Hepsor AS 2025 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2025. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 8,8 miljonit eurot (III kvartal 2024: 20,4 miljonit eurot) ja aruandeaasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 30,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: 27,9 miljonit eurot). 2025. aasta esimese üheksa kuuga oleme klientidele üle andnud 119 kodu (9 kuud 2024: 142 kodu), millest III kvartalis 17 kodu (III kvartal 2024: 96 kodu).

Kontserni kolmanda kvartali puhaskasumiks kujunes 1,2 miljonit eurot (III kvartal 2024: 2,7 miljonit eurot), sealhulgas emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot (III kvartal 2024: 1,4 miljonit eurot) ja kontserni üheksa kuu puhaskasum oli 1,5 miljonit eurot (9 kuud 2024: 1,2 miljonit eurot) sellest emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot (9 kuud 2024: puhaskahjum 0,2 miljonit eurot).

Aruandeperioodi majandustulemusi mõjutas oluliselt Paevälja 5, 7 ja 9 ning Narva mnt 150 ja 150a kinnistute müük kontserni 50% osalusega ühisettevõttele Hepsor SOF OÜ. Tehingute kogumaksumus oli 9,0 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks. Tehingudest realiseerus teises ja kolmandas kvartalis kasumit 1,8 miljonit eurot. Ülejäänud kinnistute müügist saadav kasum realiseerub arendusprojekti lõppfaasis vastavalt korterite müügitempole.

08. oktoobril teavitas Hepsor, et valmistab koostöös LHV Pangaga ette võlakirjaprogrammi ning plaanib viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamise, võlakirjade pakkumise alguse ja tingimuste kohta anname teavet edaspidi.

21. mail toimunud Hepsori aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta aktsionäridele 2025. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 0,26 eurot aktsia kohta kokku 1,0 miljon eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja käesoleva aasta 19. augustil. Dividendimaksega kaasnev tulumaksukulu oli 0,3 miljonit eurot.

Elukondlikud arendusprojektid

2025. kolmandas kvartalis lisandus Hepsori arendusportfelli elamuarendusprojekt Riias, aadressil Starta 17, kuhu on kavas mitmes etapis rajada 255 uut kodu.

Seisuga 30. september 2025 on kontsernil müügis kokku 10 elamuarendusprojekti, millest viis on valminud ning viis on kas ehitusfaasis või mille ehitusega on plaanis alustada veel 2025. aastal. Valminud elamuarendusprojektides on kokku rajatud 355 uut kodu ja 453 m² äripinda. Aruandekuupäeva seisuga on neist müüdud (asjaõiguslepingute või broneerimislepingutega) 87% ehk 309 kodu. Vaatamata majanduskeskkonnast tulenevale tarbijate ebakindlusele on nõudlus kontserni arendusprojektide järele püsinud stabiilsena, mis näitab klientide jätkuvat usaldust meie arenduste vastu.

Seisuga 30.09.2025 on kontsernil ehituses 374 uut kodu, millest 173 kodu Lätis ja 201 kodu Eestis.

Ärikinnisvara

2024. aastal alustasime Riias aadressil Ulbrokas 34, mitmefunktsioonilise ärihoone StokOfiss U34 ehitust. Hoone üüripind on 8 740 m2. Juulis 2025. aastal väljastati hoonele osaline kasutusluba. Seisuga 30.09.2025 on üürilepingute kaetud 70% kogu üüritavast pinnast. Seisuga 30.09.2025 on Hepsori valmis ärikinnisvara portfellist üürilepingutega kaetud 80% kogu üüritavast pinnast.

Kanada

Hepsori Kanada äritegevuseks on arendusprojektidele detailplaneeringu toestamine ja seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine. Seisuga 30.09.2025 on kontsern investeerinud viite arendusprojekti. 2025. aasta augustis jõustus Toronto linnavolikogu otsus, millega anti ehitusõigus esimesele Hepsori, Weston Roadi nimelisele arendusprojektile. Toronto linnavolikogu otsus näeb ette kahe 35- ja 39-korruselise kortermaja rajamist. Detailplaneeringu käigus õnnestus tõsta ehitusmahtu 27 000 m2-ilt 62 000 m2-ni.

Tulevikuvaade

2025. aasta neljandas kvartalis alustame kahe arendusprojekti ehitusega Riia linnas:

Veidema kvartali I etapi ehitustöid, aadressil Ganibu Dambis 17a, kus on plaanis kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekt;

Kirsu Kalna Majas elamuarendusprojekt – käesoleva aasta kolmandas kvartalis alustasime arendusprojekti eelmüügiga ning neljandas kvartalis on kavas alustada kahe kortermaja ehitusega aadressil Eiženijas iela 18, kokku 54 kodu.

2026. aasta esimesel poolaastal on kavas alustada nelja uue arendusprojekti ehitust – Eestis kahe elamu- ja ühe ärikinnisvaraprojektiga ning Lätis ühe elamuarendusprojektiga:

V7 elamuarendusprojekt, aadressil Võistluse 7, Tallinn – Hepsori esimene puitkandekonstruktsiooniga kaheksa korteriga elamu.

Paevälja kvartal I etapp – 2026. aasta teises kvartalis plaanime alustada 93 korteri ja 918 m 2 äripinna ehitust aadressil Paevälja 5, 7, 9.

äripinna ehitust aadressil Paevälja 5, 7, 9. Rae vallas, aadressil Vana-Tartu mnt 49, alustame Peetri ärikeskuse ehitust. Hoonesse on planeeritud 3 551 m² üüritavat pinda, millest 88% on juba üürilepingutega kaetud.

Riias, aadressil Starta 17, alustame elamuarendusprojekti ehitust, mille käigus valmib mitmes etapis kokku 255 uut kodu.

Hepsor teavitab, et plaanib 13. novembril Eestis ja 14. novembril Lätis sügistalvist investorkohtumist, kus ettevõtte juht Martti Krass annab ülevaate majandustulemustest, arendusportfellist ning ettevõtte kavandatavatest investeeringutest ja võlakirjaprogrammist. Osaleda võivad kõik soovijad, andes oma osalusest märku meedia@hepsor.ee.

Täispika 2025 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2024 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 1 867 6 249 6 830 Nõuded ja ettemaksed 1 796 761 2 054 Lühiajalised laenunõuded 0 200 511 Varud 53 994 64 141 77 000 Käibevarad kokku 57 657 71 351 86 395 Põhivarad Materiaalne põhivara 274 288 138 Immateriaalne põhivara 1 2 3 Kinnisvarainvesteering 7 980 7 980 0 Finantsinvesteeringud 7 550 6 424 4 293 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 0 0 Pikaajalised laenunõuded 6 572 2 428 2 302 Muud pikaajalised nõuded 631 340 311 Põhivarad kokku 23 009 17 462 7 047 Varad kokku 80 666 88 813 93 442 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 8 192 23 336 24 726 Lühiajalised rendikohustised 13 52 35 Ettemaksed klientidelt 1 211 724 940 Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 255 6 542 8 715 Lühiajalised kohustised kokku 14 671 30 654 34 416 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 36 720 31 352 32 571 Pikaajalised rendikohustised 162 162 29 Muud pikaajalised kohustised 7 500 4 635 4 340 Pikaajalised kohustised kokku 44 382 36 149 36 940 Kohustised kokku 59 053 66 803 71 356 Omakapital Aktsiakapital 3 913 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 8 917 Reservkapital 385 385 385 Jaotamata kasum 8 398 8 853 8 929 Omakapital kokku 21 613 22 010 22 086 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 21 323 20 912 20 664 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 290 1 098 1 422 Kohustised ja omakapital kokku 80 666 88 813 93 442





Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes 9 kuud 2025 9 kuud 2024 III kvartal 2025 III kvartal 2024 Müügitulu 30 888 27 855 8 825 20 433 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -25 946 -23 624 -6 743 -16 579 Brutokasum 4 942 4 231 2 082 3 854 Turustuskulud (-) -676 -603 -228 -213 Üldhalduskulud (-) -1 356 -1 342 -438 -453 Muud äritulud 314 84 232 14 Muud ärikulud (-) -211 -36 -45 -12 Ärikasum/-kahjum 3 013 2 334 1 603 3 190 Finantstulud 322 262 165 61 Finantskulud (-) -1 527 -1 419 -525 -548 Kasum enne tulumaksu 1 808 1 177 1 243 2 703 Tulumaks -283 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum 1 525 1 177 1 243 2 703 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 937 -155 1 133 1 371 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 588 1 332 110 1 332 Koondkasum/- kahjum Omanikuvahetusega seotud muutused -81 76 -81 0 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -534 -1 203 -106 -1 203 Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel -375 -130 -83 -130 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku -990 -1 257 -270 -1 333 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis 418 -174 759 -130 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis -1 408 -1 083 -1 029 -1 203 Aruandeperioodi koondkasum kokku 535 -80 973 1 370 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 1 355 -329 1 892 1 241 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -820 249 -919 129 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) 0,24 0,59 0,29 0,36 Lahustatud (eurot aktsia kohta) 0,24 0,59 0,29 0,36





Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.