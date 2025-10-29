グリーン・ビルディング・イニシアチブ (Green Building Initiative) とグローバル・エレクトロニクス・カウンシル (Global Electronics Council)、建物全体のエネルギー効率向上に向けて連携

オレゴン州ポートランド発 , Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- グリーン・ビルディング・イニシアチブ (GBI) は、グローバル・エレクトロニクス・カウンシル (GEC) の環境ラベルEPEAT®が、GBIアセント (GBI Ascent™) およびグリーン・グローブス (Green Globes®) 認証内で製品の持続可能性および効率性を評価するための追加ルートとして採用されることを発表した。この連携は、製品レベルの持続可能性と建物レベルの性能との結びつきを強化し、建築環境全体にわたるエネルギー効率をより包括的に評価できるようにするものである。

GBIの最高経営責任者 (CEO) であるビッキー・ワーデン (Vicki Worden) は次のように述べている。「EPEATを、入札担当者や製造業者が利用できる信頼できるリソースとして推進し、利用可能な最も効率的な製品の提供と導入を支援できることをうれしく思います。」

グローバル・エレクトロニクス・カウンシルの最高経営責任者 (CEO) であるボブ・ミッチェル (Bob Mitchell) は次のように述べている。「建築環境におけるエネルギー使用量は急増しており、その主因はデータセンターの急速な拡大と、それらに収容されるサーバー、ネットワーク機器、データストレージ装置を稼働させるための電力需要の増加にあります。」 「EPEATをグリーン・グローブスおよびアセント認証に統合することで、データセンターおよびすべてのGBI認証建築で使用されるICT機器のエネルギー使用量およびその他すべての持続可能性への影響を最小限に抑えることが可能になります。この新たな連携を大変うれしく思い、GBIと協力して、会員がEPEAT登録ICT機器を採用できるよう支援していくことを楽しみにしています。」

GBIのグリーン・グローブスおよびアセント認証は、業界標準との整合性を図りつつ複数の遵守ルートを提供するよう設計されており、幅広い建物タイプに対して持続可能性認証をより利用しやすいものとしている。EPEATの統合により、グリーン・グローブスおよびアセントの利用者に柔軟性と説明責任の両方が加わり、リスク低減を支援しながら測定可能な成果を達成する。GBIとGECは協力して、プロジェクトチームがより深く測定可能な持続可能性の成果を達成できるよう支援している。

これまでに、18州およびカナダで2,500万平方フィートを超えるデータセンターがグリーン・グローブスまたはアセント認証を取得、または取得に向けて取り組んでおり、この急成長分野における持続可能な選択の規模と影響を示している。また、コンピューターや画像機器を含むEPEAT登録オフィス機器も、他の建築環境においてGBIの製品レベルの持続可能性基準を満たすために利用できるようになった。

現在、データセンターはICT機器およびそれに伴う冷却システムを稼働させるために使用される世界の電力消費量のおよそ1.5%を占めている。この数値は2030年までに倍増すると予測されている。GECは、サーバー、ソーラーパネル、インバーターなどの製品カテゴリにおいてEPEAT登録製品を提供しており、市場内での標準化および比較の手段を提供している。また、EPEAT登録ネットワーク機器もまもなく登場する予定である。EPEAT登録データストレージ機器は2027会計年度に利用可能となる見込みである。データセンターでEPEAT登録製品を採用することにより、今後もデータセンターの性能向上が継続する。EPEAT登録製品は、ICT製造プロセスにおける気候変動緩和を促進し、循環性、安全な化学物質の使用、責任あるサプライチェーンを推進する基準を満たしていることが第三者によって検証されている。また、EPEAT登録オフィス製品は、GBIのグリーン・グローブスおよびアセント認証基準の要件を満たすためにも活用できるようになった。

GBIとGECは、環境への影響を低減し、性能を向上させる持続可能な実践の採用を加速させるという共通の使命を掲げている。GBIのグリーン・グローブスおよびアセント認証をGECの環境ラベルEPEAT®と連携させることで、両組織は建築の持続可能性に対するより統合的なアプローチを推進し、所有者、運営者、製造業者に対し、世界中の建物がより健康的で効率的かつ強靭になるように寄与するための情報に基づいた選択を行えるよう支援している。

GBIについて

GBIは、建築環境の改善を通じて気候への影響を低減することを目的とする国際的非営利団体であり、アメリカ国家規格協会 (ANSI) 認定の規格開発機関である。2004年に設立された同団体は、グリーン・グローブス (Green Globes®)、アセント (Ascent™)、ジャーニー・トゥ・ネット・ゼロ (Journey to Net Zero™)、および連邦ガイディング・プリンシプルズ・コンプライアンス (Guiding Principles Compliance) といった建築評価・認証プログラムの世界的提供者である。またGBIは、グリーン・グローブス・プロフェッショナル (Green Globes Professional) (GGP) およびガイディング・プリンシプルズ・コンプライアンス・プロフェッショナル (Guiding Principles Compliance Professional) (GPCP) などの専門資格も発行している。GBIへの参加機会の詳細については、info@thegbi.orgに問い合わせ、あるいはGBIのウェブサイトwww.thegbi.orgを参照されたい。

グローバル・エレクトロニクス・カウンシルについて

グローバル・エレクトロニクス・カウンシル (GEC) は、人と地球の健全性を高める持続可能な電子技術のみが存在する世界の実現を目指している。同団体の使命は、最も持続可能な電子製品およびサービスを優先する市場への転換を加速させることである。

環境ラベルEPEAT®の管理機関として、GECはブランド、そのバリューチェーンおよび購買者が高い持続可能性目標を達成できるよう支援する、電子機器に関する世界的な基準を策定している。GECは、思想的リーダーシップ、提言活動、そしてEPEAT環境ラベルを通じて、電子機器産業を環境保全と地球規模の幸福促進を牽引する原動力へと再構築することに貢献している。詳しくはgec.orgを参照されたい。

報道関係者向け問い合わせ先

メーガン・ベイカー (Megan Baker)、GBIエンゲージメント担当副社長 (GBI Vice President of Engagement) (971) 256-7174 megan@thegbi.org