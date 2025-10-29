ZenaTech presentará ZenaDrone en Defense & Security 2025 en Bangkok y en Secure Australia Conference 2025 en Canberra, fortaleciendo las relaciones con la industria de defensa en Asia-Pacífico

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones impulsados por inteligencia artificial (IA) Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció que los equipos de sus filiales de fabricación ZenaDrone y Spider Vision Sensors, con sede en Taiwán, participarán como expositores y establecerán vínculos estratégicos en dos importantes conferencias de defensa de la región Asia-Pacífico en noviembre. Los eventos incluyen Defense & Security 2025, que se celebrará en Bangkok, Tailandia, y la Secure Australia Conference 2025, que tendrá lugar en Canberra, Australia. Estas conferencias reúnen a líderes militares y de seguridad tanto regionales como internacionales, y permitirán a la compañía presentar sus avanzadas soluciones de drones con IA a los tomadores de decisiones de defensa aliados en toda la región Asia-Pacífico.

Detalles de la conferencia:

Defense & Security 2025 ─ La principal conferencia, exposición y evento de redes en defensa y seguridad de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Celebrada cada dos años durante más de 20 años, atrae a más de 25,000 participantes de más de 40 países, incluidos los más altos funcionarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como representantes de ministerios de defensa, jefes de policía, guardacostas y otros organismos gubernamentales. ZenaDrone participará como expositor y mostrará sus soluciones en el Pabellón de Asociación de Estados Unidos.

Fecha y lugar: del 10 al 13 de noviembre de 2025 | Impact Exhibition Center, Bangkok, Tailandia

Secure Australia Conference 2025 ─ Uno de los principales eventos de la industria de defensa y seguridad de Australia, que reúne a funcionarios de defensa, expertos en ciberseguridad e innovadores del sector para explorar los avances en IA, robótica y sistemas autónomos. ZenaDrone exhibirá sus soluciones de drones de última generación y se reunirá con organizaciones y responsables de defensa aliados.

Fecha y lugar: del 11 al 12 de noviembre de 2025 | Ann Harding Conference Centre, University of Canberra, Canberra, Australia

ZenaTech mantiene su compromiso con una cadena de suministro conforme a las regulaciones y con operaciones de manufactura en Estados Unidos para respaldar la creciente demanda de drones de defensa de las fuerzas estadounidenses y aliadas. Su fábrica SVS, ubicada en Taiwán, se encuentra en la fase de puesta en marcha y está estableciendo líneas de ensamblaje para componentes compatibles con la NDAA, incluidos placas de circuito impreso, cámaras y sensores. Estos componentes se enviarán a los centros de fabricación y ensamblaje de ZenaDrone en Mesa (Arizona) y Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) para su producción final. Todos los drones destinados a la defensa de EE. UU. y designados por la OTAN, incluidos los ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano, serán fabricados y ensamblados en las instalaciones de Arizona, garantizando altos estándares de calidad, cumplimiento con las regulaciones de EE. UU. y la OTAN, y control operativo de extremo a extremo.

El portafolio de drones orientados a la defensa de ZenaTech, actualmente en varias etapas de desarrollo y preparación para la certificación de ciberseguridad de UAS Green/Blue, incluye:

ZenaDrone 1000 – Drone de tamaño medio tipo VTOL (despegue y aterrizaje vertical), de construcción robusta, con capacidad de carga de aproximadamente 40 kg, autonomía basada en IA y comunicaciones seguras mediante el sistema patentado. Diseñado para inspección, vigilancia y reconocimiento (ISR), entrega de carga crítica y patrullaje fronterizo mediante una versión de combustible extendido actualmente en desarrollo. Este modelo ha realizado pruebas remuneradas con la Fuerza Aérea y la Reserva Naval de EE. UU. para la entrega de suministros médicos y otros materiales esenciales.

IQ Square – Drone VTOL (tamaño inicial de 40” × 40”) diseñado para levantamientos topográficos en línea de vista, inspección de infraestructura, evaluación de carreteras y puentes, y misiones de reconocimiento de defensa.

IQ Nano – Drone compacto para interiores (tamaño inicial de 20” × 20”), diseñado para operar en entornos sin señal GPS, como almacenes o instalaciones militares, para gestión de inventarios, escaneo de códigos de barras y aplicaciones de seguridad. Incluye evitación de obstáculos y capacidades de enjambre o flota de drones impulsadas por IA.





Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental, empresarial e industrial, y drones implementados en estos sectores además de agricultura, defensa, levantamiento topográfico y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar una eficacia operativa excepcional, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en el sector agrícola y para transporte crítico de carga en campo en el sector defensa. El IQ Nano se emplea en gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron para exteriores diseñado para levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

