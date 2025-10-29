La tecnología IA Edge de Lantronix potencia el nuevo procesador de video impulsado por IA de Sightline para aplicaciones de drones de misión crítica

IRVINE, California, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder global en soluciones de computación y conectividad IoT que potencian aplicaciones Edge AI, anunció hoy que su solución compatible con NDAA/TAA ha sido seleccionada por Sightline Intelligence, el líder en sistemas de video y visión por IA a bordo, para integrarse en el nuevo procesador de video de alto rendimiento de Sightline destinado para plataformas de drones comerciales y de defensa.

Esta colaboración refuerza la creciente presencia de Lantronix en los mercados globales de drones y tecnología de defensa en rápida expansión, que según el 2025-2030 Global Drone Market Report de Drone Industry Insight, se proyecta alcanzarán los 57.8 mil millones de dólares para 2030. La nueva solución permite la detección, clasificación y seguimiento de objetos basados en IA en tiempo real, respaldando aplicaciones autónomas de misión crítica en los sectores de defensa e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

"La tecnología Edge AI de Lantronix equipa a Sightline con la velocidad, confiabilidad y seguridad de las que dependen nuestros clientes para aplicaciones exigentes en drones y defensa", dijo Jon Atwood, director ejecutivo de Sightline Intelligence. "Al unir fuerzas, ofrecemos inteligencia de video en tiempo real y ayudamos a nuestros clientes a alcanzar nuevas capacidades operativas en entornos de misión crítica".

"Este compromiso estratégico con Sightline refleja nuestro impulso acelerado en el mercado de drones Edge AI", dijo Saleel Awsare, director ejecutivo de Lantronix. "Valida nuestro liderazgo tecnológico y abre oportunidades a largo plazo tanto en el sector de defensa y comercial".

Ventaja tecnológica que impulsa la diferenciación del mercado

Construido sobre los Sistemas en Módulos (SOMs) Open-Q 7230CS y 5165RB de Lantronix, ambos impulsados por procesadores Qualcomm® Dragonwing™, las nuevas plataformas 4100-OEM y 4100-SOM de Sightline están diseñadas para fabricantes OEMs e integradores de sistemas que desarrollan drones de próxima generación y sistemas ISR.

Principales ventajas:

Procesamiento Edge AI: Permite decisiones en tiempo real cerca del sensor, reduciendo la latencia, mientras mejora la confiabilidad y elimina la dependencia de la conectividad en la nube.

Permite decisiones en tiempo real cerca del sensor, reduciendo la latencia, mientras mejora la confiabilidad y elimina la dependencia de la conectividad en la nube. Detección de objetos impulsada por IA: Rastrea y detecta vehículos, drones, personas y objetos estacionarios utilizando modelos adaptativos específicos para cada misión.

Rastrea y detecta vehículos, drones, personas y objetos estacionarios utilizando modelos adaptativos específicos para cada misión. Seguimiento de precisión de objetivos en movimiento rápido. Cuenta con canales de video de latencia ultrabaja (~7 ms de latencia de telemetría y ~110 ms “glass-to-glass”).

Cuenta con canales de video de latencia ultrabaja (~7 ms de latencia de telemetría y ~110 ms “glass-to-glass”). Optimizado SWaP para plataformas UAVs: Ofrece un tamaño compacto (2.0" x 1.5" x 0.65") y un perfil de potencia de 5W, ideal para su implementación en plataformas de tamaño y potencia limitados, como vehículos aéreos no tripulados y gimbals.

Diseñado para implementaciones escalables y de misión crítica

El 4100-OEM habilitado para Lantronix ofrece un rendimiento de alta definición completa con codificación H.265, procesamiento de doble canal y soporte para 4K/30, estándares MISB/KLV e interoperabilidad TAK. Con múltiples formatos de entrada y salida, que incluyen transmisión HDMI, HDSDI y Ethernet, la plataforma ofrece flexibilidad para su implementación en una amplia gama de sistemas ISR y de grado de defensa.

Conclusión para inversores



Este éxito con Sightline valida la tecnología diferenciada de Edge AI de Lantronix y amplía su presencia en los sectores de defensa y drones, mercados de alto crecimiento y con barreras de entrada elevadas. A medida que la adopción de drones se acelera en los ámbitos comercial y militar, Lantronix está bien posicionada para capitalizar oportunidades mediante su hardware y soluciones integradas de computación.

Acerca de las soluciones y los servicios de ingeniería de Lantronix

Las soluciones y servicios de ingeniería de Lantronix combinan tecnología de cómputo integrada, experiencia en cumplimiento normativo y soporte flexible de software para acelerar el desarrollo de productos de sus clientes. Este enfoque de plataforma escalable permite un tiempo rápido-de- posicionamiento en el mercado para Sightline y posiciona a Lantronix para apoyar futuros programas de IoT industrial que requieran cumplimiento TAA y NDAA.

Para más información acerca de los servicios de ingeniería, soluciones SOM y aplicaciones de drones adicionales visite, Lantronix.com.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) es un líder mundial en soluciones de Edge AI e Industrial IoT, que ofrece computación inteligente, conectividad segura y gestión remota para aplicaciones de misión crítica. Atendiendo a mercados de alto crecimiento, incluyendo ciudades inteligentes, TI empresarial y sistemas no tripulados comerciales y de defensa, Lantronix permite a sus clientes optimizar operaciones y acelerar la transformación digital. Su portafolio completo de hardware, software y servicios impulsa aplicaciones desde videovigilancia segura e infraestructura inteligente de servicios públicos hasta gestión de red resiliente fuera de banda. Al llevar la inteligencia al borde de la red, Lantronix ayuda a las organizaciones a lograr eficacia, seguridad y una ventaja competitiva en el mundo actual impulsado por inteligencia artificial (IA).

Para más información visite, sitio web de Lantronix.

Acerca de Sightline Intelligence

Sightline Intelligence es líder mundial en procesamiento de video a bordo habilitado con inteligencia artificial (IA) para sistemas de cámara avanzados utilizados en aplicaciones de misión crítica. Fundada en 2007 como Sightline Applications, la empresa con sede en Portland, Oregón, cuenta con casi dos décadas de experiencia y un equipo de ingeniería dedicado que continúa ampliando los límites del procesamiento de video en tiempo real y de la inteligencia artificial basada en visión. Se especializa en hardware de bajo SWaP (tamaño, peso y potencia) y en software avanzado que transforma el video sin procesar en información procesable, directamente en el borde. Desde el seguimiento de objetivos en rápido movimiento hasta la detección y clasificación de amenazas, los OEM de defensa, integradores y usuarios finales que operan en los entornos más exigentes del mundo confían en su tecnología.

Para más información visite el sitio web de Sightline.

© 2025 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Declaración de 'Salvaguarda' bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores, incluidas, entre otras, aquellas relacionadas con las expectativas de crecimiento en el mercado global de drones y con el posicionamiento de Lantronix para aprovechar las oportunidades de crecimiento a largo plazo y de alto margen en los mercados de drones y tecnología de defensa. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, entre otros, factores como los efectos de condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestras operaciones, incluidos los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier interrupción en nuestras cadenas de suministro y en las de nuestros proveedores y contratistas debido a cambios en las políticas comerciales de los gobiernos de Estados Unidos o de otros países, incluidos los aumentos recientes o futuros de aranceles, una pandemia u otros brotes, guerras y conflictos recientes en Europa, Asia y Oriente Medio, u otros factores; las futuras respuestas a las crisis de salud pública y sus efectos; los riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables, tanto en Estados Unidos como en el extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; las dificultades y costos asociados a la protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones de deuda y las restricciones establecidas en nuestros acuerdos de financiamiento; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2025, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 29 de agosto de 2025, incluida la sección titulada “Factores de riesgo” en el punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros demás documentos públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Asimismo, los resultados reales pueden diferir como consecuencia de riesgos e incertidumbres adicionales de las cuales actualmente no tenemos conocimiento o no consideramos relevantes para nuestros negocios. Por estas razones, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas hechas por Lantronix son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Renunciamos expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva después de la fecha del presente para adaptar dichas declaraciones a los resultados reales o a los cambios en nuestras opiniones o expectativas, excepto según lo exija la ley aplicable o las reglas de Nasdaq Stock Market LLC. Si actualizamos o corregimos cualquier declaración prospectiva, los inversores no deben concluir que haremos actualizaciones o correcciones adicionales.

Contacto de medios de Lantronix:

media@lantronix.com

949-212-0960

Contacto para analistas e inversores de Lantronix:

investors@lantronix.com