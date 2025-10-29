Green Building Initiative 與 Global Electronics Council 合力提升整體建築能源效率

俄勒岡州波特蘭市, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) 宣佈，Global Electronics Council (GEC) 的 EPEAT® 環保標籤將成為評估 GBI Ascent™ 及 Green Globes® 認證中產品可持續發展及效率的附加途徑。 是次合作強化了產品層面可持續發展與建築層面表現之間的關聯，為整體建築環境提供更全面的能源效率評估框架。

GBI 行政總裁 Vicki Worden 指出：「我們欣然推廣 EPEAT 作為採購專家及製造商的可靠資源，以支持現有最高效率產品的供應及應用。」

Global Electronics Council 行政總裁 Bob Mitchell 表示：「建築環境中的能源消耗正在急升，這歸因於數據中心快速擴張，以及其伺服器、網絡設備及數據儲存設備運作的需電力需求不斷增加。 透過將 EPEAT 整合至 Green Globes 及 Ascent 認證，有助確保數據中心及所有 GBI 認證建築中所使用的資訊及通訊科技 (ICT) 設備，在能源使用及其他可持續發展影響方面均減至最小。 我們對這次振奮人心的新合作計劃感到欣喜，並期待與 GBI 攜手協助其會員採用 EPEAT 註冊 ICT 設備。」

GBI 的 Green Globes 及 Ascent 認證旨在滿足行業標準，並提供多種合規途徑，使各類建築更能方便取得可持續發展認證。 EPEAT 的整合為 Green Globes 及 Ascent 用戶提升靈活彈性並加強責任機制，有助降低風險，同時達成可衡量的成果。 GBI 與 GEC 正共同支援項目團隊，以實現更深入、可衡量的可持續發展影響。

至今已有超過 2,500 萬平方呎數據中心在 18 個州及加拿大獲得認證或正在申請 Green Globes 或 Ascent 認證，彰顯這個快速增長行業中可持續發展選擇的規模及影響力卓越出眾。 EPEAT 註冊辦公室設備（包括電腦及影像設備）現在亦可應用於滿足 GBI 在其他建築環境中的產品級別可持續發展準則。

目前，數據中心約佔全球電力消耗的 1.5%，這些電力用於驅動數據中心 ICT 設備及相應冷卻策略。 推算此數據將在 2030 年或之前增長一倍。 GEC 在其產品類別中提供 EPEAT 註冊伺服器、太陽能板及逆變器，為市場提供標準化及比較方法，而 EPEAT 註冊網絡設備亦預計快將面世。 EPEAT 註冊數據儲存設備預計將於 2027 財政年度推出。 認可數據中心內的 EPEAT 註冊產品，將有助持續改善數據中心的表現。 EPEAT 註冊產品也經第三方驗證符合相關準則，這些準則促進 ICT 製造過程中的氣候變化緩解，並推進循環利用，使用更安全的化學品，並完善負責任的供應鏈。 此外，EPEAT 註冊辦公室產品現在亦可協助符合 GBI 的 Green Globes 及 Ascent 準則要求。

GBI 和 GEC 秉持相同使命，致力加快採納可減少環境影響並提升性能的可持續發展實踐方案。 透過將 GBI Green Globes 和 Ascent 認證與 GEC 的 EPEAT® 環保標籤互相銜接，兩大機構正推動更全面的建築可持續發展模式，讓東主、營運者及生產商決策作出明智決定，促成締造更健康高效且適應力強的全球建築環境。

關於 GBI

GBI 是國際非牟利組織及 American National Standards Institute (ANSI) 認可標準制定者，致力透過改善建築環境來減少氣候影響。 機構於 2004 年成立，是全球 Green Globes®、Ascent™、Journey to Net Zero™ 及聯邦指導原則合規建築評估與認證計劃的供應商。 GBI 同時頒發專業資格認證，包括 Green Globes 專業人員（Green Globes Professional，簡稱 GGP）及指導原則合規專業人員（Guiding Principles Compliance Professional，簡稱 GPCP）。 若要進一步了解參與 GBI 的機會，請聯絡 info@thegbi.org 或瀏覽 GBI 網站 www.thegbi.org。

關於 Global Electronics Council

Global Electronics Council (GEC) 秉持宏大願景，致力實現單以可持續電子技術促進人類與地球福祉的未來。 我們的使命是加速市場轉型，推動優先選用最符合可持續發展原則的電子產品及服務。

身為 EPEAT® 環保標籤的監管機構，我們建立電子業界國際標準，協助品牌、其價值鏈及買家達成宏大的可持續發展目標。 透過我們的思想領導、倡議工作及 EPEAT 環保標籤，GEC 正協助將電子產業轉型成守護環境與促進全球健康的強大動力。 欲了解更多有關資訊，請瀏覽 gec.org。

媒體聯絡人

GBI 合作拓展副總裁 Megan Baker，(971) 256-7174 megan@thegbi.org