Lantronix 엣지 AI 기술, 임무 필수 드론용 Sightline 신형 AI 기반 영상 프로세서에 적용

캘리포니아주 어바인, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엣지 AI 애플리케이션을 지원하는 컴퓨팅 및 커넥티비티 IoT 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 Lantronix Inc. (나스닥: LTRX)가 자사의 NDAA/TAA 준수 솔루션이 온보드 비디오 및 AI 비전 시스템 분야의 선도 기업인 Sightline Intelligence,의 최신 고성능 비디오 프로세서에 통합될 예정이라고 오늘 발표했다. 이 프로세서는 국방 및 상업용 드론 플랫폼에 적용될 예정이다.

이번 협력은 Lantronix가 빠르게 성장 중인 글로벌 드론 및 국방 기술 시장에서 입지를 강화하고 있음을 보여준다. Drone Industry Insight의 글로벌 드론 시장 보고서(2025~2030)에 따르면, 해당 시장은 2030년까지 578억 달러 규모에 이를 전망이다. 새로운 솔루션은 방위 및 정보·감시·정찰(ISR) 분야에서 자율 비행 및 임무 수행에 필수적인 AI 기반 실시간 물체 탐지, 분류, 추적 기능을 지원한다.

Sightline Intelligence의 CEO 존 앳우드 (Jon Atwood)는 “Lantronix의 엣지 AI 기술은 까다로운 드론 및 국방 응용 분야에서 고객이 요구하는 속도, 신뢰성, 보안을 Sightline에 제공한다”며 “우리는 함께 실시간 비디오 인텔리전스를 구현해 고객들이 임무 수행 환경에서 새로운 작전 능력을 확보하도록 돕고 있다”고 말했다.

Lantronix의 CEO인 살릴 아우사레 (Saleel Awsare)는 “Sightline과의 전략적 협력은 엣지 AI 드론 시장에서 우리 성장 가속도를 보여준다”며 “이는 우리 기술 리더십을 입증하는 동시에 국방과 상업 부문 모두에서 장기적 기회를 열어 주는 중요한 발판이 될 것”이라고 강조했다.

기술 우위 확보로 시장 차별화 실현

Sightline의 신규 4100-OEM 및 4100-SOM 플랫폼은 Qualcomm Dragonwing 프로세서를 기반으로 하는 Lantronix의 Open-Q 7230CS 및 5165RB 시스템온모듈(SOM)을 탑재했으며, 차세대 드론 및 ISR 시스템을 개발하는 OEM과 시스템 통합업체를 위해 설계되었다.

주요 장점:

엣지 AI 처리: 센서 근처에서 실시간 의사결정을 가능하게 하여 지연을 줄이고 신뢰성을 높이며 클라우드 연결 의존도를 제거한다.

센서 근처에서 실시간 의사결정을 가능하게 하여 지연을 줄이고 신뢰성을 높이며 클라우드 연결 의존도를 제거한다. AI 기반 물체 탐지: 임무 특화 모델을 활용해 차량, 드론, 사람, 고정 물체를 탐지 및 추적한다.

임무 특화 모델을 활용해 차량, 드론, 사람, 고정 물체를 탐지 및 추적한다. 고속 이동 표적 정밀 추적: 약 7ms 수준의 텔레메트리 지연, 약 110ms 수준의 영상 입력부터 출력까지의 전체 지연을 제공하는 초저지연 비디오 파이프라인을 탑재한다.

약 7ms 수준의 텔레메트리 지연, 약 110ms 수준의 영상 입력부터 출력까지의 전체 지연을 제공하는 초저지연 비디오 파이프라인을 탑재한다. UAV 플랫폼을 위한 SWaP 최적화: 2.0 x 1.5 x 0.65인치의 소형 폼팩터와 5W 전력 소모로 UAV 및 짐벌처럼 크기와 전력 제약이 큰 플랫폼에 이상적이다.

확장성과 임무 필수 환경을 위한 설계

Lantronix 기술이 적용된 4100-OEM은 H.265 인코딩, 듀얼 채널 처리, 4K/30 프레임 지원, MISB/KLV 표준 및 TAK 상호운용성을 통해 풀 HD 성능을 제공한다. HDMI, HDSDI, 이더넷 스트리밍 등 다양한 I/O 포맷을 지원하는 이 플랫폼은 광범위한 ISR 및 방위 등급 시스템에 유연하게 적용할 수 있다.

투자 관점 정리

Sightline과의 이번 설계 수주는 Lantronix의 차별화된 엣지 AI 기술을 입증하며, 고성장·고진입장벽 시장인 방위산업 및 무인항공기(UAV) 드론 분야에서의 입지를 확대하는 계기로 작용한다. 상업 및 군사 영역에서 드론 도입이 가속화됨에 따라 Lantronix는 하드웨어 및 통합 컴퓨팅 솔루션을 통해 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다.

Lantronix 솔루션 및 엔지니어링 서비스 소개

Lantronix의 솔루션과 엔지니어링 서비스는 임베디드 컴퓨팅 기술, 규정 준수 전문성, 유연한 소프트웨어 지원을 결합해 고객 제품 개발을 가속화한다. 확장 가능한 플랫폼 접근 방식은 Sightline의 시장 진입 시간을 단축시키며, TAA 및 NDAA 준수가 요구되는 향후 산업용 IoT 프로그램을 지원할 수 있는 기반을 제공한다.

Lantronix의 엔지니어링 서비스 (Engineering Services), SOM 솔루션 (SOM solutions), 드론 애플리케이션 (Drone Applications)에 대한 자세한 내용은 Lantronix.com에서 확인하세요.

Lantronix 소개

Lantronix Inc. (나스닥: LTRX)는 엣지 AI와 산업용 IoT(IIoT) 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 지능형 컴퓨팅, 보안 연결성, 원격 관리 기능을 제공한다. 스마트 시티, 엔터프라이즈 IT, 상업 및 국방용 무인 시스템 등 고성장 시장을 지원하며, 고객이 운영을 최적화하고 디지털 전환을 가속화할 수 있도록 지원하고 있다. Lantronix의 포괄적인 하드웨어·소프트웨어·서비스 포트폴리오는 보안 영상 감시, 지능형 유틸리티 인프라, 안정적인 아웃오브밴드 네트워크 관리 등 다양한 애플리케이션을 구동한다. 네트워크 엣지에 인텔리전스를 제공함으로써, Lantronix는 조직이 효율성과 보안을 확보하고 AI 주도 시대에 경쟁 우위를 달성할 수 있도록 지원하고 있다.

보다 자세한 내용은 회사 홈페이지 (Lantronix website)를 방문해 알아보세요

Sightline Intelligence 소개

Sightline Intelligence는 임무 필수 환경에서 사용되는 첨단 카메라 시스템을 위해 AI 기반 온보드 영상 처리 기술을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. 2007년 Sightline Applications라는 이름으로 설립된 이 포틀랜드(오리건주) 기반 회사는 약 20년 가까운 경험을 보유하고 있으며, 전담 엔지니어링 팀이 실시간 영상 처리와 비전 기반 AI 기술의 한계를 꾸준히 확장해 오고 있다. 회사 핵심 역량은 저전력·소형·경량(SWaP) 최적화 하드웨어와, 엣지에서 원시 영상 데이터를 즉시 분석 가능한 인사이트로 전환하는 고급 소프트웨어에 있다. 빠르게 이동하는 목표물 추적부터 위협 탐지 및 분류에 이르기까지, Sightline의 기술은 가장 까다로운 환경에서 활동하는 방산 OEM, 시스템 통합사, 최종 사용자들로부터 높은 신뢰를 받고 있다.

자세한 정보는 Sightline Intelligence 회사 홈페이지 (Sightline Intelligence website)에서 확인할 수 있다.

©2025 Lantronix, Inc. 판권 소유. Lantronix는 등록 상표이다. 기타 상표 및 상호는 각 소유자의 자산에 해당한다.

