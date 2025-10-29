Green Building Initiative와 Global Electronics Council, 건축물 에너지 효율성 발전 위해 인증 체제 연계

오리건주 포틀랜드, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI)가 향후 Global Electronics Council(GEC)의 EPEAT® 친환경 라벨이 GBI Ascent™와 Green Globes® 인증 체제 안에서 제품의 지속 가능성과 효율성을 평가하는 추가 기준으로 활용될 것이라고 발표했다. 이러한 조치는 제품 레벨의 지속 가능성과 건축물 레벨의 성능 간 연결을 강화해 건축 환경 전반에서 에너지 효율성을 더 종합적으로 평가하게 해준다.

GBI CEO 인 Vicki Worden은 다음과 같이 말했다. “우리는 조달 전문가들과 제조사들에게 가장 효율적인 제품의 공급 및 실행에 있어 믿을 수 있는 자원으로 EPEAT를 알릴 수 있어 기쁘다.”

Global Electronics Council의 CEO인 Bob Mitchell은 “데이터 센터가 급격히 성장하고, 그 안에 서버, 네트워크 장비, 데이터 저장 장비를 보관하기 위해 필요한 전력 수요가 증가하면서, 건축 환경에서 에너지 사용량이 폭발적으로 늘어나고 있다. EPEAT를 Green Globes와 Ascent 인증 체제에 통합하면 데이터 센터 및 모든 GBI 인증 건축물에서 사용되는 ICT 장비의 에너지 사용량과 그 밖에 지속 가능성에 영향을 미치는 모든 요소를 최소화할 수 있다. 새로 협력하게 되어 매우 기쁘게 생각하며, GBI 회원사들이 EPEAT 등록 ICT 장비를 도입할 수 있도록 GBI와 협력할 미래를 기대한다”라고 말했다.

GBI의 Green Globes와 Ascent 인증은 산업 표준에 맞춰 설계한 것으로, 여러 컴플라이언스 방법을 제공해 다양한 건축물 유형의 지속 가능성 인증을 용이하게 만들어준다. EPEAT 통합은 Green Globes와 Ascent 사용자에게 유연성과 책임성을 부여해 측정할 수 있는 성과를 달성하는 한편 위험을 낮추는 데 도움을 준다. 이렇게 GBI와 GEC는 프로젝트 팀들이 심도 있고 측정 가능한 지속 가능성을 실현할 수 있도록 함께 지원한다.

지금까지 미국 18개주와 캐나다에서 2,500만 제곱피트가 넘는 면적의 데이터 센터가 Green Globes 또는 Ascent 인증을 획득했거나 획득하기 위한 과정을 밟고 있다. 이는 급성장하는 이 분야에서 지속 가능한 선택지의 규모와 영향력을 보여준다. 앞으로는 컴퓨터와 이미징 장비를 비롯해 EPEAT 등록 사무용 장비도 건축 환경에서 GBI의 제품 레벨 지속 가능성 기준을 충족하는 데 활용이 가능하다.

오늘날 데이터 센터는 세계 전력 소비량의 약 1.5%를 차지한다. 이 사용량은 데이터 센터의 ICT 장비에 전력을 공급하고 냉각 시스템을 가동하는 데 쓰이고 있다. 이 수치는 2030년까지 2배 늘어날 전망이다. GEC는 EPEAT 인증 서버, 태양광 패널, 인버터 등을 제품 카테고리로 소개해 표준화와 시장 내 비교 방법을 제공한다. EPEAT 등록 네트워크 장비도 조만간 포함될 예정이다. EPEAT 등록 데이터 저장 장비는 회계연도 27년도에 확인할 수 있다. 데이터 센터에서 EPEAT 등록 제품을 도입하면 데이터 센터의 성능을 꾸준히 개선할 수 있다. 또한 EPEAT 등록 제품은 ICT 제조 공정에서 기후변화 완화를 촉진하고, 순환성을 제고하고, 안전 화학 물질을 사용하고, 책임감 있는 공급망을 구축하기 위한 기준을 충족하며 제3자 검증을 받기도 했다. 앞으로 EPEAT 등록 사무용 장비는 GBI의 Green Globes와 Ascent 기준 요건을 충족하는 데도 활용이 가능하다.

GBI와 GEC는 환경에 미치는 영향을 줄이고 성능을 향상하기 위해 지속 가능한 관행의 도입을 가속화하자는 목표를 공유한다. 두 기관은 GBI의 Green Globes와 Ascent 인증 체계를 GEC의 EPEAT® 친환경 레벨과 연계하면서 건축 지속 가능성에 좀 더 통합적으로 접근하고 있다. 이를 통해 전 세계의 건축물 소유주, 운영사, 제조사가 정보에 기반한 선택을 내려 좀 더 건강하고 효율적이며 회복 탄력적인 건축물을 만드는 데 기여할 수 있다.

GBI 소개

GBI는 건축 환경을 개선해 기후 영향을 줄이는 데 전념하는 국제 비영리기관이자 미국 국가표준협회(ANSI) 공인 표준 개발 기관이다. 2004년에 설립된 이 단체는 Green Globes®, Ascent™, Journey to Net Zero™를 비롯해 연방 세부지침 준수 건축물 평가 및 인증 프로그램을 세계에 제공하고 있다. GBI는 또한 Green Globes Professional(GGP), Guiding Principles Compliance Professional(GPCP) 등 전문 자격증을 발급하는 기관이다. GBI에 참여하고 싶다면 info@thegbi.org로 연락하거나 GBI 웹사이트(www.thegbi.org)를 방문해 자세한 정보를 확인할 수 있다.

Global Electronics Council 소개

Global Electronics Council(GEC)는 인간과 지구의 행복을 증진하는 지속 가능한 전자 기술만이 존재하는 세상을 꿈꾼다. 이 단체의 목표는 시장이 최고로 지속 가능한 전자제품과 서비스를 우선시하도록 변화를 가속화하는 것이다.

GEC는 EPEAT® 친환경 라벨의 관리 기관으로, 브랜드와 브랜드의 가치 사슬, 나아가 구매자들이 야심 찬 지속 가능성 목표를 이룰 수 있도록 돕는 글로벌 전자제품 기준을 수립한다. GEC는 앞서가는 생각, 옹호 활동, EPEAT 친환경 라벨을 통해 전자제품 업계를 환경 보호 및 글로벌 웰빙의 원동력으로 재편하는 데 기여하고 있다. 더 많은 정보는 웹사이트(gec.org)에서 확인할 수 있다.

미디어 문의

Megan Baker, GBI 협력 총괄 부사장, (971) 256-7174 megan@thegbi.org