Hepsor AS 2025 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2025. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 8,8 miljonit eurot (III kvartal 2024: 20,4 miljonit eurot) ja aruandeaasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 30,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: 27,9 miljonit eurot). 2025. aasta esimese üheksa kuuga oleme klientidele üle andnud 119 kodu (9 kuud 2024: 142 kodu), millest III kvartalis 17 kodu (III kvartal 2024: 96 kodu).

Kontserni kolmanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1,2 miljonit eurot (III kvartal 2024: 2,7 miljonit eurot), sealhulgas emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot (III kvartal 2024: 1,4 miljonit eurot) ja kontserni üheksa kuu puhaskasum oli 1,5 miljonit eurot (9 kuud 2024: 1,2 miljonit eurot) sellest emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: puhaskahjum 0,2 miljonit eurot).

Aruandeperioodi majandustulemusi mõjutas oluliselt Paevälja 5, 7 ja 9 ning Narva mnt 150 ja 150a kinnistute müük kontserni 50% osalusega ühisettevõttele Hepsor SOF OÜ. Tehingute kogumaksumus oli 9,0 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks. Tehingudest realiseerus teises ja kolmandas kvartalis kasumit 1,8 miljonit eurot. Ülejäänud kinnistute müügist saadav kasum realiseerub arendusprojekti lõppfaasis vastavalt korterite müügitempole.

08. oktoobril teavitas Hepsor, et valmistab koostöös LHV Pangaga ette võlakirjaprogrammi ning plaanib viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamise, võlakirjade pakkumise alguse ja tingimuste kohta anname teavet edaspidi.

21. mail toimunud Hepsori aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta aktsionäridele 2025. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 0,26 eurot aktsia kohta kokku 1,0 miljon eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja käesoleva aasta 19. augustil. Dividendimaksega kaasnev tulumaksukulu oli 0,3 miljonit eurot.

Elukondlikud arendusprojektid

2025. kolmandas kvartalis lisandus Hepsori arendusportfelli elamuarendusprojekt Riias, aadressil Starta 17, kuhu on kavas mitmes etapis rajada 255 uut kodu.

Seisuga 30. september 2025 on kontsernil müügis kokku 10 elamuarendusprojekti, millest viis on valminud ning viis on kas ehitusfaasis või mille ehitusega on plaanis alustada veel 2025. aastal. Valminud elamuarendusprojektides on kokku rajatud 355 uut kodu ja 453 m² äripinda. Aruandekuupäeva seisuga on neist müüdud (asjaõiguslepingute või broneerimislepingutega) 87% ehk 309 kodu. Vaatamata majanduskeskkonnast tulenevale tarbijate ebakindlusele on nõudlus kontserni arendusprojektide järele püsinud stabiilsena, mis näitab klientide jätkuvat usaldust meie arenduste vastu.

Seisuga 30.09.2025 on kontsernil ehituses 374 uut kodu, millest 173 kodu Lätis ja 201 kodu Eestis.

Ärikinnisvara

2024. aastal alustasime Riias aadressil Ulbrokas 34, mitmefunktsioonilise ärihoone StokOfiss U34 ehitust. Hoone üüripind on 8 740 m2. Juulis 2025. aastal väljastati hoonele osaline kasutusluba. Seisuga 30.09.2025 on üürilepingute kaetud 70% kogu üüritavast pinnast. Seisuga 30.09.2025 on Hepsori valmis ärikinnisvara portfellist üürilepingutega kaetud 80% kogu üüritavast pinnast.

Kanada

Hepsori Kanada äritegevuseks on arendusprojektidele detailplaneeringu toestamine ja seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine. Seisuga 30.09.2025 on kontsern investeerinud viite arendusprojekti. 2025. aasta augustis jõustus Toronto linnavolikogu otsus, millega anti ehitusõigus esimesele Hepsori, Weston Roadi nimelisele arendusprojektile. Toronto linnavolikogu otsus näeb ette kahe 35- ja 39-korruselise kortermaja rajamist. Detailplaneeringu käigus õnnestus tõsta ehitusmahtu  27 000 m2-ilt 62 000 m2-ni.

Tulevikuvaade

2025. aasta neljandas kvartalis alustame kahe arendusprojekti ehitusega Riia linnas:

  • Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil Ganibu Dambis 17a, kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekt;
  • Kirsu Kalna Majas elamuarendusprojekt – käesoleva aasta kolmandas kvartalis alustasime arendusprojekti eelmüügiga ning neljandas kvartalis on kavas alustada kahe kortermaja ehitusega aadressil Eiženijas iela 18, kokku 54 kodu.

2026. aasta esimesel poolaastal on kavas alustada nelja uue arendusprojekti ehitust – Eestis kahe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga ning Lätis ühe elamuarendusprojektiga:

  • V7 elamuarendusprojekt, aadressil Võistluse 7, Tallinn – Hepsori esimene puitkandekonstruktsiooniga kaheksa korteriga elamu.
  • Paevälja kvartal I etapp – 2026. aasta teises kvartalis plaanime alustada 93 korteri ja 918 m2 äripinna ehitust aadressil Paevälja 5, 7, 9.
  • Rae vallas, aadressil Vana-Tartu mnt 49, alustame Peetri ärikeskuse ehitust. Hoonesse on planeeritud 3 551 m² üüritavat pinda, millest 88% on juba üürilepingutega kaetud.
  • Riias, aadressil Starta 17, alustame elamuarendusprojekti ehitust, mille käigus valmib mitmes etapis kokku 255 uut kodu.

Hepsor teavitab, et plaanib 13. novembril Eestis ja 14. novembril Lätis sügistalvist investorkohtumist, kus ettevõtte juht Martti Krass annab ülevaate majandustulemustest, arendusportfellist ning ettevõtte kavandatavatest investeeringutest ja võlakirjaprogrammist. Osaleda võivad kõik soovijad, andes oma osalusest märku meedia@hepsor.ee.

Täispika 2025 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:

https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes30.09.202531.12.202430.09.2024
    
Varad   
Käibevarad   
Raha ja raha ekvivalendid1 8676 2496 830
Nõuded ja ettemaksed1 7967612 054
Lühiajalised laenunõuded0200511
Varud53 99464 14177 000
Käibevarad kokku57 65771 35186 395
Põhivarad   
Materiaalne põhivara274288138
Immateriaalne põhivara123
Kinnisvarainvesteering7 9807 9800
Finantsinvesteeringud7 5506 4244 293
Investeeringud ühisettevõtetesse100
Pikaajalised laenunõuded6 5722 4282 302
Muud pikaajalised nõuded631340311
Põhivarad kokku23 00917 4627 047
Varad kokku80 66688 81393 442
Kohustised ja omakapital   
Lühiajalised kohustised   
Lühiajalised laenukohustised8 19223 33624 726
Lühiajalised rendikohustised135235
Ettemaksed klientidelt1 211724940
Võlad tarnijatele ja muud võlad5 2556 5428 715
Lühiajalised kohustised kokku14 67130 65434 416
Pikaajalised kohustised   
Pikaajalised laenukohustised36 72031 35232 571
Pikaajalised rendikohustised16216229
Muud pikaajalised kohustised7 5004 6354 340
Pikaajalised kohustised kokku44 38236 14936 940
Kohustised kokku59 05366 80371 356
Omakapital   
Aktsiakapital3 9133 8553 855
Ülekurss8 9178 9178 917
Reservkapital385385385
Jaotamata kasum8 3988 8538 929
Omakapital kokku21 61322 01022 086
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku21 32320 91220 664
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku2901 0981 422
Kohustised ja omakapital kokku80 66688 81393 442


Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes9 kuud 20259 kuud 2024III kvartal 2025III kvartal 2024
     
Müügitulu30 88827 8558 82520 433
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-25 946-23 624-6 743-16 579
Brutokasum4 9424 2312 0823 854
Turustuskulud (-)-676-603-228-213
Üldhalduskulud (-)-1 356-1 342-438-453
Muud äritulud3148423214
Muud ärikulud (-)-211-36-45-12
Ärikasum/-kahjum3 0132 3341 6033 190
Finantstulud32226216561
Finantskulud (-)-1 527-1 419-525-548
Kasum enne tulumaksu1 8081 1771 2432 703
Tulumaks-283000
Aruandeperioodi puhaskasum1 5251 1771 2432 703
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis937-1551 1331 371
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis5881 3321101 332
     
Koondkasum/- kahjum    
Omanikuvahetusega seotud muutused-8176-810
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus-534-1 203-106-1 203
Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel-375-130-83-130
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku-990-1 257-270-1 333
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis418-174759-130
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis-1 408-1 083-1 029-1 203
     
Aruandeperioodi koondkasum kokku535-809731 370
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis1 355-3291 8921 241
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis-820249-919129
     
Kasum aktsia kohta    
    Tava (eurot aktsia kohta)0,240,590,290,36
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,240,590,290,36


Martti Krass
Juhatuse liige
Telefon: +372 5692 4919
e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.


