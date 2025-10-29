Mowi ASA (OSE:MOWI): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Mowi ASA vil avholde ekstraordinær generalforsamling 20. november 2025. Vedlagt er innkalling til generalforsamlingen, inkludert innstilling fra valgkomiteen.

Mowis oppkjøp av Nova Sea AS er gjennomført, og den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes for å velge tidligere styreleder og eier av Nova Sea AS, Aino Olaisen, som nytt medlem av styret i Mowi.

Valgkomiteens innstilling til den ekstraordinære generalforsamlingen er at Aino Olaisen velges som nytt medlem av Mowis styre og erstatter Kristian Melhuus, og videre at styremedlem Leif Teksum velges som ny nestleder i styret. Det vises til forslag fra valgkomiteen for nærmere informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg