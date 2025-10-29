Telenor fortsetter solid utvikling i Norden, møter motvind i Asia

(Fornebu, 29. oktober 2025) Telenor leverte solide resultater i tredje kvartal. Tjenesteinntektene økte med 2,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, justert EBITDA steg med 5,4 prosent og fri kontantstrøm før M&A var opp 50 prosent. Som følge av dette er utsiktene for 2025 strammet inn.

Høydepunkter i tredje kvartal:

Tjenesteinntekter på 16,3 milliarder kroner i kvartalet.

Justert EBITDA på 9,5 milliarder kroner i kvartalet.

Fri kontantstrøm før M&A på 4,2 milliarder kroner i kvartalet.

Så langt i år har Telenor-konsernet levert en justert EBITDA på 27,5 milliarder kroner og fri kontantstrøm før M&A på 8,8 milliarder kroner.

Norden som vekstmotor

Den nordiske virksomheten leverte solide resultater i tredje kvartal, med 2,1 prosent organisk vekst i tjenesteinntekter og 8,0 prosent økning i justert EBITDA. Veksten i tjenesteinntekter, økte roaming-inntekter fra Lyse Tele i Norge og vellykkede kostnadsreduksjoner bidro positivt til resultatet.

Justert EBITDA i Asia økte med 4,1 prosent, men selskapet ser mulige utfordringer knyttet til spektrum- og datarelaterte kostnader som kan påvirke kontantstrømmen fra regionen på kort til mellomlang sikt. Grameenphone returnerte til topplinjevekst i kvartalet, til tross for krevende markedsforhold. I Telenor Pakistan bidro sterk vekst i tjenesteinntektene til en økning i EBITDA på 17 prosent. Telenor mottok sin første regulatoriske godkjenning for salget av Telenor Pakistan i kvartalet, noe som markerer en viktig milepæl i exit-prosessen.

Utfordrende bakteppe i Norden

Geopolitiske spenninger, ekstremvær og stadig mer avanserte cyberangrep setter kritisk infrastruktur i Norden under press. Ifølge en fersk undersøkelse tror én av tre nordmenn det er sannsynlig at digitale angrep kan slå ut viktige samfunnsfunksjoner.

– Telenors ansatte står i frontlinjen for å beskytte våre kunder mot stadig mer avanserte digitale trusler. Vi investerer kontinuerlig i avanserte og innovative sikkerhetsløsninger for å gi kundene våre økt verdi og bedre beskyttelse, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Telenors ferske nordiske sikkerhetsrapport peker på seks scenarioer som kan teste robustheten til selskaper og samfunn, fra destruktive cyberangrep og sabotasje av infrastruktur, til interne trusler, organisert kriminalitet og avanserte digitale svindler. Konklusjonen er klar: Digital beredskap har aldri vært viktigere.

Viktige hendelser i kvartalet

Telenor og Vodafone har inngått et globalt strategisk innkjøpssamarbeid, med en samlet årlig kjøpekraft på rundt 300 milliarder kroner, for å styrke leverandørkjeden, øke effektiviteten og fremme ansvarlig forretningspraksis. Telenors finske datterselskap KNL har sikret seg forsvarskontrakter i Norden til en verdi av 15 millioner euro under en tiårig rammeavtale, og skal levere sikre kommunikasjonstjenester til det finske og svenske forsvaret.

Oppkjøpet av GlobalConnects privatkundevirksomhet i Norge for seks milliarder kroner, vil øke Telenors markedsandel på fiber fra 22 til 29 prosent, med rundt 140 000 nye fiberkunder. Telenor har også inngått avtale om å selge sin 50 prosents eierandel i Allente til Viaplay for 1,1 milliarder svenske kroner.

– Disse initiativene forenkler porteføljen vår og gjør oss i stand til å utnytte partnerskap og teknologi for å gripe nye vekstmuligheter, sier Fasmer.

Finansielle utsikter for 2025:

To til tre prosent organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter (endret fra lav énsifret).

Åtte til ni prosent organisk vekst i justert EBITDA i Norden (endret fra høy énsifret).

Driftsmessige investeringer for den nordiske virksomheten er ventet å utgjøre rundt 14 prosent av inntektene (uendret).

Fem til seks prosent organisk vekst i justert EBITDA for konsernet (endret fra middels énsifret).

Fri kontantstrøm før M&A på rundt 13 milliarder kroner (uendret).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

David Fidjeland, informasjonssjef, mobil +47 93 46 72 24

Frank Maaø, leder for investorrelasjoner, mobil +47 91 67 40 45