ouragan dans les Caraïbes.

La Croix-Rouge se mobilise pour faire parvenir de l’aide le plus rapidement possible dans les régions éprouvées.

Les dons versés permettront à la Croix-Rouge d’offrir des secours immédiats, d’appuyer les opérations de rétablissement ainsi que de renforcer l’état de préparation, la résilience et les capacités des communautés en prévision de futurs événements perturbateurs. L’aide apportée et les régions touchées pourraient changer en fonction des besoins émergents et d’éventuelles catastrophes.

Les personnes au Canada qui souhaitent donner au Fonds de secours : Ouragan Melissa peuvent le faire en ligne sur le site croixrouge.ca ou par téléphone en composant le 1 800 418-1111.

Ressources supplémentaires

@croixrougecanada.bsky.social | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.



RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

En français : 1 888 418-9111 ou communication@croixrouge.ca

En anglais : 1 877 599-9602 ou media@redcross.ca