Green Building Initiative dan Global Electronics Council Melakukan Penyelarasan untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Bangunan Secara Keseluruhan

PORTLAND, Oregon, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) mengumumkan bahwa ekolabel EPEAT® dari Global Electronics Council (GEC) akan berfungsi sebagai jalur tambahan untuk mengevaluasi keberlanjutan dan efisiensi produk dalam sertifikasi Ascent™ dan Green Globes® dari GBI. Penyelarasan ini memperkuat hubungan antara keberlanjutan pada tingkat produk dan kinerja tingkat bangunan, yang memungkinkan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap efisiensi energi di seluruh lingkungan binaan.

“Kami senang dapat mempromosikan EPEAT sebagai sumber tepercaya bagi para profesional pengadaan dan produsen untuk mendukung penyediaan serta implementasi produk paling efisien yang tersedia,” ujar Vicki Worden, CEO GBI.

“Penggunaan energi di lingkungan binaan naik drastis, yang didorong oleh pertumbuhan pesat pusat data dan meningkatnya kebutuhan daya untuk mengoperasikan server, peralatan jaringan, serta peralatan penyimpanan data yang ada di dalamnya,” ungkap Bob Mitchell, CEO Global Electronics Council. “Mengintegrasikan EPEAT ke dalam sertifikasi Green Globes dan Ascent memastikan peminimalan penggunaan energi dan seluruh dampak keberlanjutan lainnya dari peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan di pusat data dan semua bangunan bersertifikasi GBI. Kami sangat antusias dengan kolaborasi baru yang menarik ini dan berharap dapat bekerja sama dengan GBI untuk membantu anggotanya mengadopsi peralatan TIK terdaftar EPEAT.”

Sertifikasi Green Globes dan Ascent dari GBI didesain agar selaras dengan standar industri dan menawarkan berbagai jalur kepatuhan, yang menjadikan sertifikasi keberlanjutan lebih mudah diakses oleh berbagai jenis bangunan. Integrasi EPEAT menambah fleksibilitas sekaligus akuntabilitas bagi pengguna Green Globes dan Ascent, yang membantu mereka mengurangi risiko sekaligus mencapai hasil yang terukur. Bersama-sama, GBI dan GEC membekali tim proyek untuk mencapai dampak keberlanjutan yang lebih mendalam dan terukur.

Sejauh ini, lebih dari 25 juta kaki persegi pusat data telah disertifikasi atau sedang mengejar sertifikasi Green Globes atau Ascent di 18 negara bagian dan Kanada. Hal ini menunjukkan besarnya skala dan dampak dari pilihan berkelanjutan di sektor yang berkembang pesat ini. Peralatan kantor terdaftar EPEAT, termasuk komputer dan peralatan pencitraan, kini juga dapat digunakan untuk memenuhi kriteria keberlanjutan tingkat produk GBI di lingkungan binaan lainnya.

Saat ini, pusat data mengonsumsi sekitar 1,5% dari total konsumsi listrik global yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan TIK di pusat data dan strategi pendinginan yang menyertainya. Angka ini diperkirakan akan naik dua kali lipat pada tahun 2030. GEC menawarkan Server serta Panel Surya dan Inverter terdaftar EPEAT sebagai bagian dari kategori produknya, yang menyediakan metode standardisasi dan perbandingan di pasar. Peralatan Jaringan terdaftar EPEAT diperkirakan akan segera tersedia. Peralatan penyimpanan data terdaftar EPEAT diperkirakan juga akan tersedia pada Tahun Fiskal 2027. Pengakuan terhadap produk terdaftar EPEAT di pusat data akan terus meningkatkan kinerja pusat data. Produk terdaftar EPEAT juga diverifikasi oleh pihak ketiga sebagai memenuhi kriteria yang mendorong mitigasi perubahan iklim dalam proses manufaktur TIK serta mendorong sirkularitas, penggunaan bahan kimia yang lebih aman, dan rantai pasokan yang bertanggung jawab. Produk kantor terdaftar EPEAT kini juga dapat digunakan untuk membantu memenuhi persyaratan kriteria sertifikasi Green Globes dan Ascent dari GBI.

GBI dan GEC memiliki misi bersama untuk mempercepat adopsi praktik berkelanjutan yang mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja. Dengan menyelaraskan sertifikasi Green Globes dan Ascent dari GBI dengan ekolabel EPEAT® dari GEC, kedua organisasi ini mendorong pendekatan yang lebih terpadu terhadap keberlanjutan bangunan—mendukung pemilik, operator, dan produsen untuk mengambil pilihan yang tepat yang berkontribusi pada bangunan yang lebih sehat, lebih efisien, dan kokoh di seluruh dunia.

