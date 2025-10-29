Teknologi Edge AI Lantronix Memacu Pemproses Video Baharu Dikuasakan AI oleh Sightline untuk Aplikasi Dron Kritikal Misi

IRVINE, California, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), peneraju global dalam penyelesaian pengkomputeran dan keterhubungan IoT yang memacu aplikasi Edge AI, hari ini mengumumkan bahawa penyelesaian patuh NDAA/TAA miliknya telah dipilih oleh Sightline Intelligence, peneraju dalam sistem video dan visi AI terpasang, untuk disepadukan ke dalam pemproses video berprestasi tinggi terbaharu Sightline bagi platform dron pertahanan dan komersial.

Kerjasama ini mengukuhkan kehadiran Lantronix yang semakin berkembang dalam pasaran teknologi dron dan pertahanan global yang berkembang pesat dijangka mencapai AS$57.8 bilion menjelang 2030, menurut Laporan Pasaran Dron Global 2025–2030 oleh Drone Industry Insight. Penyelesaian baharu ini membolehkan pengesan, pengelasan dan penjejakan objek berasaskan AI secara masa nyata, sekali gus menyokong aplikasi autonomi kritikal misi dalam sektor pertahanan, perisikan, pemantauan dan peninjauan (ISR).

“Teknologi Edge AI Lantronix membekalkan Sightline dengan kelajuan, kebolehpercayaan dan keselamatan yang menjadi sandaran pelanggan kami bagi aplikasi dron dan pertahanan berkeperluan tinggi,” kata Jon Atwood, Ketua Pegawai Eksekutif Sightline Intelligence. “Dengan bergabung tenaga, kami menyampaikan keupayaan video pintar masa nyata serta membantu pelanggan kami mencapai keupayaan operasi baharu dalam persekitaran kritikal misi.”

“Kerjasama strategik dengan Sightline ini mencerminkan momentum pesat kami dalam pasaran dron berasaskan Edge AI,” kata Saleel Awsare, Ketua Pegawai Eksekutif Lantronix. “Ia mengesahkan kepimpinan teknologi kami dan membuka peluang jangka panjang dalam kedua-dua sektor pertahanan dan komersial.”

Keunggulan Teknologi Pemacu Pembezaan Pasaran

Dibina berasaskan Open-Q 7230CS dan 5165RB System on Modules (SOMs) keluaran Lantronix, kedua-duanya dikuasakan oleh pemproses Qualcomm® Dragonwing™, platform baharu Sightline 4100-OEM dan 4100-SOM direka bentuk khusus untuk OEM dan integrator sistem yang membangunkan sistem dron dan ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) generasi seterusnya.

Kelebihan utama merangkumi:

Pemprosesan Edge AI: Membolehkan keputusan masa nyata dibuat berhampiran sensor, sekali gus mengurangkan kependaman, meningkatkan kebolehpercayaan, serta menghapuskan kebergantungan kepada sambungan awan.

Membolehkan keputusan masa nyata dibuat berhampiran sensor, sekali gus mengurangkan kependaman, meningkatkan kebolehpercayaan, serta menghapuskan kebergantungan kepada sambungan awan. Pengesanan Objek Dikuasakan AI: Menjejak dan mengesan kenderaan, dron, manusia dan objek pegun menggunakan model adaptif yang dioptimumkan mengikut misi.

Menjejak dan mengesan kenderaan, dron, manusia dan objek pegun menggunakan model adaptif yang dioptimumkan mengikut misi. Penjejakan Tepat Sasaran Bergerak Pantas. Menampilkan saluran video kependaman ultra rendah dengan kependaman telemetri serendah ~7 ms dan kependaman “gelas ke gelas” sekitar ~110 ms.

Menampilkan saluran video kependaman ultra rendah dengan kependaman telemetri serendah ~7 ms dan kependaman “gelas ke gelas” sekitar ~110 ms. Dioptimumkan SWaP untuk Platform UAV: Menawarkan reka bentuk padat (2.0” x 1.5” x 0.65”) dengan profil kuasa 5W, menjadikannya sesuai untuk digunakan pada platform yang terhad dari segi saiz dan kuasa seperti UAV dan gimbal.

Direka untuk Penggunaan Kritikal dan Boleh Diskalakan

Model 4100-OEM berasaskan Lantronix ini menyampaikan prestasi definisi tinggi penuh (Full HD) dengan pengekodan H.265, pemprosesan dwi-saluran, serta sokongan untuk piawaian 4K/30, MISB/KLV dan interoperabiliti TAK. Dengan pelbagai format I/O termasuk HDMI, HDSDI dan penstriman Ethernet, platform ini menawarkan fleksibiliti untuk pelaksanaan dalam pelbagai sistem ISR dan pertahanan bertaraf industri.

Maklumat untuk Pelabur

Kemenangan reka bentuk ini bersama Sightline mengesahkan keunikan teknologi Edge AI Lantronix dan memperluas jejaknya dalam sektor pertahanan serta UAV, kedua-duanya merupakan pasaran berpotensi tinggi dengan halangan kemasukan yang besar. Apabila kadar penggunaan dron semakin meningkat dalam bidang komersial dan ketenteraan, Lantronix berada pada kedudukan kukuh untuk memanfaatkan peluang tersebut melalui penyelesaian perkakasan dan pengkomputeran bersepadu miliknya.

Perihal Lantronix Solutions and Engineering Services

Penyelesaian dan Perkhidmatan Kejuruteraan Lantronix menggabungkan teknologi pengkomputeran terbenam, kepakaran dalam pematuhan dan sokongan perisian yang fleksibel bagi mempercepatkan pembangunan produk pelanggan. Pendekatan platform berskala ini membolehkan masa-ke-pasaran yang pantas bagi Sightline, serta meletakkan Lantronix pada kedudukan strategik untuk menyokong program IoT industri masa hadapan yang memerlukan pematuhan kepada piawaian TAA dan NDAA.

Ketahui lebih lanjut tentang Perkhidmatan Kejuruteraan, Penyelesaian SOM dan Aplikasi Dron tambahan di Lantronix.com.

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) merupakan peneraju global dalam penyelesaian Edge AI dan IoT Industri, yang menyediakan pengkomputeran pintar, sambungan yang selamat dan pengurusan jarak jauh untuk aplikasi kritikal misi. Menyediakan perkhidmatan untuk pasaran berpotensi tinggi termasuk bandar pintar, IT perusahaan serta sistem tanpa pemandu komersial dan pertahanan, Lantronix membolehkan pelanggan mengoptimumkan operasi dan mempercepatkan transformasi digital. Portfolio lengkap perkakasan, perisian dan perkhidmatan Lantronix menyokong aplikasi daripada pengawasan video selamat dan infrastruktur utiliti pintar hinggalah pengurusan rangkaian luar jalur yang tahan lasak. Dengan membawa kepintaran ke hujung rangkaian, Lantronix membantu organisasi mencapai kecekapan, keselamatan dan kelebihan daya saing dalam dunia yang dipacu AI hari ini.

Untuk maklumat lanjut, layari laman web Lantronix.

Perihal Sightline Intelligence

Sightline Intelligence ialah peneraju global dalam pemprosesan video atas papan berasaskan AI untuk sistem kamera canggih yang digunakan dalam aplikasi kritikal misi. Ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai Sightline Applications dan berpangkalan di Portland, Oregon, syarikat ini mempunyai hampir dua dekad pengalaman. Pasukan kejuruteraannya yang berdedikasi terus meneroka had baharu dalam pemprosesan video masa nyata dan AI berasaskan penglihatan. Sightline mengkhusus dalam perkakasan berprofil SWaP rendah (Saiz, Berat, dan Kuasa) serta perisian termaju yang menukar rakaman video mentah kepada maklumat boleh tindakan — terus di hujung rangkaian. Daripada penjejakan sasaran bergerak pantas hingga kepada pengesanan dan pengelasan ancaman, teknologi kami dipercayai oleh OEM pertahanan, integrator dan pengguna akhir yang beroperasi dalam persekitaran paling mencabar di dunia.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman web Sightline Intelligence.

©2025 Lantronix, Inc. Hak cipta terpelihara. Lantronix merupakan tanda dagangan berdaftar. Tanda dagangan dan nama dagangan lain merupakan milik pemilik masing-masing.

Kenyataan “Safe Harbor” di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995: Siaran berita ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang sekuriti persekutuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kenyataan mengenai jangkaan pertumbuhan dalam pasaran dron global serta kedudukan Lantronix untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang bermargin tinggi dalam pasaran teknologi dron dan pertahanan. Kenyataan prospektif ini adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian besar yang mungkin menyebabkan hasil sebenar, perniagaan masa hadapan, keadaan kewangan atau prestasi kami berbeza secara material daripada hasil sejarah kami atau sebarang kenyataan prospektif yang dinyatakan atau tersirat yang terkandung dalam siaran akhbar ini. Risiko dan ketidakpastian yang berpotensi termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faktor-faktor seperti kesan keadaan ekonomi serantau dan global yang negatif atau semakin merosot, atau ketidakstabilan pasaran terhadap perniagaan kami termasuk kesannya terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; keupayaan kami untuk mengurangkan sebarang gangguan dalam rantaian bekalan kami serta rantaian bekalan pembekal dan vendor kami akibat perubahan dasar perdagangan kerajaan A.S. atau luar negara, termasuk kenaikan tarif baru-baru ini atau pada masa hadapan, wabak penyakit atau pandemik, peperangan dan konflik semasa di Eropah, Asia serta Timur Tengah, atau faktor-faktor lain; tindak balas masa hadapan terhadap dan kesan krisis kesihatan awam; risiko keselamatan siber; perubahan dalam undang-undang dan peraturan kerajaan A.S. serta luar negara yang berkaitan; keupayaan kami untuk melaksanakan strategi pengambilalihan dengan jayanya atau menyepadukan syarikat yang diambil alih; kesukaran dan kos untuk melindungi paten serta hak harta intelek lain; tahap hutang kami, keupayaan kami untuk membayar balik hutang tersebut serta sekatan dalam perjanjian hutang kami; dan sebarang faktor tambahan yang dinyatakan dalam Laporan Tahunan kami dalam Borang 10-K bagi tahun kewangan berakhir pada 30 Jun 2025, yang difailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) pada 29 Ogos 2025, termasuk dalam bahagian bertajuk “Faktor Risiko” di Item 1A Bahagian I laporan tersebut, serta dalam pemfailan awam kami yang lain kepada SEC. Faktor risiko tambahan boleh dikenal pasti dari masa ke semasa dalam pemfailan masa hadapan kami. Selain itu, keputusan sebenar mungkin berbeza akibat daripada risiko tambahan dan ketidakpastian yang kami tidak sedari pada masa ini atau yang kami tidak lihat pada masa ini sebagai material kepada perniagaan kami. Atas sebab-sebab ini, pelabur diberi amaran untuk tidak meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada mana-mana kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif hanya memberikan gambaran setakat tarikh kenyataan tersebut dibuat. Kami secara nyata menafikan sebarang niat atau kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan prospektif selepas tarikh ini untuk mematuhi kenyataan tersebut dengan keputusan sebenar atau kepada perubahan dalam pendapat atau jangkaan kami, melainkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan Nasdaq Stock Market LLC yang terpakai. Jika kami mengemas kini atau membetulkan sebarang kenyataan prospektif, pelabur tidak boleh membuat kesimpulan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan.

Hubungan Media Lantronix:

media@lantronix.com

949-212-0960

Penganalisis Lantronix dan Hubungan Pelabur:

investors@lantronix.com