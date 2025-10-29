La Iniciativa de Construcción Verde y el Consejo Global de Electrónica se alinean para impulsar la eficiencia energética integral en los edificios

PORTLAND, Oregón, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Green Building Initiative (GBI) anunció que la ecoetiqueta EPEAT® del Global Electronics Council (GEC) servirá como una vía adicional para evaluar la sostenibilidad y la eficiencia de los productos dentro de las certificaciones GBI Ascent™ y Green Globes®. Este alineamiento fortalece la conexión entre la sostenibilidad a nivel de producto y el rendimiento a nivel de edificio, permitiendo una evaluación más integral de la eficiencia energética en todo el entorno construido.

“Nos complace promover EPEAT como un recurso confiable para profesionales de adquisiciones y los fabricantes puedan apoyar la entrega e implementación de los productos más eficientes disponibles”, dijo Vicki Worden, directora ejecutiva de GBI.

"El uso de energía en el entorno construido está aumentando, liderado por el rápido crecimiento de centros de datos y la creciente demandas de energía para operar los servidores, equipos de red y equipos de almacenamiento de datos que albergan", dijo Bob Mitchell, director ejecutivo del Global Electronics Council. "La integración de EPEAT en las certificaciones Green Globes y Ascent garantiza que el uso de energía y todos los demás impactos de sostenibilidad de los equipos de TIC utilizados en los centros de datos y todos los edificios certificados por GBI se minimicen. Estamos encantados con esta nueva y emocionante colaboración y esperamos trabajar con GBI para ayudar a sus miembros a adoptar equipos de TIC registrados en EPEAT".

Las certificaciones Green Globes y Ascent de GBI están diseñadas para alinearse con los estándares de la industria y ofrecer múltiples vías de cumplimiento, lo que hace que la certificación de sostenibilidad sea más accesible para una amplia gama de tipos de edificios. La integración de EPEAT agrega flexibilidad y responsabilidad para los usuarios de Green Globes y Ascent, ayudando a reducir el riesgo mientras se logran resultados medibles. En conjunto, GBI y GEC están preparando a los equipos de proyectos para lograr impactos de sostenibilidad más profundos y cuantificables.

Hasta la fecha, más de 25 millones de pies cuadrados de centros de datos han sido certificados o están en proceso de obtener la certificación Green Globes o Ascent en 18 estados y Canadá, lo que destaca la magnitud y el impacto de las decisiones sostenibles en este sector en rápido crecimiento. El equipo de la oficina registrado en EPEAT, incluyendo, computadoras y equipos de imagen, ahora también se puede utilizar para cumplir con los criterios de sostenibilidad a nivel de producto de GBI en otros entornos construidos.

Actualmente, los centros de datos representan aproximadamente 1,5 % del consumo mundial de electricidad, utilizada para alimentar el equipo TIC de los centros de datos y sus sistemas de enfriamiento. Se prevé que esta cifra se duplique para 2030. El GEC ofrece servidores, paneles solares e inversores registrados en EPEAT entre sus categorías de productos, proporcionando un método de estandarización y comparación en el mercado; además, el equipo de red registrado en EPEAT estará disponible próximamente. Se espera que el equipo de almacenamiento de datos registrado en EPEAT esté disponible en el año fiscal 2027. Reconocer los productos registrados en EPEAT dentro de los centros de datos seguirá mejorando su rendimiento. Estos productos, además, son verificados por terceros como conformes a criterios que promueven la mitigación del cambio climático en los procesos de manufactura TIC, así como la circularidad, el uso de químicos más seguros y cadenas de suministro responsables. Los productos de oficina registrados en EPEAT también pueden utilizarse ahora para cumplir con los requisitos de los criterios de Green Globes y Ascent de GBI.

GBI y GEC comparten la misión de acelerar la adopción de prácticas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental y mejoren el rendimiento. Al alinear las certificaciones Green Globes y Ascent de GBI con la ecoetiqueta EPEAT® del GEC, ambas organizaciones están impulsando un enfoque más integrado hacia la sostenibilidad en la construcción, empoderando a propietarios, operadores y fabricantes para tomar decisiones informadas que contribuyan a edificios más saludables, eficientes y resilientes en todo el mundo.

Acerca de GBI

GBI es una organización internacional sin fines de lucro y desarrollador de estándares acreditado por el American National Standards Institute (ANSI), dedicada a reducir los impactos climáticos mediante la mejora del entorno construido. Fundada en 2004, la organización es el proveedor global de los programas de evaluación y certificación de edificios Green Globes®, Ascent™, Journey to Net Zero™ y Guiding Principles Compliance para entidades federales. GBI también emite credenciales profesionales, incluidas Green Globes Professional (GGP) y Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Para obtener más información acerca de oportunidades para participar con GBI, comuníquese con, info@thegbi.org o visite el sitio web de GBI, www.thegbi.org.

Acerca del Global Electronics Council

El Global Electronics Council (GEC) imagina un mundo con tecnología electrónica sostenible que mejore el bienestar de las personas y del planeta. Su misión es acelerar la transformación de los mercados hacia la priorización de los productos y servicios electrónicos más sostenibles.

Como administradores de la ecoetiqueta EPEAT®, establecen estándares globales para la electrónica que permiten a las marcas, sus cadenas de valor y compradores alcanzar ambiciosos objetivos de sostenibilidad. A través de su liderazgo, promoción y la ecoetiqueta EPEAT, el GEC está ayudando a transformar la industria electrónica en una fuerza impulsora para la preservación ambiental y el bienestar global. Para más información visite, gec.org.

CONTACTO CON LOS MEDIOS

