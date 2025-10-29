La Green Building Initiative et le Global Electronics Council s’associent pour faire progresser l’efficacité énergétique des bâtiments dans leur ensemble

PORTLAND, Oregon, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Green Building Initiative (GBI) a annoncé que l’écolabel EPEAT® du Global Electronics Council (GEC) servira de critère supplémentaire pour évaluer la durabilité et l’efficacité des produits dans le cadre des certifications GBI Ascent™ et Green Globes®. Cette alliance renforce le lien entre la durabilité au niveau des produits et la performance au niveau des bâtiments, permettant une évaluation plus holistique de l’efficacité énergétique dans l’environnement bâti.

« Nous sommes heureux de promouvoir EPEAT comme ressource fiable pour les professionnels de l’approvisionnement et les fabricants, afin de soutenir la mise en œuvre et l’utilisation des produits les plus performants du marché », a déclaré Vicki Worden, PDG de la GBI.

« La consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment explose, stimulée par la croissance rapide des centres de données et la demande accrue d’énergie nécessaire au fonctionnement des serveurs, équipements réseau et systèmes de stockage de données qu’ils contiennent », a expliqué Bob Mitchell, PDG du Global Electronics Council. « L’intégration d’EPEAT dans les certifications Green Globes et Ascent garantit que la consommation énergétique, ainsi que tous les autres impacts de durabilité des équipements TIC utilisés dans les centres de données et les bâtiments certifiés GBI, soient minimisés. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration et avons hâte de travailler avec la GBI pour aider ses membres à adopter des équipements TIC enregistrés EPEAT. »

Les certifications Green Globes et Ascent de la GBI sont conçues pour s’aligner sur les normes industrielles et offrir plusieurs voies de conformité, rendant la certification en durabilité plus accessible à un large panel de bâtiments. L’intégration d’EPEAT renforce à la fois la flexibilité et la transparence pour les utilisateurs de Green Globes et d’Ascent, contribuant à réduire les risques tout en atteignant des résultats mesurables. Ensemble, GBI et GEC fournissent aux équipes de projet les moyens d’obtenir des impacts durables plus profonds et quantifiables.

À ce jour, plus de 25 millions de pieds carrés de centres de données ont été certifiés ou sont en cours de certification Green Globes ou Ascent dans 18 États américains et au Canada, soulignant l’ampleur et l’impact des choix durables dans ce secteur en pleine croissance. Les équipements de bureau enregistrés EPEAT, notamment les ordinateurs et équipements d’imagerie, peuvent désormais être utilisés pour répondre aux critères de durabilité au niveau des produits dans d’autres environnements bâtis certifiés GBI.

Aujourd’hui, les centres de données représentent environ 1,5 % de la consommation mondiale d’électricité, utilisée pour alimenter les équipements TIC et les systèmes de refroidissement associés. Ce chiffre est appelé à doubler d’ici à 2030. Le GEC propose des produits enregistrés EPEAT dans plusieurs catégories, dont les serveurs, panneaux solaires et onduleurs, permettant une standardisation et une comparaison entre les produits du marché. Les équipements réseau enregistrés EPEAT devraient être disponibles prochainement, et les systèmes de stockage de données enregistrés EPEAT sont attendus pour l’exercice 2027. La reconnaissance des produits EPEAT dans les centres de données continuera d’améliorer leur performance globale. Les produits enregistrés EPEAT font également l’objet d’une vérification tierce indépendante, garantissant qu’ils respectent des critères contribuant à l’atténuation du changement climatique dans la fabrication des équipements TIC, à la circularité des produits, à l’utilisation de produits chimiques plus sûrs et à des chaînes d’approvisionnement responsables. Ces produits peuvent désormais aussi être utilisés pour répondre aux exigences des critères de Green Globes et Ascent.

La GBI et le GEC partagent une mission commune : accélérer l’adoption de pratiques durables qui réduisent l’impact environnemental et améliorent la performance des bâtiments. En alignant les certifications Green Globes et Ascent de la GBI avec l’écolabel EPEAT® du GEC, les deux organisations privilégient une approche intégrée de la durabilité des bâtiments, permettant aux propriétaires, exploitants et fabricants de prendre des décisions réfléchies en vue de favoriser l’assainissement, l’efficacité et la résilience des bâtiments à travers le monde.

La GBI est une organisation internationale à but non lucratif, accréditée par l’American National Standards Institute (ANSI), dédiée à la réduction des impacts climatiques grâce à l’amélioration du bâti. Fondée en 2004, elle est le fournisseur mondial des programmes d’évaluation et de certification Green Globes®, Ascent™, Journey to Net Zero™ et Federal Guiding Principles Compliance. La GBI délivre également des certifications professionnelles, notamment Green Globes Professional (GGP) et Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Pour en savoir plus ou participer aux activités de la GBI, contactez info@thegbi.org ou consultez le site Web de la GBI www.thegbi.org.

Le Global Electronics Council (GEC) imagine un monde où la technologie électronique durable contribue au bien-être des personnes et de la planète. Sa mission est d’accélérer la transformation des marchés pour privilégier les produits et services électroniques les plus durables.

En tant que gestionnaire de l’écolabel EPEAT®, le GEC établit des normes mondiales pour l’électronique, permettant aux marques, à leurs chaînes de valeur et à leurs clients d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de durabilité. Grâce à son leadership éclairé, à son action de plaidoyer et à l’écolabel EPEAT, le GEC contribue à transformer l’industrie électronique en une force motrice pour la préservation de l’environnement et le bien-être mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gec.org

