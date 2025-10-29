Lantronix 以邊緣人工智能技術驅動 Sightline 全新人工智能影片處理器，為關鍵任務無人機應用而設

加州爾灣, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 邊緣人工智能（Edge AI）應用運算與連接性物聯網（IoT）解決方案全球領導者 Lantronix Inc.（NASDAQ: LTRX），今日宣佈其符合美國《國防授權法案》（NDAA）及《貿易協定法》（TAA）的解決方案，已獲機載影片與 AI 視覺系統頂尖機構 Sightline Intelligence 選用，與 Sightline 專為國防及商用無人機平台打造的最新高效能影片處理器作出整合。

是次合作鞏固了 Lantronix 在快速擴張的全球無人機與國防科技市場的影響力，根據 Drone Industry Insight《2025-2030 年全球無人機市場報告》（Drone Industry Insight’s 2025-2030 Global Drone Market Report）報導，該市場規模於 2030 年預計會達到 578 億美元。 全新解決方案實現以 AI 為主導的即時物件檢測、分類與追蹤，支援國防及情報、監視與偵察 (ISR) 領域的自主化關鍵任務應用。

Sightline Intelligence 行政總裁 Jon Atwood 表示：「Lantronix 的邊緣人工智能技術為 Sightline 客戶帶來所需的高速運算、可靠效能及安全保障，以應對高要求的無人機及國防應用。 雙方攜手合作之下，我們將可提供即時影片情報，協助客戶在關鍵任務環境中獲得全新操作效能。」

Lantronix 行政總裁 Saleel Awsare 說道：「這次與 Sightline 的策略合作項目，體現我們在邊緣人工智能無人機市場迅速增長的勢頭。 它證實我們的技術具有領先優勢，同時為國防及商業領域的長遠發展開創新契機。」

技術實力成就市場優勢

Sightline 全新 4100-OEM 與 4100-SOM 平台基於 Lantronix 的 Open-Q 7230CS 及 5165RB 模組系統（SOM）打造，兩款模組均配備 Qualcomm® Dragonwing™ 處理器，專為開發新一代無人機及 ISR 系統的原始設備製造商 (OEM) 及系統整合商設計。

關鍵優勢包括：

邊緣人工智能處理： 支援傳感器近端即時決策，減少延遲，而且更加可靠，而不必依賴雲端連線。

支援傳感器近端即時決策，減少延遲，而且更加可靠，而不必依賴雲端連線。 AI 驅動物件檢測： 採用自行適應、任務特定模型，追蹤和檢測車輛、無人機、人員及靜止物件。

採用自行適應、任務特定模型，追蹤和檢測車輛、無人機、人員及靜止物件。 對高速移動目標的精準追蹤。 具備超低延遲影片傳輸管道，遙測延遲可低至約 7 毫秒，「鏡片到鏡片」延遲則約為 110 毫秒。

具備超低延遲影片傳輸管道，遙測延遲可低至約 7 毫秒，「鏡片到鏡片」延遲則約為 110 毫秒。 為無人機（UAV）平台作最佳化的尺寸、重量與功耗（SWaP）：尺寸小巧（2.0 x 1.5 x 0.65 吋），配合 5W 功耗配置，特別適合部署於空間與功耗受到限制的平台，例如無人機及雲台。

專為可擴展的關鍵任務部署而設

採用 Lantronix 技術的 4100-OEM 提供全高清性能，支援 H.265 編碼、雙通道處理，並兼容 4K/30、MISB/KLV 標準及 TAK 互通性。 具備多重輸入 / 輸出（I/O）格式，包括 HDMI、HDSDI 及以太網串流，使平台能靈活應用於廣泛的 ISR 及國防級別系統。

投資者重點摘要

是次與 Sightline 的設計大獲成功，引證了 Lantronix 別樹一幟的邊緣人工智能技術，並擴展其在國防及無人機產業的市場足跡，這兩大領域兼具高增長潛力及高進入門檻的市場特性。 隨著無人機在商業及軍事領域應用加速普及，Lantronix 憑藉其硬件與整合式運算解決方案，已奠定把握市場機遇的優勢地位。

關於 Lantronix 解决方案及工程服務

Lantronix 解决方案及工程服務結合嵌入式運算技術、合規專業知識與靈活的軟件支援，以加快客戶產品開發進程。 這個可擴展的平台方案令 Sightline 能夠迅速--搶佔市場，亦令 Lantronix 得以支援未來確保符合 TAA 及 NDAA 規範的工業 IoT 計劃。

若要進一步了解 Lantronix 的工程服務、系統模組 (SOM) 解决方案及其他無人機應用，請瀏覽 Lantronix.com。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 是邊緣人工智能（Edge AI）與工業物聯網（IoT）解决方案的全球領導者，為關鍵任務應用提供智能計算、安全連線及遙距管理。 Lantronix 服務高增長市場，包括智能城市、企業資訊科技及商用與國防無人系統，推動客戶完善營運並加快數碼轉型。 全面的硬件、軟件與服務組合，支援從安全影片監控、智能公用設施基礎架構以至穩健靈活帶外網絡管理的各種應用。 透過將智能帶到網絡邊緣，Lantronix 協助機構於現今由 AI 驅動的世界中高效率運作、安全營運和盡享競爭優勢。

欲了解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 的網站。

關於 Sightline Intelligence

Sightline Intelligence 是全球先驅，專注為關鍵任務應用的先進攝影系統提供 AI 機載影片處理方案。 公司於 2007 年以 Sightline Applications 之名創立，總部位於俄勒岡州波特蘭市，累積近二十載專業經驗，其專業工程團隊持續為即時影片處理及視覺 AI 的技術範疇尋求突破。 公司專門開發低尺寸、重量與功耗（SWaP）的硬件及先進軟件，能在邊緣端直接將原始影片轉化為實際可行的洞察分析。 從追蹤高速移動目標以至偵測與分類威脅，我們的技術獲得在全球要求最嚴格環境中運作的國防 OEM、系統整合商及終端用戶的信賴。

欲了解更多資訊，請瀏覽 Sightline Intelligence 網站。

© 2025 Lantronix, Inc. 版權所有。 Lantronix 是註冊商標。 其他商標和商標名稱均為其各自所有者的財產。

根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」聲明：本新聞稿載有聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括但不限於有關全球無人機市場增長預期，以及 Lantronix 定位於把握無人機及國防科技市場長期高利潤增長機遇的表述。 該等前瞻性陳述是基於我們目前的期望，並受到可能導致我們實際業績、未來業務、財務狀況或表現與我們過去的業績或本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述存在重大差異的重大風險和不確定性的影響。 潛在風險與不確定因素包括但不限於：區域及全球經濟狀況惡化或市場動盪對我們業務的影響，包括對客戶採購決策的影響；我們能否減輕因美國或外國政府貿易政策變化（包括近期加徵或未來的關稅）、疫情或其他疾病爆發、歐洲、亞洲和中東的戰爭及近期衝突或其他因素對我們及供應商與廠商供應鏈造成的中斷；對公共衛生危機的未來應對措施及影響；網絡安全風險；美國及外國政府適用法律與法規的變更；我們能否成功實施收購策略或整合被收購公司；保護專利及其他專有權利的困難與成本；我們的負債水平、償還債務的能力以及債務協議中的限制條款；以及我們於 2025 年 8 月 29 日向證券交易委員會（SEC）提交的截至 2025 年 6 月 30 日財政年度 10-K 表格年報中所載的任何其他因素，包括該報告第一部分第 1A 項「風險因素」章節的內容，以及我們向 SEC 提交的其他公開文件中所提及的因素。 額外的風險因素可能會在我們未來的提交文件中不時被識別出來。 此外，實際結果可能因我們目前未察覺或未視為對業務重要的額外風險和不確定性而存在差異。 基於上述原因，我們提醒投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述。 我們所作的前瞻性陳述僅反映其發佈之日的情況。 我們明確聲明，除非法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的規則另有要求，否則我們無需承擔更新任何前瞻性陳述的意圖或義務，以使其與實際結果或我們的意見或預期變化一致。 如果我們更新或更正任何前瞻性陳述，投資者不應推斷我們會進行額外的更新或更正。

