Hepsor AS 2025 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2025. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 8,8 miljonit eurot (III kvartal 2024: 20,4 miljonit eurot) ja aruandeaasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 30,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: 27,9 miljonit eurot). 2025. aasta esimese üheksa kuuga oleme klientidele üle andnud 119 kodu (9 kuud 2024: 142 kodu), millest III kvartalis 17 kodu (III kvartal 2024: 96 kodu).
Kontserni kolmanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1,2 miljonit eurot (III kvartal 2024: 2,7 miljonit eurot), sealhulgas emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot (III kvartal 2024: 1,4 miljonit eurot) ja kontserni üheksa kuu puhaskasum oli 1,5 miljonit eurot (9 kuud 2024: 1,2 miljonit eurot) sellest emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: puhaskahjum 0,2 miljonit eurot).
Aruandeperioodi majandustulemusi mõjutas oluliselt Paevälja 5, 7 ja 9 ning Narva mnt 150 ja 150a kinnistute müük kontserni 50% osalusega ühisettevõttele Hepsor SOF OÜ. Tehingute kogumaksumus oli 9,0 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks. Tehingudest realiseerus teises ja kolmandas kvartalis kasumit 1,8 miljonit eurot. Ülejäänud kinnistute müügist saadav kasum realiseerub arendusprojekti lõppfaasis vastavalt korterite müügitempole.
08. oktoobril teavitas Hepsor, et valmistab koostöös LHV Pangaga ette võlakirjaprogrammi ning plaanib viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamise, võlakirjade pakkumise alguse ja tingimuste kohta anname teavet edaspidi.
21. mail toimunud Hepsori aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta aktsionäridele 2025. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 0,26 eurot aktsia kohta kokku 1,0 miljon eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja käesoleva aasta 19. augustil. Dividendimaksega kaasnev tulumaksukulu oli 0,3 miljonit eurot.
Elukondlikud arendusprojektid
2025. kolmandas kvartalis lisandus Hepsori arendusportfelli elamuarendusprojekt Riias, aadressil Starta 17, kuhu on kavas mitmes etapis rajada 255 uut kodu.
Seisuga 30. september 2025 on kontsernil müügis kokku 10 elamuarendusprojekti, millest viis on valminud ning viis on kas ehitusfaasis või mille ehitusega on plaanis alustada veel 2025. aastal. Valminud elamuarendusprojektides on kokku rajatud 355 uut kodu ja 453 m² äripinda. Aruandekuupäeva seisuga on neist müüdud (asjaõiguslepingute või broneerimislepingutega) 87% ehk 309 kodu. Vaatamata majanduskeskkonnast tulenevale tarbijate ebakindlusele on nõudlus kontserni arendusprojektide järele püsinud stabiilsena, mis näitab klientide jätkuvat usaldust meie arenduste vastu.
Seisuga 30.09.2025 on kontsernil ehituses 374 uut kodu, millest 173 kodu Lätis ja 201 kodu Eestis.
Ärikinnisvara
2024. aastal alustasime Riias aadressil Ulbrokas 34, mitmefunktsioonilise ärihoone StokOfiss U34 ehitust. Hoone üüripind on 8 740 m2. Juulis 2025. aastal väljastati hoonele osaline kasutusluba. Seisuga 30.09.2025 on üürilepingute kaetud 70% kogu üüritavast pinnast. Seisuga 30.09.2025 on Hepsori valmis ärikinnisvara portfellist üürilepingutega kaetud 80% kogu üüritavast pinnast.
Kanada
Hepsori Kanada äritegevuseks on arendusprojektidele detailplaneeringu toestamine ja seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine. Seisuga 30.09.2025 on kontsern investeerinud viite arendusprojekti. 2025. aasta augustis jõustus Toronto linnavolikogu otsus, millega anti ehitusõigus esimesele Hepsori, Weston Roadi nimelisele arendusprojektile. Toronto linnavolikogu otsus näeb ette kahe 35- ja 39-korruselise kortermaja rajamist. Detailplaneeringu käigus õnnestus tõsta ehitusmahtu 27 000 m2-ilt 62 000 m2-ni.
Tulevikuvaade
2025. aasta neljandas kvartalis alustame kahe arendusprojekti ehitusega Riia linnas:
- Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil Ganibu Dambis 17a, kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekt;
- Kirsu Kalna Majas elamuarendusprojekt – käesoleva aasta kolmandas kvartalis alustasime arendusprojekti eelmüügiga ning neljandas kvartalis on kavas alustada kahe kortermaja ehitusega aadressil Eiženijas iela 18, kokku 54 kodu.
2026. aasta esimesel poolaastal on kavas alustada nelja uue arendusprojekti ehitust – Eestis kahe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga ning Lätis ühe elamuarendusprojektiga:
- V7 elamuarendusprojekt, aadressil Võistluse 7, Tallinn – Hepsori esimene puitkandekonstruktsiooniga kaheksa korteriga elamu.
- Paevälja kvartal I etapp – 2026. aasta teises kvartalis plaanime alustada 93 korteri ja 918 m2 äripinna ehitust aadressil Paevälja 5, 7, 9.
- Rae vallas, aadressil Vana-Tartu mnt 49, alustame Peetri ärikeskuse ehitust. Hoonesse on planeeritud 3 551 m² üüritavat pinda, millest 88% on juba üürilepingutega kaetud.
- Riias, aadressil Starta 17, alustame elamuarendusprojekti ehitust, mille käigus valmib mitmes etapis kokku 255 uut kodu.
Hepsor teavitab, et plaanib 13. novembril Eestis ja 14. novembril Lätis sügistalvist investorkohtumist, kus ettevõtte juht Martti Krass annab ülevaate majandustulemustest, arendusportfellist ning ettevõtte kavandatavatest investeeringutest ja võlakirjaprogrammist. Osaleda võivad kõik soovijad, andes oma osalusest märku meedia@hepsor.ee.
Täispika 2025 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:
https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|tuhandetes eurodes
|30.09.2025
|31.12.2024
|30.09.2024
|Varad
|Käibevarad
|Raha ja raha ekvivalendid
|1 867
|6 249
|6 830
|Nõuded ja ettemaksed
|1 796
|761
|2 054
|Lühiajalised laenunõuded
|0
|200
|511
|Varud
|53 994
|64 141
|77 000
|Käibevarad kokku
|57 657
|71 351
|86 395
|Põhivarad
|Materiaalne põhivara
|274
|288
|138
|Immateriaalne põhivara
|1
|2
|3
|Kinnisvarainvesteering
|7 980
|7 980
|0
|Finantsinvesteeringud
|7 550
|6 424
|4 293
|Investeeringud ühisettevõtetesse
|1
|0
|0
|Pikaajalised laenunõuded
|6 572
|2 428
|2 302
|Muud pikaajalised nõuded
|631
|340
|311
|Põhivarad kokku
|23 009
|17 462
|7 047
|Varad kokku
|80 666
|88 813
|93 442
|Kohustised ja omakapital
|Lühiajalised kohustised
|Lühiajalised laenukohustised
|8 192
|23 336
|24 726
|Lühiajalised rendikohustised
|13
|52
|35
|Ettemaksed klientidelt
|1 211
|724
|940
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|5 255
|6 542
|8 715
|Lühiajalised kohustised kokku
|14 671
|30 654
|34 416
|Pikaajalised kohustised
|Pikaajalised laenukohustised
|36 720
|31 352
|32 571
|Pikaajalised rendikohustised
|162
|162
|29
|Muud pikaajalised kohustised
|7 500
|4 635
|4 340
|Pikaajalised kohustised kokku
|44 382
|36 149
|36 940
|Kohustised kokku
|59 053
|66 803
|71 356
|Omakapital
|Aktsiakapital
|3 913
|3 855
|3 855
|Ülekurss
|8 917
|8 917
|8 917
|Reservkapital
|385
|385
|385
|Jaotamata kasum
|8 398
|8 853
|8 929
|Omakapital kokku
|21 613
|22 010
|22 086
|sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
|21 323
|20 912
|20 664
|sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku
|290
|1 098
|1 422
|Kohustised ja omakapital kokku
|80 666
|88 813
|93 442
Konsolideeritud koondkasumi aruanne
|tuhandetes eurodes
|9 kuud 2025
|9 kuud 2024
|III kvartal 2025
|III kvartal 2024
|Müügitulu
|30 888
|27 855
|8 825
|20 433
|Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)
|-25 946
|-23 624
|-6 743
|-16 579
|Brutokasum
|4 942
|4 231
|2 082
|3 854
|Turustuskulud (-)
|-676
|-603
|-228
|-213
|Üldhalduskulud (-)
|-1 356
|-1 342
|-438
|-453
|Muud äritulud
|314
|84
|232
|14
|Muud ärikulud (-)
|-211
|-36
|-45
|-12
|Ärikasum/-kahjum
|3 013
|2 334
|1 603
|3 190
|Finantstulud
|322
|262
|165
|61
|Finantskulud (-)
|-1 527
|-1 419
|-525
|-548
|Kasum enne tulumaksu
|1 808
|1 177
|1 243
|2 703
|Tulumaks
|-283
|0
|0
|0
|Aruandeperioodi puhaskasum
|1 525
|1 177
|1 243
|2 703
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis
|937
|-155
|1 133
|1 371
|Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis
|588
|1 332
|110
|1 332
|Koondkasum/- kahjum
|Omanikuvahetusega seotud muutused
|-81
|76
|-81
|0
|Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus
|-534
|-1 203
|-106
|-1 203
|Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel
|-375
|-130
|-83
|-130
|Aruandeperioodi muu koondkasum kokku
|-990
|-1 257
|-270
|-1 333
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis
|418
|-174
|759
|-130
|Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis
|-1 408
|-1 083
|-1 029
|-1 203
|Aruandeperioodi koondkasum kokku
|535
|-80
|973
|1 370
|Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis
|1 355
|-329
|1 892
|1 241
|Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis
|-820
|249
|-919
|129
|Kasum aktsia kohta
|Tava (eurot aktsia kohta)
|0,24
|0,59
|0,29
|0,36
|Lahustatud (eurot aktsia kohta)
|0,24
|0,59
|0,29
|0,36
Martti Krass
Juhatuse liige
Telefon: +372 5692 4919
e-post: martti@hepsor.ee
Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.