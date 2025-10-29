La technologie d’IA en périphérie de Lantronix alimente le nouveau processeur vidéo piloté par l’IA de Sightline pour les applications de drones critiques

IRVINE, Californie, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), leader mondial des solutions IdO de calcul et de connectivité pour l’IA en périphérie, annonce ce jour que sa solution, conforme aux normes TAA et NDAA, a été choisie par Sightline Intelligence, le leader des systèmes embarqués de vision et de traitement vidéo par IA, pour être intégrée au nouveau processeur vidéo haute performance de Sightline, destiné aux plateformes de drones militaires et commerciaux.

Cette collaboration renforce la présence croissante de Lantronix sur les marchés mondiaux du drone et des technologies de défense, en pleine expansion, et dont la valeur est estimée à 57,8 milliards de dollars d’ici à 2030, selon le rapport Global Drone Market Report 2025–2030 de Drone Industry Insight. La nouvelle solution permet une détection, classification et poursuite d’objets en temps réel alimentée par l’IA, soutenant ainsi des applications autonomes critiques dans les domaines de la défense, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR).

« La technologie d’IA en périphérie de Lantronix offre à Sightline la vitesse, la fiabilité et la sécurité dont nos clients ont besoin pour leurs applications exigeantes en matière de drones et de défense », a déclaré Jon Atwood, PDG de Sightline Intelligence. « En unissant nos forces, nous fournissons une intelligence vidéo en temps réel et aidons nos clients à atteindre de nouvelles capacités opérationnelles dans des environnements critiques. »

« Cet accord stratégique avec Sightline reflète notre dynamique croissante sur le marché des drones d’IA en périphérie », a souligné Saleel Awsare, PDG de Lantronix. « Il confirme notre leadership technologique et ouvre la voie à des opportunités à long terme dans les secteurs de la défense comme dans le domaine commercial. »

Un avantage technologique qui favorise la différenciation sur le marché

Basées sur les systèmes sur module (SOM) Open-Q 7230CS et 5165RB de Lantronix, tous deux équipés de processeurs Qualcomm® Dragonwing™, les nouvelles plateformes 4100-OEM et 4100-SOM de Sightline sont conçues pour les équipementiers et les intégrateurs de systèmes qui développent des drones et des systèmes ISR de nouvelle génération.

Principaux avantages :

Traitement IA en périphérie : permet de prendre des décisions en temps réel à proximité du capteur, ce qui réduit la latence tout en améliorant la fiabilité et en éliminant la dépendance à la connectivité cloud.

permet de prendre des décisions en temps réel à proximité du capteur, ce qui réduit la latence tout en améliorant la fiabilité et en éliminant la dépendance à la connectivité cloud. Détection d’objets alimentée par l’IA : suit et détecte les véhicules, les drones, les personnes et les objets fixes à l’aide de modèles adaptatifs spécifiques à la mission.

suit et détecte les véhicules, les drones, les personnes et les objets fixes à l’aide de modèles adaptatifs spécifiques à la mission. Suivi précis des cibles se déplaçant rapidement. Dispose de pipelines vidéo à très faible latence avec une latence de télémétrie aussi faible que ~7 ms et une latence « glass-to-glass » d’environ ~110 ms.

Dispose de pipelines vidéo à très faible latence avec une latence de télémétrie aussi faible que ~7 ms et une latence « glass-to-glass » d’environ ~110 ms. Optimisé SWaP pour les plateformes UAV : offre un encombrement réduit (5 x 3,8 x 1,6 cm) et une consommation électrique de 5 W, idéal pour un déploiement sur des plateformes soumises à des contraintes de taille et d’alimentation, telles que les véhicules aériens sans pilote et les nacelles gyrostabilisées.

Conçu pour des déploiements critiques et évolutifs

Le 4100-OEM compatible Lantronix offre des performances Full HD avec encodage H.265, traitement double canal et prise en charge des normes 4K/30, MISB/KLV et de l’interopérabilité TAK. Grâce à ses multiples formats d’entrée/sortie, HDMI, HDSDI et diffusion Ethernet, la plateforme offre une grande flexibilité pour une intégration dans divers systèmes ISR et équipements de défense.

Conclusion pour les investisseurs

Cette réussite de conception avec Sightline valide la technologie d’IA en périphérie différenciée de Lantronix et étend sa présence dans les secteurs de la défense et des drones UAV, des marchés à forte croissance et à hautes barrières d’entrée. Alors que l’adoption des drones s’accélère dans les domaines commerciaux et militaires, Lantronix est idéalement positionnée pour tirer profit de ces opportunités grâce à ses solutions matérielles et informatiques intégrées.

À propos des solutions et services d’ingénierie de Lantronix

Les solutions et services d’ingénierie de Lantronix allient technologies de calcul embarqué, expertise en matière de conformité et support logiciel flexible en vue de l’accélération du développement des produits de ses clients. Cette approche de plateforme évolutive permet non seulement à Sightline de réduire considérablement le délai de mise sur le marché de ses produits, mais elle permet également à Lantronix de prendre en charge de futurs programmes d’IdO industriel nécessitant une conformité aux normes TAA et NDAA.

Pour en savoir plus sur les services d’ingénierie, les solutions SOM et les autres applications pour drones de Lantronix, consultez le site Lantronix.com.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq : LTRX) est un leader mondial des solutions d’IA en périphérie et d’IdO industriel, offrant des capacités de calcul intelligentes, une connectivité sécurisée et une gestion à distance pour des applications critiques. Desservant des marchés en forte croissance, tels que les villes intelligentes, l’informatique d’entreprise et les systèmes sans pilote à usage commercial et militaire, Lantronix permet à ses clients d’optimiser leurs opérations et d’accélérer leur transformation numérique. Son portefeuille complet de matériel, de logiciels et de services permet d’assurer le bon fonctionnement d’applications allant de la vidéosurveillance sécurisée et des infrastructures intelligentes de services publics à la gestion réseau hors bande résiliente. En intégrant l’intelligence à la périphérie du réseau, Lantronix aide les organisations à gagner en efficacité, en sécurité et à acquérir un avantage concurrentiel dans un monde guidé par l’IA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Lantronix.

À propos de Sightline Intelligence

Sightline Intelligence est un leader mondial du traitement vidéo embarqué par IA pour les systèmes de caméras avancés utilisés dans les applications critiques. Fondée en 2007 sous le nom de Sightline Applications, la société basée à Portland (Oregon) dispose de près de 20 ans d’expérience. Son équipe d’ingénierie dédiée repousse sans cesse les limites du traitement vidéo en temps réel et de l’IA basée sur la vision. Sightline se spécialise dans le matériel à faible SWaP (taille, poids et puissance) et les logiciels avancés qui transforment la vidéo brute en informations exploitables, directement à la périphérie. De la poursuite de cibles rapides à la détection et la classification de menaces, sa technologie est utilisée et approuvée par les équipementiers, intégrateurs et utilisateurs finaux de la défense opérant dans les environnements les plus exigeants.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Sightline Intelligence.

© 2025 Lantronix, Inc. Tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Déclaration prospective au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant les prévisions de croissance du marché mondial des drones et le positionnement de Lantronix pour tirer parti des opportunités de croissance à long terme et à forte marge sur les marchés des drones et des technologies de défense. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et sont assujetties à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer nos résultats réels, notre activité future, notre situation financière ou nos performances de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou induits dans toute déclaration prospective figurant dans ce communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou la dégradation de la situation économique régionale et mondiale ou l’instabilité du marché ciblant nos activités, y compris les effets sur les décisions d’achat de nos clients ; notre capacité à atténuer toute perturbation de nos propres chaînes d’approvisionnement et de celles de nos fournisseurs et distributeurs induite par les changements dans les politiques commerciales des gouvernements américain ou étrangers, y compris les augmentations récentes ou futures des droits de douane, une pandémie ou d’autres épidémies, les guerres et les conflits récents en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ou d’autres facteurs ; les réponses à venir et les conséquences des prochaines crises de santé publique ; les risques en matière de cybersécurité ; les amendements juridiques, réglementations et tarifications gouvernementales américaines ou étrangères en vigueur ; notre aptitude à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d’acquisition ou d’intégration des entreprises rachetées ; les enjeux et frais liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d’endettement ; notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur supplémentaire repris dans notre rapport annuel sous le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en date du 29 août 2025, y compris à la rubrique « Facteurs de risque » sous l’alinéa 1A de la Partie I de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires peuvent être identifiés le cas échéant dans nos futurs dépôts. Par ailleurs, les résultats réels peuvent varier en raison de risques et incertitudes supplémentaires dont nous n’avons pas nécessairement conscience à ce jour ou que nous ne considérons pas comme majeurs pour nos activités. En conséquence, il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à leur date de publication. Nous déclinons expressément toute intention ou obligation de les mettre à jour postérieurement à ce communiqué en vue de les adapter selon nos résultats réels ou les revirements intervenus dans nos avis ou attentes, sauf si la loi applicable ou les règles du Nasdaq Stock Market LLC l’exigent. Si nous actualisons ou corrigeons l’une quelconque de ces déclarations, les investisseurs ne sauraient tenir d’autres mises à jour ou révisions pour garanties.

Contact presse Lantronix :

media@lantronix.com

949-212-0960

Contact analystes et investisseurs :

investors@lantronix.com