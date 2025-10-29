טכנולוגיית הבינה המלאכותית בקצה של Lantronix מעצימה את מעבד הווידאו מבוסס הבינה המלאכותית החדש של Sightline עבור יישומים קריטיים של רחפנים

אירווין, קליפורניה, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), מובילה עולמית בפתרונות IoT בתחום המחשוב והקישוריות של המניעים יישומי בינה מלאכותית בקצה, הודיעה כי הפתרון תואם ה-NDAA/TAA שלה נבחר בידי Sightline Intelligence , המובילה במערכות וידאו מובנות ובינה מלאכותית, לשילוב במעבד הווידאו בעל הביצועים הגבוהים של Sightline עבור פלטפורמות רחפנים ביטחוניות ומסחריות.

שיתוף פעולה זה מחזק את הנוכחות הגוברת של Lantronix בשווקי הרחפנים והטכנולוגיה הביטחונית הגלובליים המתרחבים במהירות, אשר צפויים להגיע להיקף של 57.8 מיליארד דולר עד 2030, על פי Drone Industry Insight’s 2025-2030 Global Drone Market Report. הפתרון החדש מאפשר זיהוי, סיווג ומעקב אחר עצמים בזמן אמת באמצעות בינה מלאכותית, ותומך ביישומים אוטונומיים וקריטיים במגזרי ההגנה והמודיעין, המעקב והסיור.

"טכנולוגיית הבינה המלאכותית בקצה של Lantronix מציידת את Sightline במהירות, באמינות ובאבטחה שהלקוחות שלנו סומכים עליהן עבור יישומי רחפנים והגנה תובעניים", אמר ג'ון אטווד (Jon Atwood), מנכ"ל Sightline Intelligence. "על ידי איחוד כוחות, אנו מספקים מודיעין וידאו בזמן אמת ועוזרים ללקוחותינו להשיג יכולות תפעוליות חדשות בסביבות קריטיות למשימה".

"התקשרות אסטרטגית זו עם Sightline משקפת את המומנטום המואץ שלנו בשוק הרחפנים שמצוידים בטכנולוגיית בינה מלאכותית בקצה", אמר סאליל אוסארה (Saleel Awsare), מנכ"ל Lantronix. "זה מאשר את המובילות הטכנולוגית שלנו, ופותח דלתות להזדמנויות ארוכות טווח במגזר הביטחוני וגם במגזר המסחרי".

היתרון הטכנולוגי מניע בידול בשוק

הפלטפורמות 4100-OEM ו-4100-SOM החדשות של Sightline, המבוססות על המערכות על מודולים (SOM) מסוג Open-Q 7230CS ו- 5165RBשל Lantronix, מצוידות במעבדי Dragonwing™ של Qualcomm®, ומתוכננות עבור יצרניות ציוד מקורי (OEM) ואינטגרטורים המפתחים מערכות רחפנים ו-ISR מהדור הבא.

היתרונות העיקריים כוללים:

עיבוד בינה מלאכותית בקצה: ​​ מאפשר קבלת החלטות בזמן אמת בסמוך לחיישן, מקצר את זמן ההשהיה תוך שיפור האמינות וביטול התלות בקישוריות ענן.

זיהוי עצמים מבוסס בינה מלאכותית: זיהוי ומעקב אחר כלי רכב, רחפנים , אנשים ועצמים נייחים באמצעות מודלים ברי התאמה ומוגדרים למשימה.

מעקב מדויק אחר מטרות הנעות במהירות. כולל צינורות הזרמת וידאו בהשהייה נמוכה במיוחד עם השהיית טלמטריה נמוכה במיוחד של כ-7 אלפיות השנייה והשהייה של "זכוכית לזכוכית" של כ-110 אלפיות השנייה.

מותאם ל- SWaP לפלטפורמות כטב"מים : גודל קומפקטי ( 2.0 x 1.5 x 0.65 אינץ' ) ופרופיל הספק של 5 וואט, מיטבי לפריסה בפלטפורמות מוגבלות בגודל ובצריכת הספק כגון כטב"מים וגימבל .

מתוכנן לפריסות מדרגיות וקריטיות למשימה

ה-4100-OEM התומך ב-Lantronix מספק ביצועי HD מלאים עם קידוד H.265, עיבוד דו-ערוצי ותמיכה בתקני 4K/30, MISB/KLV ויכולת פעולה הדדית של TAK. עם פורמטים מרובים של קלט/פלט, כולל הזרמת HDMI, HDSDI ו-Ethernet, הפלטפורמה מציעה גמישות לפריסה במגוון רחב של מערכות ISR ומערכות בדרגת הגנה.

השורה התחתונה למשקיעים

ניצחון עיצובי זה עם Sightline מאשר את טכנולוגיית ההבינה המלאכותית בקצה המבדלת של Lantronix ומרחיב את נוכחותה במגזרי הרחפנים בתעשיות הביטחון והכטב"מים, שניהם שווקים בעלי צמיחה מהירה וחסמי כניסה גבוהים. בעת שאימוץ הרחפנים מואץ בתחומים מסחריים וצבאיים, Lantronix ממוצבת היטב לנצל הזדמנויות באמצעות פתרונות החומרה והמחשוב המשולבים שלה.

אודות Lantronix פתרונות ושירותי הנדסה

הפתרונות ושירותי ההנדסה של Lantronix משלבים טכנולוגיית מחשוב משובצת, מומחיות תאימות ותמיכת תוכנה גמישה כדי להאיץ את פיתוח מוצרי הלקוח. גישת פלטפורמה ניתנת להרחבה זו מאפשרת זמן לשוק מהיר עבור Sightline וממצבת את Lantronix לתמוך בתוכניות IoT תעשייתיות עתידיות הדורשות תאימות TAA ו-NDAA.

למידע נוסף על שירותי ההנדסה של Lantronix, פתרונות SOM ויישומי רחפנים נוספים בכתובת Lantronix.com.

אודות Lantronix

Lantronix Inc לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX) היא מובילה עולמית בפתרונות Edge AI ו-IoT תעשייתי, המספקת מחשוב חכם, קישוריות מאובטחת וניהול מרחוק עבור יישומים קריטיים למשימה. Lantronix משרתת שווקים בעלי צמיחה גבוהה, כולל ערים חכמות, IT ארגוני ומערכות בלתי מאוישות מסחריות וביטחוניות, ומאפשרת ללקוחות לייעל את התפעול ולהאיץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית. הפורטפוליו המקיף שלה של חומרה, תוכנה ושירותים מניע יישומים החל ממעקב וידאו מאובטח ותשתית שירות חכמה ועד לניהול רשת מחוץ לפס גמיש. על ידי הבאת אינטליגנציה לקצה הרשת, Lantronix מסייעת לארגונים להשיג יעילות, אבטחה ויתרון תחרותי בעולם מונע הבינה המלאכותית של ימינו. למידע נוסף, בקרו באתר Lantronix.

אודות Sightline Intelligence

Sightline Intelligence היא מובילה עולמית בעיבוד וידאו מובנה התומך בבינה מלאכותית עבור מערכות מצלמה מתקדמות המשמשות ביישומים קריטיים למשימה. לחברה שבסיסה בפורטלנד-אורגון, שנוסדה ב-2007 כ-Sightline Applications, יש כמעט שני עשורים של ניסיון, וצוות ההנדסה המסור שלה ממשיך לדחוף את הגבולות של עיבוד וידאו בזמן אמת ובינה מלאכותית מבוססת ראייה. היא מתמחה בחומרת SWaP (גודל, משקל ועוצמה) נמוכה ותוכנה מתקדמת שהופכת וידאו גולמי לתובנות מעשיות, ממש בקצה. ממעקב אחר מטרות הנעות במהירות ועד לזיהוי וסיווג איומים, הטכנולוגיה שלנו זוכה לאמון על ידי יצרני ציוד מקורי ביטחוני, אינטגרטורים ומשתמשי קצה הפועלים בסביבות התובעניות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של Sightline Intelligence.

