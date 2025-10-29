ラントロニクス (Lantronix) のエッジAI技術、ミッション・クリティカルなドローン用途向けサイトライン (Sightline) の新AI駆動型映像プロセッサを支援

カリフォルニア州アーヴァイン発, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- エッジAIアプリケーションを可能にするコンピューティングおよびコネクティビティIoTソリューションのグローバルリーダーであるラントロニクス (Lantronix Inc.) (NASDAQ: LTRX) は本日、同社のNDAA/TAA準拠ソリューションが、オンボード映像およびAIビジョンシステムのリーダーであるサイトライン・インテリジェンス (Sightline Intelligence) の防衛および商業ドローンプラットフォーム向けの最新の高性能映像プロセッサに統合するために採用されたことを発表した。

ドローン・インダストリー・インサイト (Drone Industry Insight) の「2025〜2030年グローバルドローン市場レポート (2025-2030 Global Drone Market Report)」によると、2030年までに578億米ドル (約8兆4,668億1,754万円) 規模に達すると予測される、急成長中の世界のドローンおよび防衛技術市場において、この協業はラントロニクスの存在感を強化するものである。この新ソリューションは、AIを活用したリアルタイムの物体検出、分類および追跡を可能にし、防衛および情報・監視・偵察 (ISR) 分野における自律型ミッション・クリティカルな用途を支援するものである。

サイトライン・インテリジェンスの最高経営責任者 (CEO) であるジョン・アトウッド (Jon Atwood) は次のように述べている。「ラントロニクスのエッジAI技術は、要求の厳しいドローンおよび防衛用途においてお客様が求める速度、信頼性、そしてセキュリティをサイトラインに提供しています。」 「協力体制を構築することで、リアルタイムの映像分析を提供し、お客様がミッション・クリティカルな環境において新たな運用能力を獲得できるよう支援しています。」

ラントロニクスの最高経営責任者 (CEO) であるサリール・アウサレ (Saleel Awsare) は次のように述べている。「サイトライン・インテリジェンスとのこの戦略的提携は、エッジAIドローン市場における当社の加速する勢いを反映するものです。」 「これは当社の技術的リーダーシップを裏付けるとともに、防衛および商業の両分野における長期的な成長機会を開くものです。」

技術的優位性が市場での差別化を推進

ラントロニクスのOpen-Q 7230CSおよび5165RBシステム・オン・モジュール (SOM) をベースに構築され、いずれもQualcomm® Dragonwing™プロセッサによって駆動されるサイトライン・インテリジェンスの新しい4100-OEMおよび4100-SOMプラットフォームは、次世代ドローンおよびISRシステムを開発するOEMおよびシステムインテグレーター向けに設計されている。

主な優位点は以下のとおり：

エッジAI処理 (Edge AI Processing)： センサー近傍でリアルタイムの意思決定を可能にし、レイテンシを低減しつつ信頼性を向上させ、クラウド接続への依存を排除する。

センサー近傍でリアルタイムの意思決定を可能にし、レイテンシを低減しつつ信頼性を向上させ、クラウド接続への依存を排除する。 AI駆動型物体検出 (AI-Powered Object Detection)： 適応型のミッション特化モデルを使用して、車両、ドローン、人、静止物体を追跡および検出する。

適応型のミッション特化モデルを使用して、車両、ドローン、人、静止物体を追跡および検出する。 高速移動目標の高精度追跡 (Precision Tracking of Fast-Moving Targets)： テレメトリレイテンシ約7ミリ秒、「ガラス・トゥ・ガラス」のレイテンシ約110ミリ秒という超低遅延の映像パイプラインを備えている。

テレメトリレイテンシ約7ミリ秒、「ガラス・トゥ・ガラス」のレイテンシ約110ミリ秒という超低遅延の映像パイプラインを備えている。 UAVプラットフォーム向けSWaP最適化 (SWaP-Optimized for UAV Platforms)： コンパクトなサイズ (2.0インチ×1.5インチ×0.65インチ (約5.1cm×3.8cm×1.7cm)) と5Wの電力仕様を備え、UAVやジンバルなど、サイズや電力に制約のあるプラットフォームへの展開に最適である。

スケーラブルでミッション・クリティカルな展開向けに設計

ラントロニクスの技術を搭載した4100-OEMは、H.265エンコーディング、デュアルチャネル処理、4K/30対応、MISB/KLV規格およびTAK相互運用性を備えたフルHDパフォーマンスを実現する。HDMI、HDSDI、Ethernetストリーミングを含む複数のI/Oフォーマットを備え、幅広いISRおよび防衛グレードシステムへの柔軟な展開を可能にする。

投資家向け要点 (Investor Takeaway)：

サイトライン・インテリジェンスによる今回の設計採用は、ラントロニクスの差別化されたエッジAI技術を裏付けるものであり、防衛およびUAV産業といういずれも高成長かつ参入障壁の高い市場における同社の事業基盤を拡大するものとなる。商業および軍事分野でドローンの採用が加速する中、ラントロニクスはハードウェアおよび統合コンピューティングソリューションを通じて、これらの市場機会を活用するのに最適な立場にある。

ラントロニクスのソリューションおよびエンジニアリングサービスについて

ラントロニクスのソリューションとエンジニアリングサービスは、組込み型コンピューティング技術、コンプライアンスの専門知識、柔軟なソフトウェアサポートを組み合わせ、顧客の製品開発を加速させる。このスケーラブルなプラットフォームアプローチにより、サイトライン・インテリジェンスは迅速な市場投入を-実現し-、ラントロニクスはTAAおよびNDAA準拠を必要とする将来の産業用IoTプログラムを支援する体制を整えることができる。

ラントロニクスのエンジニアリングサービス、SOMソリューション、その他のドローンアプリケーションの詳細については、Lantronix.comを参照されたい。

ラントロニクスについて

ラントロニクス (NASDAQ: LTRX) は、エッジAIと産業用IoTソリューションのグローバルリーダーであり、ミッションクリティカルな用途のためのインテリジェントコンピューティング、セキュアな接続性、リモート管理を提供している。スマートシティ、エンタープライズIT (情報技術)、商用・防衛用無人システムなどの高成長市場にサービスを提供しているラントロニクスは、顧客の業務最適化やデジタルトランスフォーメーションの加速を可能にしている。ハードウェア、ソフトウェア、サービスの包括的なポートフォリオは、セキュアなビデオ監視やインテリジェントなユーティリティインフラ、レジリエントな帯域外ネットワーク管理などの用途を駆動している。ネットワークエッジにインテリジェンスをもたらすことで、ラントロニクスは、AI主導の今日の世界における組織の効率性、セキュリティ、競争的優位性の達成を支援している。

詳しくは、ラントロニクスのウェブサイトを参照。

サイトライン・インテリジェンスについて

サイトライン・インテリジェンスは、ミッション・クリティカルな用途で使用される先進的カメラシステム向けのAI搭載オンボード映像処理におけるグローバルリーダーである。2007年にサイトライン・アプリケーションズ (Sightline Applications) として設立され、オレゴン州ポートランドを拠点とする同社は、約20年にわたる経験を有し、専任のエンジニアリングチームがリアルタイム映像処理およびビジョンベースAIの限界を押し広げ続けている。同社は低SWaP (サイズ・重量・消費電力) ハードウェアおよび高度なソフトウェアを専門とし、エッジ上で生の映像を実用的なインサイトへと変換している。高速で移動する目標の追跡から脅威の検出および分類に至るまで、同社の技術は世界で最も要求の厳しい環境で活動する防衛分野のOEM、インテグレーター、エンドユーザーから信頼されている。

詳しくは、サイトライン・インテリジェンスのウェブサイトを閲覧されたい。

