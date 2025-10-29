Green Building Initiative dan Global Electronics Council Bekerjasama untuk Memajukan Kecekapan Tenaga Bangunan Secara Menyeluruh

PORTLAND, Oregon, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) telah mengumumkan bahawa label ekologi EPEAT® daripada Global Electronics Council (GEC) akan berfungsi sebagai laluan tambahan untuk menilai kemampanan dan kecekapan produk dalam pensijilan Ascent™ dan Green Globes® oleh GBI. Kerjasama ini memperkukuh hubungan antara kemampanan di peringkat produk dan prestasi di peringkat bangunan, membolehkan penilaian kecekapan tenaga yang lebih menyeluruh merentasi persekitaran binaan.

“Kami berbesar hati untuk mempromosikan EPEAT sebagai sumber yang dipercayai bagi para profesional perolehan dan pengeluar dalam menyokong penyampaian dan pelaksanaan produk paling cekap yang tersedia,” kata Vicki Worden, Ketua Pegawai Eksekutif GBI.

“Penggunaan tenaga dalam persekitaran binaan meningkat dengan pesat, didorong oleh pertumbuhan pesat pusat data dan peningkatan permintaan kuasa untuk mengendalikan pelayan, peranti rangkaian serta kelengkapan storan data yang ditempatkan di dalamnya,” kata Bob Mitchell, Ketua Pegawai Eksekutif Global Electronics Council. “Mengintegrasikan EPEAT ke dalam pensijilan Green Globes dan Ascent memastikan penggunaan tenaga dan semua kesan kemampanan lain daripada peralatan ICT yang digunakan dalam pusat data dan semua bangunan yang diperakui GBI dapat diminimumkan. Kami amat teruja dengan kerjasama baharu yang menarik ini dan tidak sabar untuk bekerjasama dengan GBI bagi membantu ahli mereka menggunakan peralatan ICT yang berdaftar dengan EPEAT.”

Pensijilan Green Globes dan Ascent oleh GBI direka bentuk agar selaras dengan piawaian industri serta menyediakan pelbagai laluan pematuhan untuk memudahkan akses kepada pensijilan kemampanan bagi pelbagai jenis bangunan. Integrasi EPEAT menambah fleksibiliti dan akauntabiliti kepada pengguna Green Globes dan Ascent, membantu mengurangkan risiko sambil mencapai hasil yang boleh diukur. Bersama-sama, GBI dan GEC memperkasakan pasukan projek untuk mencapai impak kemampanan yang lebih mendalam dan boleh diukur.

Setakat ini, lebih daripada 25 juta kaki persegi pusat data telah diperakui atau sedang dalam proses mendapatkan pensijilan Green Globes atau Ascent di 18 negeri dan Kanada, sekali gus menyerlahkan skala serta impak pilihan mampan dalam sektor yang berkembang pesat ini. Peralatan pejabat yang didaftarkan dengan EPEAT, termasuk komputer dan peralatan pengimejan, kini juga boleh digunakan untuk memenuhi kriteria kemampanan di peringkat produk bagi persekitaran binaan lain di bawah GBI.

Pada masa ini, pusat data menyumbang kira-kira 1.5% daripada penggunaan elektrik global yang digunakan untuk menggerakkan peralatan ICT pusat data dan strategi penyejukan yang berkaitan. Angka ini dijangka meningkat dua kali ganda menjelang tahun 2030. GEC menawarkan Pelayan, Panel Solar dan Inverter yang didaftarkan dengan EPEAT sebagai sebahagian daripada kategori produknya, menyediakan kaedah penyeragaman serta perbandingan dalam pasaran. Peralatan rangkaian yang didaftarkan dengan EPEAT dijangka akan tersedia tidak lama lagi. Peralatan storan data yang berdaftar dengan EPEAT dijangka akan tersedia pada tahun fiskal 2027. Pengiktirafan produk yang didaftarkan dengan EPEAT dalam pusat data akan terus meningkatkan prestasi dan kecekapan operasi pusat data. Produk yang didaftarkan dengan EPEAT juga disahkan oleh pihak ketiga sebagai memenuhi kriteria yang menyokong mitigasi perubahan iklim dalam proses pembuatan ICT serta memajukan ekonomi kitaran, penggunaan bahan kimia yang lebih selamat dan rantaian bekalan yang bertanggungjawab. Produk pejabat yang didaftarkan dengan EPEAT kini juga boleh digunakan untuk membantu memenuhi keperluan kriteria pensijilan Green Globes dan Ascent oleh GBI.

GBI dan GEC berkongsi misi untuk mempercepatkan penerimaan amalan mampan yang dapat mengurangkan kesan terhadap alam sekitar serta meningkatkan prestasi organisasi. Dengan menyelaraskan pensijilan Green Globes dan Ascent oleh GBI dengan label ekologi EPEAT® daripada GEC, kedua-dua organisasi ini memajukan pendekatan yang lebih bersepadu terhadap kemampanan bangunan—memperkasa pemilik, pengendali, dan pengeluar untuk membuat pilihan yang bijak yang menyumbang kepada pembangunan bangunan lebih sihat, cekap dan berdaya tahan di seluruh dunia.

Perihal GBI

GBI ialah sebuah pertubuhan bukan berasaskan keuntungan antarabangsa dan American National Standards Institute (ANSI) Accredited Standards Developer yang berdedikasi untuk mengurangkan kesan perubahan iklim melalui penambahbaikan persekitaran binaan. Ditubuhkan pada tahun 2004, organisasi ini merupakan penyedia global bagi program penilaian dan pensijilan bangunan seperti Green Globes®, Ascent™, Journey to Net Zero™ serta Guiding Principles Compliance persekutuan. GBI juga menawarkan kelayakan profesional, termasuk Green Globes Professional (GGP) dan Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peluang untuk terlibat bersama GBI, sila hubungi info@thegbi.org atau layari laman web GBI di www.thegbi.org.

Perihal Global Electronics Council

Global Electronics Council (GEC) membayangkan sebuah dunia yang hanya dipenuhi dengan teknologi elektronik mampan yang mempertingkatkan kesejahteraan manusia dan alam sekitar. Misi kami adalah untuk mempercepatkan transformasi pasaran ke arah mengutamakan produk dan perkhidmatan elektronik yang paling mampan.

Sebagai penjaga label ekologi EPEAT®, kami menetapkan piawaian global bagi elektronik yang memperkasakan jenama, rantaian nilai dan pembeli mereka untuk mencapai matlamat kemampanan yang progresif serta berwawasan. Melalui kepimpinan pemikiran, advokasi dan label ekologi EPEAT, GEC membantu membentuk semula industri elektronik menjadi pemacu utama pemeliharaan alam sekitar dan kesejahteraan global. Layari gec.org untuk maklumat lanjut.

