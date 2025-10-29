Lantronix 边缘人工智能技术驱动 Sightline 全新 AI 视频处理器，助力关键任务型无人机应用

加利福尼亚州尔湾市, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是一家全球领先的计算与连接型物联网解决方案提供商，致力于推动边缘人工智能应用。本公司今日宣布，机载视频与人工智能视觉系统领域的领先企业 Sightline Intelligence 已选择其符合 NDAA/TAA 要求的解决方案，并将其集成至最新一代高性能视频处理器中，用于国防和商用无人机平台。

根据《无人机产业洞察 2025–2030 年全球无人机市场报告》，到 2030 年，全球无人机及国防技术市场规模预计将达到 578 亿美元。此次合作进一步强化了 Lantronix 在这一快速增长领域的市场影响力。 该全新解决方案可实现基于人工智能的实时目标检测、分类与跟踪，支持国防及情报、监视与侦察（ISR）领域的自主关键任务型应用。

Sightline Intelligence 首席执行官 Jon Atwood 表示：“在高要求的无人机及国防应用中，Lantronix 的边缘人工智能技术为 Sightline 提供了客户可依赖的速度、可靠性与安全性。 通过强强联合，我们能够实现实时视频情报，助力客户在关键任务型环境中获得全新的作战与运营能力。”

Lantronix 首席执行官 Saleel Awsare 表示：“与 Sightline 的这一战略合作，彰显了我们在边缘人工智能无人机市场中日益加速的增长势头。 这也验证了我们的技术领先地位，并为我们在国防及商用领域的长期发展创造了新机遇。”

技术优势助力市场差异化

Sightline 全新的 4100-OEM 与 4100-SOM 平台基于 Lantronix 的 Open-Q 7230CS 和 5165RB 系统模块 (SOM)，其均由 Qualcomm® Dragonwing™ 处理器驱动，专为开发下一代无人机及 ISR 系统的原始设备制造商和系统集成商设计。

主要优势包括：

边缘人工智能处理： 在传感器附近实现实时决策，降低延迟、提升可靠性，并消除对云端连接的依赖。

在传感器附近实现实时决策，降低延迟、提升可靠性，并消除对云端连接的依赖。 人工智能驱动的目标检测： 利用自适应、任务专用模型对车辆、无人机、人员及静止物体进行检测与跟踪。

利用自适应、任务专用模型对车辆、无人机、人员及静止物体进行检测与跟踪。 高速目标的精确追踪。 配备超低延迟视频处理管线，遥测延迟低至约 7 毫秒，“端到端”延迟约为 110 毫秒。

配备超低延迟视频处理管线，遥测延迟低至约 7 毫秒，“端到端”延迟约为 110 毫秒。 面向无人机 (UAV) 平台的 SWaP 优化：具备紧凑尺寸（2.0” × 1.5” × 0.65”）及 5W 功耗表现，非常适合部署于尺寸与功耗受限的平台，如无人机与云台。

专为可扩展的关键任务型部署打造

搭载 Lantronix 技术的 4100-OEM 可实现全高清性能，支持 H.265 编码与双通道处理，并满足 4K/30、MISB/KLV 标准及 TAK 互操作性要求。 该平台支持多种 I/O 格式，包括 HDMI、HDSDI 及以太网流媒体，为各类 ISR 及国防级系统的部署提供高度灵活性。

投资者要点

此次与 Sightline 的设计合作验证了 Lantronix 差异化的边缘人工智能技术，并拓展了其在国防与无人机 (UAV) 行业的布局——这两个领域均为高增长且准入门槛高的市场。 随着无人机在商业及军事领域的快速应用，Lantronix 通过其硬件与集成计算解决方案，有望充分抓住机遇。

关于 Lantronix 解决方案与工程服务

Lantronix 的解决方案和工程服务，整合了嵌入式计算技术、专业的合规经验以及灵活的软件支持，从而加速客户的产品开发进程。 这种可扩展的平台方案让 Sightline 的产品能够快速-进入-市场，也为 Lantronix 支持需要遵守 TAA 和 NDAA 标准的未来工业物联网项目奠定了基础。

如需了解 Lantronix 的工程服务、SOM 解决方案和其他无人机应用详情，请访问 Lantronix.com。

关于 Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 是边缘 AI 和工业物联网解决方案的全球领导者，致力于为关键任务应用提供智能计算、安全连接及远程管理服务。 Lantronix 服务于智慧城市、企业 IT、商业及国防无人系统等高增长市场，助力客户优化运营并加速实现数字化转型。 凭借全面的硬件、软件和服务组合，Lantronix 可为从安全视频监控、智能公用事业基础设施到弹性带外网络管理等各类应用提供支持。 在当今由 AI 驱动的世界中，Lantronix 通过将智能技术引入网络边缘，助力企业实现效率提升、加强安全保障并扩大竞争优势。

如需了解更多信息，请访问 Lantronix 网站 。

关于 Sightline Intelligence

Sightline Intelligence 是全球领先的人工智能驱动机载视频处理解决方案提供商，专注于关键任务型应用的先进摄像系统。 公司成立于 2007 年，原名 Sightline Applications，总部位于俄勒冈州波特兰，拥有近二十年的行业经验，其专职工程团队持续在实时视频处理和视觉人工智能领域推动技术创新。 公司专注于低 SWaP（尺寸、重量与功耗）硬件及先进软件，可在边缘端将原始视频实时转化为可执行的洞察。 从高速目标追踪到威胁检测与分类，我们的技术赢得了在全球最苛刻的环境中作业的国防原始设备制造商、系统集成商及最终用户的信赖。

如需了解更多信息，请访问 Sightline Intelligence 网站。

©2025 Lantronix, Inc. 保留所有权利。 Lantronix 是注册商标。 其他商标和商标名是其各自所有者的财产。

