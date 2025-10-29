Green Building Initiative ומועצת האלקטרוניקה העולמית משתפות פעולה לקידום יעילות אנרגטית של הבניין כולו

פורטלנד, אורגון, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Green Building Initiative (GBI) הודיעה כי התווית האקולוגית EPEAT® של מועצת האלקטרוניקה העולמית - Global Electronics Council (GEC) תשמש כנתיב נוסף להערכת הקיימות והיעילות של מוצרים תחת אישורי GBI Ascent™ ו-Green Globes®. יישור קו זה מחזק את הקשר בין קיימות ברמת המוצר לביצועים ברמת הבניין, ומאפשר הערכה הוליסטית יותר של יעילות אנרגטית ברחבי הסביבה הבנויה.

"אנו שמחים לקדם את EPEAT כמשאב מהימן עבור אנשי מקצוע ויצרני רכש כדי לתמוך באספקה ובהטמעה של המוצרים היעילים ביותר הזמינים", אמרה ויקי וורדן (Vicki Worden), מנכ"לית GBI.

"האנרגיה שבשימוש בסביבה הבנויה נמצאת במגמת התפוצצות, בהובלת צמיחה מהירה של דאה סנטרים ועלייה בדרישות החשמל להפעלת השרתים, ציוד הרשת וציוד אחסון הנתונים שמשולבים בהם", אמר בוב מיטשל (Bob Mitchell), מנכ"ל Global Electronics Council. "השילוב של EPEAT בתעודות Green Globes ו-Ascent מבטיח שצריכת האנרגיה וכל שאר ההשפעות על קיימות של ציוד ה-ICT בו משתמשים בדאטה סנטרים ובכל הבניינים המאושרים של GBI תמוזער. אנו נרגשים משיתוף הפעולה החדש והמרגש הזה ומצפים לעבוד עם GBI כדי לעזור לחבריהם לאמץ ציוד ICT עם אישור EPEAT".

הסמכות Green Globes ו-Ascent של GBI נועדו ליישר קו עם תקני התעשייה ולהציע מסלולי תאימות מרובים, מה שהופך את הסמכת הקיימות לנגישה יותר למגוון רחב של סוגי מבנים. השילוב של EPEAT מוסיף גמישות ואחריות למשתמשי Green Globes ו-Ascent, ומסייע בהפחתת הסיכון תוך השגת תוצאות מדידות. יחד, GBI ו-GEC מציידים את צוותי הפרויקטים כדי להשיג השפעות קיימות עמוקות ומדידות יותר.

עד כה, למעלה מ-25 מיליון רגל רבוע של מרכזי נתונים הוסמכו או מחפשים הסמכת Green Globes או Ascent ב-18 מדינות וקנדה, מה שמדגיש את ההיקף וההשפעה של בחירות בנות קיימא במגזר הצומח במהירות. כעת ניתן להשתמש בציוד משרדי הרשום ב-EPEAT, כולל מחשבים וציוד הדמיה - כדי לעמוד בקריטריוני הקיימות ברמת המוצר של GBI בסביבות בנויות אחרות.

כיום, מרכזי נתונים מהווים כ-1.5% מצריכת החשמל העולמית המשמשת להפעלת ציוד ICT של מרכזי נתונים ואסטרטגיות קירור נלוות. נתון זה צפוי להכפיל את עצמו עד 2030. GEC מציעה שרתים ופאנלים סולאריים וממירים הרשומים ב-EPEAT בין קטגוריות המוצרים שלה, ומספקת שיטה לסטנדרטיזציה והשוואה בין השוק, וציוד רשת רשום ב-EPEAT צפוי בקרוב. ציוד אחסון נתונים רשום של EPEAT צפוי להיות זמין בשנת הכספים 2027. הכרה במוצרים הרשומים ב-EPEAT במרכזי נתונים תמשיך לשפר את ביצועי מרכז הנתונים. מוצרים הרשומים ב-EPEAT מאומתים גם על-ידי צד שלישי כעומדים בקריטריונים המזרזים את הפחתת שינויי האקלים בתהליך ייצור ה-ICT ומקדמים מעגליות, שימוש בכימיקלים בטוחים יותר ושרשראות אספקה אחראיות. כעת ניתן להשתמש במוצרים משרדיים הרשומים ב-EPEAT גם כדי לסייע בעמידה בדרישות הקריטריונים Green Globes ו-Ascent של GBI.

GBI ו-GEC חולקים משימה להאיץ את האימוץ של פרקטיקות בנות קיימא המפחיתות את ההשפעה הסביבתית ומשפרות את הביצועים. על ידי התאמת הסמכות GBI Green Globes ו-Ascent לתווית האקולוגית EPEAT® של GEC, הארגונים מקדמים גישה משולבת יותר לבניית קיימות - העצמת הבעלים, המפעילים והיצרנים לקבל החלטות מושכלות התורמות לבניינים בריאים, יעילים ועמידים יותר ברחבי העולם.

GBI הוא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח ומפתח תקנים מוסמך של מכון התקנים הלאומי האמריקאי (ANSI) המוקדש להפחתת השפעות האקלים על ידי שיפור הסביבה הבנויה. הארגון, שנוסד ב-2004, הוא הספק העולמי של תוכניות ההערכה וההסמכה של Green Globes®, Ascent™, Journey to Net Zero™ ותוכניות הערכה והסמכה של עקרונות מנחים פדרליים. GBI מנפיקה גם תעודות מקצועיות, כולל Green Globes Professional - מומחה הגלובוס הירוק (GGP) ומומחה ציות לעקרונות מנחים (GPCP). למידע נוסף על הזדמנויות להיות מעורבים ב-GBI, צרו קשר עם info@thegbi.org או בקרו באתר האינטרנט של GBI בכתובת www.thegbi.org.

The Global Electronics Council - מועצת האלקטרוניקה העולמית (GEC) רואה בעיני רוחה עולם עם טכנולוגיה אלקטרונית בת קיימא בלבד המשפרת את רווחתם של אנשים וכדור הארץ. המשימה שלנו היא להאיץ את הטרנספורמציה של השווקים לקראת תעדוף המוצרים והשירותים האלקטרוניים ברי הקיימא ביותר.

כמנהלים של התווית האקולוגית של EPEAT® , אנו קובעים סטנדרטים גלובליים למוצרי אלקטרוניקה המעצימים מותגים, שרשראות הערך שלהם והקונים שלהם להשגת יעדי קיימות שאפתניים. באמצעות מנהיגות מחשבתית, תמיכה והתווית האקולוגית של EPEAT, מועצת GEC עוזרת לעצב מחדש את תעשיית האלקטרוניקה לכוח מניע לשימור הסביבה ולרווחה גלובלית. בקרו בכתובת gec.org למידע נוסף.

