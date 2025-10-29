Teknologi Edge AI Lantronix Mendukung Prosesor Video Berbasis AI yang Baru Milik Sightline untuk Aplikasi Drone yang Penting bagi Misi

IRVINE, California, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc (NASDAQ: LTRX), pemimpin global dalam solusi IoT komputasi dan konektivitas yang mendukung aplikasi Edge AI, hari ini mengumumkan bahwa solusi yang mematuhi NDAA/TAA miliknya telah dipilih oleh Sightline Intelligence, pemimpin dalam sistem video onboard dan penglihatan AI, untuk diintegrasikan ke dalam prosesor video berkinerja tinggi milik Sightline untuk platform drone pertahanan dan komersial.

Kolaborasi ini memperkuat kehadiran Lantronix yang semakin meningkat di pasar drone dan teknologi pertahanan global yang berkembang pesat, yang diproyeksikan mencapai $57,8 miliar pada tahun 2030, menurut Laporan Pasar Drone Global 2025-2030 dari Drone Industry Insight. Solusi baru ini memungkinkan deteksi, klasifikasi, dan pelacakan objek berbasis AI secara langsung, mendukung aplikasi otonom dan penting bagi misi dalam sektor pertahanan dan intelijen, pengawasan, dan pengintaian (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR).

"Teknologi Edge AI Lantronix memperlengkapi Sightline dengan kecepatan, keandalan, dan keamanan yang diandalkan oleh pelanggan untuk aplikasi drone dan pertahanan yang menuntut," ujar Jon Atwood, CEO Sightline Intelligence. “Dengan menyatukan kekuatan, kami menyediakan kecerdasan video secara real-time dan membantu pelanggan kami mencapai kemampuan operasional yang baru dalam lingkungan yang penting bagi misi.”

"Keterlibatan strategis dengan Sightline ini mencerminkan momentum kami di pasar drone Edge AI yang semakin cepat," tutur Saleel Awsare, CEO Lantronix. “Hai ini memvalidasi kepemimpinan teknologi kami dan membuka pintu-pintu pada peluang jangka panjang, baik di sektor pertahanan maupun komersial.”

Keunggulan Teknologi Mendorong Diferensiasi Pasar

Dibangun di atas Sistem pada Modul (System on Modules, SOM) Open-Q 7230CS and 5165RB milik Lantronix, yang keduanya didukung oleh prosesor Qualcomm® Dragonwing™, platform baru Sightline 4100-OEM dan 4100-SOM dirancang untuk OEM dan integrator sistem yang mengembangkan sistem drone generasi mendatang dan ISR.

Keunggulan utamanya meliputi:

Pemrosesan Edge AI: Memampukan pengambilan keputusan secara real-time di dekat sensor, mengurangi latensi sekaligus meningkatkan keandalan dan menghilangkan ketergantungan pada konektivitas cloud.

Memampukan pengambilan keputusan secara real-time di dekat sensor, mengurangi latensi sekaligus meningkatkan keandalan dan menghilangkan ketergantungan pada konektivitas cloud. Deteksi Objek Berbasis AI: Melacak dan mendeteksi kendaraan, drone, orang, dan objek diam menggunakan model adaptif dengan misi khusus.

Melacak dan mendeteksi kendaraan, drone, orang, dan objek diam menggunakan model adaptif dengan misi khusus. Pelacakan Presisi Target yang Bergerak Cepat. Menampilkan alur pemrosesan video latensi super rendah dengan latensi telemetri serendah ~7 milidetik dan latensi “glass-to-glass” sekitar ~110 milidetik.

Menampilkan alur pemrosesan video latensi super rendah dengan latensi telemetri serendah ~7 milidetik dan latensi “glass-to-glass” sekitar ~110 milidetik. Optimasi SWaP untuk Platform UAV: Menawarkan ukuran ringkas (2,0” x 1,5” x 0,65”) dan profil daya 5W, ideal untuk pemakaian pada platform dengan ukuran dan daya terbatas seperti UAV dan gimbal.

Dirancang untuk Penerapan yang Terukur dan Penting bagi Misi

4100-OEM yang didukung Lantronix menghadirkan kinerja HD penuh dengan pengodean H.265, pemrosesan saluran ganda, serta mendukung 4K/30, standar MISB/KLV, serta interoperabilitas TAK. Dengan berbagai format I/O, termasuk HDMI, HDSDI, dan streaming Eternet, platform ini menghadirkan fleksibilitas penerapan pada berbagai sistem ISR dan tingkat pertahanan.

Poin Penting Investor

Kemenangan desain dengan Sightline ini memantapkan posisi teknologi Edge AI Lantronix yang berbeda dan memperluas jejaknya di sektor drone industri pertahanan dan UAV, yang keduanya merupakan pasar dengan pertumbuhan tinggi dan hambatan masuk yang tinggi. Dengan adopsi drone yang semakin meningkat di ranah komersial dan militer, Lantronix berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang melalui solusi perangkat keras dan komputasi terintegrasinya.

Tentang Solusi dan Layanan Rekayasa Lantronix

Solusi dan Layanan Rekayasa Lantronix menggabungkan teknologi komputasi tertanam, keahlian kepatuhan, dan dukungan perangkat lunak fleksibel untuk mempercepat pengembangan produk pelanggan. Pendekatan platform terukur ini memungkinkan waktu penyiapanproduk yang cepat untuk Sightline dan memosisikan Lantronix untuk mendukung program IoT industri masa depan yang memerlukan kepatuhan terhadap TAA dan NDAA.

Pelajari selengkapnya tentang Layanan Rekayasa, Solusi SOM, dan Aplikasi Drone tambahan Lantronix di Lantronix.com.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) adalah pemimpin global dalam solusi IoT industri dan Edge AI, yang menyediakan komputasi cerdas, konektivitas aman, serta manajemen jarak jauh bagi aplikasi yang penting bagi misi. Lantronix, yang melayani pasar dengan pertumbuhan tinggi, termasuk kota cerdas, TI perusahaan, serta sistem nirawak komersial dan pertahanan, memungkinkan pelanggan untuk mengoptimalkan operasi dan mempercepat transformasi digital. Portofolio perangkat keras, perangkat lunak, dan layanannya yang komprehensif mendukung berbagai aplikasi mulai dari pengawasan video aman dan infrastruktur utilitas cerdas hingga manajemen jaringan out-of-band yang tahan gangguan. Dengan menghadirkan kecerdasan langsung ke jaringan pada perangkat di garis depan, Lantronix membantu organisasi mencapai efisiensi, keamanan, dan keunggulan kompetitif di dunia yang saat ini digerakkan oleh AI.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi situs web Lantronix.

Tentang Sightline Intelligence

Sightline Intelligence adalah pemimpin global dalam pemrosesan video onboard berbasis AI untuk sistem kamera canggih yang digunakan pada aplikasi yang penting bagi misi. Didirikan pada tahun 2007 sebagai Sightline Applications, perusahaan yang berbasis di Portland-Oregon ini memiliki pengalaman hampir dua dekade, dan tim rekayasanya yang berdedikasi terus mendorong batasan pemrosesan video real-time dan AI berbasis penglihatan. Perusahaan ini berspesialisasi di perangkat keras SWaP (Size, Weight, and Power atau Ukuran, Berat, dan Daya) dan perangkat lunak canggih yang mengubah video mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, langsung pada perangkat edge. Dari melacak target berkecepatan tinggi hingga mendeteksi dan mengklasifikasi ancaman, teknologi kami dipercaya oleh OEM (Original Equipment Manufacturer/Pabrikan Perlengkapan Asli) pertahanan, integrator, dan pengguna akhir yang beroperasi di lingkungan paling menuntut di seluruh dunia.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs web Sightline Intelligence.

©2025 Lantronix, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Lantronix adalah merek dagang terdaftar. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik pemiliknya masing-masing.

Pernyataan “Tindakan Perlindungan” berdasarkan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995: Rilis berita ini mengandung pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian undang-undang sekuritas federal, termasuk, tanpa batasan, pernyataan terkait ekspektasi pertumbuhan di pasar drone global dan posisi Lantronix untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang dengan margin tinggi di pasar drone dan teknologi pertahanan. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada ekspektasi saat ini dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil aktual, bisnis pada masa mendatang, kondisi keuangan, atau kinerja kami sangat berbeda secara signifikan dari hasil kami pada masa lalu atau yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam rilis berita ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, faktor-faktor seperti dampak kondisi ekonomi regional dan global yang negatif atau memburuk, atau ketidakstabilan pasar dalam bisnis kami, termasuk dampak terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; kemampuan kami untuk memitigasi gangguan apa pun pada rantai pasokan milik kami serta milik pemasok dan vendor kami karena perubahan dalam kebijakan perdagangan pemerintah A.S. atau asing, termasuk tarif yang meningkat belakangan ini atau pada masa mendatang, pandemi atau wabah lain, perang dan konflik baru-baru ini di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, atau faktor lain; tanggapan di masa mendatang terhadap dan dampak krisis kesehatan publik; risiko keamanan siber; perubahan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah A.S. dan asing yang berlaku; kemampuan kami untuk berhasil mengimplementasikan strategi akuisisi atau mengintegrasikan perusahaan yang diakuisisi; kesulitan dan biaya dari melindungi paten dan hak kepemilikan lainnya; tingkat utang, kemampuan kami untuk melunasi utang dan memenuhi batasan dalam perjanjian utang kami; serta faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan pada Form 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2025, yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission, “SEC”) pada 29 Agustus 2025, termasuk di bagian berjudul “Risk Factors” (Faktor Risiko) di Item 1A Bagian I pada laporan tersebut, serta pada laporan publik kami lainnya yang kami serahkan kepada SEC. Faktor risiko tambahan dapat diidentifikasi dari waktu ke waktu dalam pemberkasan laporan kami pada masa mendatang. Selain itu, hasil yang sebenarnya dapat berbeda sebagai akibat dari risiko tambahan serta ketidakpastian yang saat ini tidak kami ketahui atau yang saat ini tidak kami anggap penting bagi bisnis kami. Oleh sebab itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan yang kami sampaikan hanya berlaku pada tanggal pernyataan ini dibuat. Kami secara tegas menyangkal niat atau kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan setelah tanggal rilis berita ini untuk menyesuaikan pernyataan tersebut dengan hasil yang sebenarnya atau perubahan pada opini atau ekspektasi kami, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau aturan Nasdaq Stock Market LLC. Jika kami memperbarui atau mengoreksi pernyataan berwawasan ke depan, investor tidak boleh menyimpulkan bahwa kami akan membuat pembaruan atau koreksi tambahan.

Kontak Media Lantronix:

media@lantronix.com

949-212-0960

Kontak Analis dan Investor Lantronix:

investors@lantronix.com